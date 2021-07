La Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud reportó hoy, miércoles, dos casos adicionales de la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 en Puerto Rico.

Según indicó la agencia mediante comunicación escrita, en la isla se han identificado cinco casos hasta la fecha. La cepa del coronavirus, identificada en la isla a principios del verano, constituye una preocupación a nivel internacional por ser considerada más transmisible y peligrosa.

De acuerdo con la investigación, los nuevos casos no están relacionados entre sí. Uno de los casos es de una mujer de entre 20 a 29 años, y el segundo positivo fue de un hombre entre 30 a 39 años, ambos de la zona metropolitana. Uno de los pacientes recibió dos dosis de una vacuna contra el COVID-19. Los pacientes no requirieron hospitalización, a pesar de presentar algunos síntomas leves asociados al coronavirus.

“La pandemia no ha acabado y vamos a continuar viendo nuevos casos, nuevas variantes mientras tengamos personas sin vacunar. La vacuna ha demostrado ser segura y es la mejor forma de protegernos del COVID-19. En este momento, no hay que alarmarse, seguimos vigilantes ante nuevos casos. Ciertamente, las variantes representan una amenaza para nuestra Isla, hemos avanzado mucho para retroceder a nuestros esfuerzos”, aseguró el secretario Carlos Mellado López tras señalar que la mayoría de los casos identificados son en personas no vacunadas.

El domingo, 4 de julio, Salud reportó los contagios con esta cepa de una mujer entre 30 y 39 años, y un hombre entre los 40 y 49 años, ambos en la zona metropolitana. Hasta hoy, los casos reportados habían sido de personas no vacunadas.

El primer caso de esta variante en la isla se trató de una menor de cuatro años, reportado por el mismo sistema de información a mediados de junio. Salud indicó en ese momento, tras el reporte de este medio, que la niña era una turista que visitó Puerto Rico procedente de Estados Unidos, que no presentó síntomas del COVID-19 y que no requirió hospitalización.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó a Delta como una “variante de interés” el 4 de abril. Para el 11 de mayo, había sido reclasificada como “variante preocupante” del virus.

Esta clasificación responde a que Delta está asociada a uno o más de los siguientes cambios: aumento de la transmisibilidad; aumento de la virulencia (grado de la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad); y disminución de la eficacia de las medidas de salud pública como vacunas y tratamientos disponibles.