A partir de este próximo lunes el país se abrirá a una nueva realidad, con la eliminación de restricciones que habían sido impuestas como escudo para tratar de evitar los contagios de COVID-19.

Estos cambios surgen a poco más de un mes del regreso a clases a un semestre académico que el gobierno anticipa poder correr de forma presencial.

La apertura había sido acogida por la Coalición Científica de Puerto Rico, organismo nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para asesorarlo en la toma de decisiones para el control de este virus en la isla.

Basado en que los casos, hospitalizaciones y muertes asociadas a esta enfermedad siguen disminuyendo, con una tasa de positividad de menos de 2%, el consenso de la Coalición fue eliminar el requisito de mascarilla entre personas completamente vacunadas contra el COVID-19 (dos dosis de Pfizer o Moderna o una de Janssen), excepto en ciertos espacios salubristas, como oficinas médicas y hospitales, entre otros relacionados a servicios de salud.

No obstante, en personas no vacunadas, así como en menores de 12 años que no pueden ser inoculados aún, la Coalición abogó por que se mantengan usando las mascarillas en espacios cerrados, excepto si están compartiendo exclusivamente con su núcleo familiar.

El doctor Víctor Ramos, quien es parte de la Coalición, había recomendado que los campamentos de verano y las escuelas le requieran esta vacuna a todos los menores de 12 años o más.

El grupo también había sugerido que el Departamento de Salud emitiera unas certificaciones a establecimientos que tengan a su personal completamente vacunado y que fije unas guías para espacios comunes, como iglesias, cines y restaurantes, entre otros.

En personas no vacunadas, mientras tanto, los expertos recomendaron que continúen las medidas de prevención de uso de mascarillas y distanciamiento social.

“Recomendamos al Departamento de Salud establecer sistemas que permitan la distinción entre personas vacunadas y personas no vacunadas, y reducir las restricciones, específicamente para personas vacunadas,” comentó la doctora Kenira Thompson, también miembro de la Coalición.

Mientras, el doctor Marcos López Casillas, igualmente parte de la Coalición, había insistido en que Salud publique un informe de vigilancia de viajeros ante la presencia de variantes del virus con más capacidad infecciosa que ya circulan en Puerto Rico y Estados Unidos, entre otros países. La Coalición también recalcó en el fortalecimiento de la vigilancia genómica en el país, incluyendo la creación de un laboratorio de vigilancia de variantes de este virus.

A pesar de apoyar ciertas flexibilizaciones, la Coalición le advirtió al gobernador que continúa la transmisión comunitaria de variantes con más capacidad de contagio y severidad, además de que la mitad de la población aún no ha completado el proceso de vacunación. Por eso, el grupo insistió en que el gobierno mantenga la declaración de estado de emergencia hasta que la Organización Mundial de la Salud no de por terminada la pandemia.

Y aunque el gobernador suspenderá las órdenes ejecutivas para el control del COVID-19, la Coalición le advirtió que continuará brindando sus recomendaciones. Además, anticipó que emitirán alertas cuando lo entiendan necesario. Esto incluirá si la tasa de positividad de pruebas moleculares supera el 3%, si hay un alza de hospitalizaciones por cinco días consecutivos y si se observa un aumento de más de 30 casos diarios detectados por prueba molecular o de antígeno, en comparación con la semana anterior.

“Los equipos continuarán con sus reuniones y comunicaciones frecuentes para reevaluar los datos y proveer recomendaciones futuras”, comentó el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición.

Mientras, el doctor Miguel Colón había recomendado el mantener el uso de mascarillas, excepto en espacios abiertos y entre personas completamente vacunadas. Aunque coincidió en que los contagios han bajado y que hospitalizaciones relacionadas son principalmente en personas no vacunadas, el infectólogo se manifestó en contra de la eliminación de todas las restricciones que habían sido impuestas para el control de la pandemia en suelo boricua.

Colón había sugerido, por ejemplo, aumentar la ocupación en espacios cerrados, como cines y restaurantes, pero no abrirlos al 100%.

“Hay que buscar como estimular o obligar a la vacunación a la población de 20 a 29 años. Eso es un (posible) foco (de contagio) bien grande porque ellos salen mucho a socializar. Por eso, quitarle la mascarilla a todos no debería ser. Estoy en total desacuerdo”, sostuvo.

Agregó que la remoción de mascarillas podría provocar repuntes, como ya ha ocurrido en otros países, como Israel y Australia, que tuvieron que volver a imponer restricciones, incluso “lock down”.

“Usualmente en esos casos (ambientes con personas sin mascarillas) surgen repuntes. No queremos echar para atrás”, reiteró.

Mientras, el doctor Ramos insistió en la importancia de mantener el estado de emergencia por COVID-19 ya que esto permite el tener acceso a fondos federales que ayuden en el control del virus.

Por su parte, la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del estado, se mostró preocupada a la apertura del país en momentos en que circula la variante DELTA, la cual ha demostrado ser más transmisible, incluso entre vacunados.

“Creo que es prematuro (la eliminación de restricciones)”, reiteró.

Agregó que las hospitalizaciones y muertes por el virus han bajado, pero la infección comunitaria sigue.

“Lo que pasa es que la gente no se hace la prueba si tiene síntomas leves o no tiene síntomas. Además, las estadísticas no recopilan la información de la gente que va a sus médicos primarios”, sostuvo.

Rodríguez coincidió en que hay países que también han removido restricciones que han tenido repuntes que los han obligado a volver a poner medidas limitantes.

“Estamos en verano y este virus se reproduce más entre otoño e invierno, pero le sigo recomendando a personas a riesgo que se protejan y eviten aglomeraciones hasta que sepamos si aquí no hay una situación de una variante más agresiva (como la DELTA)”, dijo.

Su opinión al respecto, indicó, es que ya la DELTA circula en la isla pero no ha sido identificada por la ausencia de un sistema robusto de vigilancia genómica. En el país ya se confirmó un caso de DELTA, pero según se informó fue en una menor de cuatro años que se encontraba de visita en la isla.

“Hay que tomar decisiones difíciles ahora para que en agosto y septiembre la gente tenga cierto grado de normalidad”, concluyó la epidemióloga.