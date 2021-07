La cantidad de casos de contagios por la variante Delta de COVID-19 aumentó a tres en Puerto Rico, confirmó el Departamento de Salud a El Nuevo Día este domingo. La agencia ofreció la información tras ser cuestionada por este medio, luego que el sistema de datos GISAID, que recopila información a nivel mundial de todas las variantes de COVID-19 detectadas, reportara un nuevo caso de la variante en la isla.

De acuerdo con Salud, los dos nuevos casos corresponden a personas no vacunadas. Se trata de una mujer entre los 30 a 39 años, y un hombre entre los 40 a 49 años, ambos en la zona metropolitana. Salud no informó si se trata de turistas o residentes de la isla. Tampoco indicó desde cuándo tiene conocimiento de los casos.

“Los pacientes no requirieron hospitalización y uno de ellos se encuentra bajo seguimiento médico, mientras el otro terminó los días de aislamiento”, expresó la agencia en declaraciones escritas, por medio de su portavoz Lisdián Acevedo.

El primer caso de esta variante en la isla se trató de una menor de cuatro años y fue reportado por el mismo sistema de información a mediados de junio, cuya muestra fue recolectada en un laboratorio de Puerto Rico el día 3 del mismo mes. Posterior a una publicación de este medio que informó sobre el caso, Salud añadió en una comunicación escrita que la niña era una turista que visitó Puerto Rico procedente de los Estados Unidos, que no presentó síntomas del COVID-19 y que no requirió hospitalización.

La confirmación de los dos nuevos casos surge en momentos en que Salud se ha negado a proveer información sobre brotes de COVID-19 en Puerto Rico, informe que no se publica desde el 18 de mayo, a pesar del reconocimiento de que existen bolsillos de la población no vacunada en mayor riesgo de contagios. El pasado lunes, la agencia confirmó un brote del coronavirus en Mayagüez, que afectó al menos 24 personas, incluyendo cuatro fallecidos. El principal oficial de Epidemiología, José Becerra, no descartó que haya una variante detrás de ese brote.

Según datos de la Coalición Científica de Puerto Rico, la tasa de positividad de COVID-19 aumentó ayer a 2.3%. El pasado sábado, esa tasa se encontraba en 1.4%.

Los nuevos casos de Delta en la isla se confirman, además, justo antes de la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi. A partir del lunes, 5 de julio, quedan sin efecto las restricciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, públicos y privados, incluyendo restaurantes, cines, teatros y el Coliseo de Puerto Rico. De igual modo, las personas vacunadas completamente no están obligadas a usar mascarilla.

Al momento, la variante Delta (B.1.617.2), detectada por primera vez en India en diciembre de 2020, amenaza con desplazar a la cepa B.1.1.7 de Inglaterra como la variante dominante en el mundo.

Tras una evaluación de la variante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó a Delta como una “variante de interés” el pasado 4 de abril. Para el 11 de mayo, había sido reclasificada como “variante preocupante” del virus.

Esta clasificación responde a que Delta está asociada a uno o más de los siguientes cambios: aumento de la transmisibilidad; aumento de la virulencia (grado de la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad); y disminución de la eficacia de las medidas de salud pública como vacunas y tratamientos disponibles.La variante Delta es 60% más transmisible que la de Inglaterra.