El Departamento de Educación destinó más de $27 millones para una escuela vocacional que nunca abrió en Guaynabo

El Departamento de Educación invirtió más de $27 millones en el desarrollo de una escuela vocacional, en Guaynabo, que nunca se utilizó en su totalidad y que ahora alberga materiales y equipo tecnológico abandonados, mientras que el plantel contiguo, que sí está en uso, tiene un teatro que no está en operaciones debido a que no se han realizado los trabajos para los cuales se asignaron fondos, reveló una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG).

“ Esos son los costos estimados, pudieran ser más, pero fueron los que surgen de la información que se pudo recopilar en cuanto a la adquisición de materiales que hubo y que había algún tipo de recopilación de evidencia en cuanto a costos. Hubo mucha información de compras, del costo de los suministros, que no apareció”, expresó Torres Rivera.

¿Qué dice el informe?

Un equipo de investigadores realizó cuatro inspecciones oculares entre esa fecha y diciembre de 2023 y, a pesar de las solicitudes de información que se enviaron a Educación, las circunstancias de la escuela no cambiaron , indicó Torres Rivera.

La OIG informó que pudo validar que hay equipo almacenado en los seis edificios de lo que habría sido la escuela vocacional hace, al menos, 15 años, cuando fueron sacados del nivel central para ser decomisados. El informe establece que la entrega de los materiales identificados en el plantel se hizo en un periodo entre mayo de 2000 y julio de 2006. Educación asignó $15,000 para la limpieza de la escuela y el decomiso de materiales en 2023, pero los trabajos no se completaron, lee el informe.

“Lo que se identificó es, como dicen, ‘una papa caliente’. Educación decía, ‘yo no tengo injerencia, es Edificios Públicos a quien le toca el mantenimiento de los edificios’, pero decomiso no es planta física. Todo lo que es materiales, equipo, que no es inmueble, pues le corresponde, es material del Departamento de Educación. Lo que es el mantenimiento, la limpieza de la estructura, eso es con la Autoridad de Edificios Públicos”, explicó la inspectora general.