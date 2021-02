Puerto Rico sobrepasó ayer los 2,000 fallecimientos por COVID-19 con el registro de 21 muertes adicionales, ocurridas entre noviembre y febrero, que elevaron el número de víctimas a 2,007.

Al analizar la cifra, la demógrafa Judith Rodríguez advirtió que el COVID-19 fue la quinta causa de muerte en la isla el año pasado, superado solo por condiciones cardíacas, cáncer, diabetes y Alzheimer.

Según el gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, Marcos López Casillas, en noviembre pasado se reportaron 341 muertes por COVID-19 en la isla, en diciembre la cifra subió a 436, en enero bajó a 241 y en lo que va de febrero va por 102.

Indicó que este mes se ha reportado un promedio de cuatro muertes diarias a causa de esta enfermedad, mientras en enero fue de 7.77 al día; en diciembre, 14; y en noviembre, 11. “Se ve una baja”, dijo.

López Casillas, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, señaló que, entre el 14 y 30 de noviembre, se reportó la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en la isla, 21 cada uno de estos días. Mientras, el 10 y el 17 de diciembre se registraron 20, y el 26 de noviembre y el 7 de diciembre se reportaron 19.

El riesgo mayor recae en las personas de 60 años o más, con un 82% de muertes registradas en esa población.

“De todas las muertes (las 2,007 registradas por COVID-19 en la isla), 1,636 fueron en mayores de 60 años”, precisó.

De los 2,007 decesos, el 58% (1,158) han sido varones, según datos de Salud. El reporte desglosa que 1,706 fueron confirmadas y 301 permanecen como probables.

“De todas las muertes durante la pandemia, el 69% (de las personas) murieron en 15 días o menos desde el día del diagnóstico hasta la fecha de muerte”, indicó.

Según un análisis realizado por López Casillas, de los 667 casos que se han registrado en personas de 90 años o más, 176 han fallecido, lo que refleja que una de cada tres personas contagiadas en esas edades muere por el virus. Sin embargo, el catedrático advirtió que los contagios se siguen concentrando en personas entre los 20 y 59 años.

De todas las muertes por este virus reportadas en la isla, López Casillas informó que ninguna ha sido en menores de cero a nueve años, mientras que de 10 a 19 años solo ha habido tres; de 20 a 29, 10; de 30 a 39, 32; y de 40 a 49, 88. Entre los 50 y 59, ha habido 239; entre 60 y 69, 369; de 70 a 79, 558; de 80 a 89, 533; y en mayores de 90 años, 176.

“La edad tiene que ver (con el riesgo). El patrón de la tasa de muertes por caso no ha cambiado en toda la pandemia. Lo que no me explico es por qué han habido tantas muertes con tan pocos casos”, señaló.

Ante ese cuadro, López Casillas exhortó a la población a continuar las medidas de prevención del virus.

“Todavía la pandemia no ha terminado. Hay que continuar el proceso de vacunación”, dijo.

Según la epidemióloga Fabiola Cruz López, todavía el 90% de la población está susceptible al COVID-19, pues solo 10% se ha vacunado o contagiado y tiene inmunidad natural al virus.

“Muchos piensan ‘llegó la vacuna, ya estamos bien’, y han perdido miedo (al peligro de contagio), cuando en realidad casi toda la población está susceptible”, dijo.

Además, la epidemióloga advirtió que otra preocupación es la notable baja en la cantidad de personas haciéndose la prueba diagnóstica molecular (PCR) contra esta enfermedad. Como ejemplo, mencionó que, en enero, se registraron 50,000 pruebas menos que en diciembre, mientras ahora en febrero se han notado 630 pruebas menos diarias.

“Así, no vamos a encontrar los casos (positivos)”, concluyó.