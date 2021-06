¿Genera más daños y secuelas en las personas?

Los expertos consultados coinciden en que no está documentado que produzca mayor letalidad, sino que al ser más contagiosa, produce un mayor número de casos y personas hospitalizadas proporcionalmente.

“No está claro todavía si genera una enfermedad más grave o no, lo que sí está claro es que es más transmisible y cuando llega a un lugar empieza a producir un número alto de infectados y en la medida de esto, y proporcionalmente, vas a tener más cantidad de enfermos y entre esos, más enfermos graves”, explica Vivian Luchsinger.

Sebastián Bravo indica que hay descripciones que señalan que podría ser más agresiva, “pero no hay certezas de que deje más secuelas o que la gente muera más tampoco (...) Si hay más personas que se ven afectadas, las posibilidades de que caigan a la UCI aumentan, pero no es porque sea más grave, sino porque es más contagiosa”.

En tanto, David Torres recalca que el tema aún está en análisis y que investigaciones como una escocesa que reportó mayores riesgos, “han sido fuertemente criticadas, por inconsistencias en la metodología del estudio”.

¿Es más probable que se contagien niños y jóvenes?

Existen pocos datos para sostener esta afirmación, pero los expertos creen que como es una variante más transmisible y los niños y adolescentes son los grupos menos vacunados, podrían aumentar su probabilidad de contagio.

“Se ha visto más, pero también porque es una población que no ha sido vacunada. El virus siempre va a buscar a alguien que no esté inoculado y hemos visto que han ido aumentando los casos en los niños, y no necesariamente por el tipo de variante que circula, sino que porque están menos vacunados”, asegura Ignacio Silva.

Mientras que David Torres indica que “es probable que los niños se contagien más con esta variante que con otra. Si asumimos que la variante es más contagiosa en todos los grupos etarios, esto incluiría a los niños. Es una extrapolación, pero aún no tenemos suficiente información para asegurarlo”.

Para Sebastián Bravo, “lo que ha pasado es que ha ido bajando la edad a medida que las poblaciones mayores se han enfermado o inmunizado, por lo que es probable que la gente menor se infecte más”.

¿Sirve el examen PCR?

El examen PCR es una técnica que muestra si está el virus SARS-CoV-2 en el organismo, pero no indica cuál de sus variables es la que está presente y además, como cualquier examen, puede tener un porcentaje de error.

“El PCR, como cualquier otro examen, no es 100% preciso, por lo que se pueden presentar errores con cualquier variante, no solo Delta”, comenta Nicolás Muena.

Los expertos indican, además, que no se ha demostrado que el examen no sirva para diagnosticar la nueva variante, pero “lo que pasa es que hasta ahora el rendimiento para cualquier variante no es 100% efectivo, es decir, que hay personas que pueden estar contagiadas y pueden tener un PCR negativo, sobre todo entre quienes no tienen síntomas”, dice Ignacio Silva.

Vivian Luchsinger explica que también depende del tipo de PCR que se utilice, ya que estos exámenes son capaces de reconocer ciertos fragmentos de genoma a través de “partidores” (iniciadores de una secuencia de ADN) y si no se usan partidores para este gen en particular, puede que no sea capaz de detectarlo.

“El PCR no es 100% infalible porque a veces la toma de la muestra no es la adecuada, es un examen de biología molecular que amplifica una secuencia del genoma de virus. Hay un 5% de falsos negativos y también muestras que no son tan bien tomadas”, dice Sebastián Bravo.

¿Tiene síntomas diferentes?

Hasta ahora no hay estudios, sino reportes basados en experiencias como la de Reino Unido, que muestran que la sintomatología de los infectados es mayor secreción nasal, cantidad de estornudos y dolor de garganta, y menos tos alteraciones del gusto y el olfato que las otras variantes.

“Aparentemente, los síntomas provocados por la variante delta también están modificados. Desapareciendo con frecuencia los típicos como pérdida de sentido del olfato y gusto. Se asemeja más a un resfrío fuerte”, dice Caroline Weinstein.

Ignacio Silva recalca, al igual que el resto de los expertos, que como en “la mayoría de los casos los síntomas son similares a los de un resfrío, y ahora al parecer con la variante Delta eso está más marcado, es súper importante que las personas no esperen a perder el olfato, gusto o tener dificultad para respirar”.

Incluso, tal como señala David Torres, “como los síntomas simulan más a los de un resfrío común, puede ser una de las explicaciones por las que se expanda con mayor velocidad”.

¿Las vacunas que son eficaces ante la nueva variante?

Todos los expertos consultados coinciden en que la eficacia de la vacuna frente a la nueva variante es un tema que aún está en estudio, aunque los datos conocidos indican hasta ahora que “las vacunas en general presentan una disminución de su capacidad neutralizante contra la variable Delta”, como explica Caroline Weinstein, pero que son eficientes para evitar efectos graves y hospitalización, “por lo que diseminar información de que la vacuna no es efectiva no es correcto y no está basado en el conocimiento actual de la enfermedad”.

Nicolás Muena cita casos como el de Reino Unido, que muestran que con AstraZeneca y Pfizer “baja un poco la eficacia, pero siguen siendo altamente eficientes y ambas vacunas con las dos dosis tienen un 90% de efectividad en prevenir la hospitalización”.

¿Se transmite más que otras variables? ¿Bastan solo 10 a 15 segundos?

Lo que se conoce hasta ahora es que tiene mayor capacidad de transmisión que el resto de las variantes del coronavirus, aunque el tiempo de exposición y la tasa de contagio dependen del contexto epidemiológico.

“Las estimaciones de su contagiosidad tienen una tremenda dispersión y no se puede establecer con certeza”, dice David Torres.

Una teoría, como explica Ignacio Silva, es que es un virus que se encuentra más presente en las secreciones respiratorias.

“Si tenemos una respuesta inmune más pobre contra una variante del virus, se genera mayor presencia de este en la secreción respiratoria y eso puede hacer que se contagie con menor tiempo de exposición”.

No se sabe con certeza cuál es el tiempo de exposición necesario para el contagio -por lo que el Minsal ha recomendado el uso de mascarillas de tres pliegues y ha determinado que cualquier contacto con personas contagiadas se considera contacto estrecho-, pero según sostiene Sebastián Bravo, “tiene la capacidad de contagiar a más personas en menos tiemp””, y agrega que con el COVID-19 basal (cepa original) se estimaba que un paciente podía contagiar a cuatro o cinco personas, mientras que con la variable Delta sube de siete a ocho individuos.