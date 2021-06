Aunque el Departamento de Salud ha prometido que reforzará el programa de vigilancia genómica, todavía enfrenta obstáculos para desarrollar y ampliar ese análisis, que resulta medular para examinar el avance de las variantes del COVID-19 en la isla.

Tras confirmarse el martes la presencia en Puerto Rico de la variante Delta (B.1.617), el principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, reconoció ayer que aún existen dificultades para realizar en la isla las secuenciaciones del virus que permiten identificar, entre otras cosas, estas mutaciones.

Junto con las vacunas, los esfuerzos de rastreo de contactos y vigilancia genómica del virus siguen siendo herramientas indispensables en el manejo de la pandemia.

“En Puerto Rico, existe esa capacidad (de secuenciar), pero no está operacional en este momento. Sería coordinar el laboratorio del Departamento de Salud y otros laboratorios, como el de la Ponce Health Sciences University, pero hay una coordinación que tiene que darse que, hasta ahora, no se ha dado, y es cierto, hay obstáculos en esa coordinación de los que me estoy enterando”, indicó el funcionario, quien lleva un mes y medio en el cargo.

Cuestionado sobre cuáles son los otros obstáculos, Becerra mencionó que el laboratorio de la agencia necesita una reorganización que depende de la asignación de fondos federales y que, pese a que se han adquirido equipos especializados, todavía faltan por adquirir otras maquinarias y reactivos.

“Tenemos unas limitaciones de asignación de fondos, de desembolso y compras de reactivos”, dijo el funcionario.

“También tenemos otras complicaciones de reglamentaciones que no permiten que se den unas direcciones administrativas versus la dirección programática y profesional del laboratorio”, estableció.

Becerra, no obstante, defendió que la detección de la variante Delta en una niña de cuatro años que arribó el 3 de junio al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín demuestra que el sistema de vigilancia en esa instalación está funcionando. La menor tuvo contacto con su abuela, que está completamente vacunada, y con un tío, que se encuentra en aislamiento. Hasta ahora, ninguno ha presentado síntomas del virus.

De acuerdo con el Departamento de Salud, en Puerto Rico, circulan 12 variantes del COVID-19, siendo la Alpha (B.1.1.7), detectada por primera vez en Inglaterra, la de mayor incidencia.

Insisten en la vacunación

Becerra, no obstante, coincidió con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, en que vacunarse contra el COVID-19 es el mecanismo más eficaz para “tirarle la raya” a la variante Delta.

Ambos profesionales de la salud resaltaron que los ciudadanos no vacunados deben continuar practicando las medidas de prevención para evitar un repunte de contagios, tal como ocurrió en abril a causa de la variante Alpha.

“Tenemos todavía un 40% de la población apta (para recibir la inyección) que no está vacunada, y esa población tiene que seguir las medidas de prevención básicas como el distanciamiento físico, higiene, lavado de manos y mascarilla. Esa población no puede bajar la guardia porque es una forma de contener cualquier infección”, aseguró Becerra a El Nuevo Día. “Mientras más personas vacunadas, menos opciones tiene este virus de propagarse y mutar”.

La variante Delta, también conocida como la variante B.1.617.2, está presente en la mayoría de los casos nuevos en Estados Unidos, así como en Inglaterra e India. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), esta variante podría aumentar la transmisión del virus, reducir la efectividad de algunos tratamientos con anticuerpos moleculares y hasta reducir la eficacia de las vacunas.

Sin embargo, para Becerra, la reducción de la efectividad de las vacunas ante la variante Delta no debe ser motivo de preocupación, ya que se mantienen en el umbral apropiado combatir la pandemia.

“A pesar de que se reduce la eficacia con estas nuevas variantes, de esta (la Delta) particularmente, todavía (la vacuna) es altamente efectiva. Estamos hablando de un 85% a 80%, y compara eso con el 50% que nos da la vacuna contra la influenza. Que baje al 80% no me preocupa porque es altamente efectivo relativo a otras vacunas que tenemos en salud pública”, sostuvo.

Por su parte, Ramos apuntó que aumentar la cantidad de personas vacunadas en la isla continúa siendo un reto de cara a la meta del gobierno de lograr la inmunidad colectiva para finales de julio y principios de agosto.

El pediatra señaló que las estrategias de las autoridades deben estar dirigidas a buscar a los ciudadanos y llevarles las vacunas a través de líderes comunitarios, entre otros.

“El llamado con la variante es que hay que vacunarse, vacunarse y vacunarse. Lo que va a mantener la raya entre las variantes es la vacunación. Deberías vacunarte por salud, pero si no, las flexibilizaciones que se están dando son más para vacunados que para no vacunados, así que, para retornar a las actividades que teníamos, hay que vacunarse. Si no es por salud, por lo menos por conveniencia, la gente debería vacunarse”, puntualizó.

Según los datos de Salud, hasta el martes, se habían administrado 3,307,384 dosis de las vacunas contra el COVID-19, número que corresponde a 1,885,502 personas con al menos una dosis y 1,514,043 personas con la serie de dosis completada.