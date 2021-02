Cinco de los ocho alcaldes cuyos municipios no habían recibido vacunas contra el COVID-19, según documentos oficiales del Departamento de Salud, ya obtuvieron u obtendrán un número limitado de inmunizaciones en las próximas semanas, luego de que se quejaran públicamente de que la distribución no era equitativa, sino discriminatoria.

“Luego de la lucha en los pueblos donde no se habían recibido vacunas para el COVID-19, Maricao contará con su primera vacunación para personas mayores de 65 años el próximo 24 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a.m.”, dijo el alcalde Wilfredo Ruiz.

“Sin embargo, de acuerdo al porcentaje de personas mayores de 65 años en el municipio de Maricao, entendemos que 1,000 vacunas no son suficientes, por lo cual necesitaríamos -al menos- 3,000 para completar esta primera fase”, agregó.

Maricao, al igual que Coamo, Ceiba, Peñuelas, Añasco, Juana Díaz, Río Grande y Toa Alta, son los ocho municipios identificados por Salud como aquellos que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. La información provista por la agencia contenía datos recopilados hasta el 28 de enero y, tras su divulgación, los alcaldes se quejaron de que Salud no hacía una distribución de vacunas proporcional a la cantidad de personas de 65 años o más residente en cada pueblo.

En Coamo, solo había un centro de vacunación contra el COVID-19, pese a que cerca de 8,000 personas de la población de este pueblo tiene 65 años o más. El alcalde Juan Carlos García Padilla, a preguntas de El Nuevo Día, informó que Salud le comunicó que, para el 24 de febrero, junto a la organización Voces, estarán llevando 1,000 vacunas a su pueblo.

En cambio, en Añasco, al igual que en Toa Alta y Ceiba, aún están en coordinación con Salud para asignar una fecha a la vacunación.

“Estamos en la coordinación de un Vacuna Tour, como ellos (Salud) le llaman, para entre 800 a 1,000 vacunas. Eso es solamente para un día porque tengo una población de casi 10,000 personas de edad avanzada. Por eso, sería para un día”, dijo el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto.

“ Todavía no estamos sumamente complacidos porque Río Grande tiene 54,000 habitantes y, en términos de población de 65 años o más, pueden llegar a 8,000 personas ” Ángel “Bori” González, alcalde de Río Grande

Agregó que, previo a la iniciativa de Salud de llevar vacunas a su pueblo, la inoculación la estaba llevando a cabo Walgreens a personas ubicadas en égidas y el centro Salud Integral de la Montaña por citas.

“Pero escasean las vacunas. Ahora mismo, en mi pueblo, no se está vacunando”, afirmó.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, informó que, a través de la organización Voces y Salud, se organizó la vacunación en su pueblo para el 26 de febrero.

“Me asignaron, el lunes, 480 (vacunas), llegaron 100 para encamados, el miércoles, y me prometieron 1,000 para la próxima semana”, dijo el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González.

“Todavía no estamos sumamente complacidos porque Río Grande tiene 54,000 habitantes y, en términos de población de 65 años o más, pueden llegar a 8,000 personas”, apuntó el alcalde.

Ceiba y Añasco en espera

“En Añasco, hemos estado en comunicación con Salud para recibir 500 a 1,000 vacunas dentro de una o dos semanas. Ellos nos pueden proveer esa vacuna. No es con (la organización) Voces, así que tenemos que proveer las enfermeras, médicos, ambulancia y el lugar. Entretanto, la gente se está vacunando en la policlínica de Añasco, una entidad privada. Pero ellos están trayendo 500 (vacunas) semanales”, afirmó el alcalde de Añasco, Kabir Solares.

Igualmente, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, aguarda por una respuesta de Salud tras haberse reunido con el gobernador Pedro Pierluisi y exigir vacunas para su pueblo.

“Todavía no nos han dicho nada. La reunión fue hace una semana con el gobernador y habían quedado en delinear un plan, pero aún no nos han dicho nada”, dijo.

El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, dijo que habló con el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, para pedirle vacunación en su pueblo.

“Él me dijo que para la semana que viene. Tengo paramédicos y policías municipales que aún no se han vacunado. Los enviamos a Fajardo. Si no recibo respuesta antes del martes, lo denuncio públicamente. La población me está llamando”, indicó el alcalde.