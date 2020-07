Guayanilla - “El 11 de diciembre fue el último día en que fui a la escuela”, recuerda Esther Figueroa Torres, sentada en el balcón de la casa de sus abuelos maternos, en el barrio Quebradas de este municipio.

Esther es delgada y viste de manera sobria. Coloca ambas manos sobre su falda y, con más seriedad de la que típicamente exhiben las jóvenes de 16 años, relata que perdió simultáneamente la escuela y la casa, después del terremoto de 6.4, que estremeció el sur de Puerto Rico, el 7 de enero.

Ella es una de 22,100 estudiantes del sistema público, que no tuvieron ni un día de clases el semestre pasado, según una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

La enseñanza virtual, que intentó implementar el Departamento de Educación (DE) sin proveer las herramientas ni recursos, sorprendió a Esther cuando se estaba refugiando en la casa donde los abuelos criaron doce hijos. A esa casa, regresaron ella y su familia tras verse sin techo por el terremoto.

PUBLICIDAD

Catorce familiares convivían bajo el techo de zinc cuando ocurrió el cierre gubernamental por la pandemia de la COVID-19, el 15 de marzo. La mayoría de sus tías y tíos perdieron la vivienda; otros, simplemente tenían temor de permanecer en casas que se jamaqueaban cada vez que la tierra temblaba.

Esther todavía duerme en una cabaña de madera, que fue construida por voluntarios, en el patio de la casa. El cuarto improvisado no tiene siquiera luz eléctrica. Allí, se hospeda junto a otros siete familiares, que aún no tienen una casa a la cual regresar. Lo más que extraña, dice, es la privacidad; poder encerrarse en su cuarto, estar a solas, y en silencio cuando así lo quiera.

Durante el día, con todo el alboroto del que eran capaces tres niños pequeños, cuatro jóvenes y siete adultos, confiesa que le resultaba muy estresante poder concentrarse en las asignaturas; sin casa, sin escuela ni ambiente de estudio.

Esther Figueroa Torres, estudiante de duodécimo grado en la escuela Asunción Rodríguez de Sala, en Guayanilla, intentaba hacer sus asignaturas en el patio del hogar de su tía donde vive junto a su familia, luego del terremoto. ([email protected]) ([email protected])

“Lo único que hacía era pedir a Dios que me ayudara”, confiesa la joven practicante de la religión pentecostal. Como le inquietaba la idea de no poder cumplir con sus tareas, buscaba un rinconcito en el jardín, donde pudiera sentarse apartada de los demás, para realizar los ejercicios y lecturas que le asignaban los maestros, a veces sin atreverse siquiera a hacer preguntas.

Cuando se le pregunta cómo se siente sobre el semestre pasado, no titubea en ofrecer su propia evaluación: “Me debí haber esforzado más”. Lo dice y sorprende la exigencia que tiene consigo misma a pesar de las circunstancias externas que afrontó: pandemia, sismos, la pérdida de su casa y escuela. Esther, como tantos otros jóvenes, no necesariamente entiende las circunstancias históricamente difíciles que le tocaron vivir; ella solo quiere seguir sacando buenas notas, para algún día llegar a ser nutricionista.

PUBLICIDAD

La madre, Migdalis Torres Lugo, reconoce que sus tres hijas la han tenido difícil para completar el semestre, pero aún así no deja de soñar con que puedan superarse a través del sistema de educación pública del país. “Mis deseos son esos -dice mientras mira a la mayor de sus tres hijas- verla a ella desfilar en su graduación y que se superen todas”.

En la foto, Esther posa junto a sus hermanas y prima en el patio del hogar de su tía donde luego del terremoto, vive junto al resto de su familia. De izquierda a derecha, las hermanas Melanie y Roxanne, la prima Nadesha y Esther. ([email protected]) ([email protected])

Cuando el secretario del DE, Eligio Hernández, pidió a los maestros seguir con las clases de forma virtual, no pensó en jóvenes como Esther quienes no tienen un cuarto propio donde estudiar o todavía están refugiados en casa de familiares.

La superación de los hijos, en casos como el de Migdalis, depende casi exclusivamente de la educación pública. Sin embargo, ¿qué opciones tienen los estudiantes que ya no tienen escuela a la cual asistir?

“Las escuelas, muchas de ellas, no tienen remedio”, lamentó la tía de Esther, Iris Torres Lugo.

La psicóloga clínica Vernice Hernández Gómez reconoce que perder la escuela puede provocar un sentimiento de duelo en los niños y niñas, que le desarrollaron un sentido de pertenencia a ese ambiente escolar. “Cuando de momento no está, no lo ves o no lo puedes visitar, pueden tener un sentimiento de duelo. Ese es el sufrimiento que deberíamos velar”, comenta.

“No creo que se pueda sustituir. Sí se pueden desarrollar otros medios ambientales para que ellos se vayan acoplando, pero entonces hay que trabajar con el proceso de pérdida”, agrega la terapeuta del Centro de Aprendizaje Multisensorial Integrado (CAMI).

PUBLICIDAD

Según los datos enviados por el DE, Guayanilla perdió cuatro de sus seis escuelas públicas, que fueron clasificadas como no aptas para abrir. Los inspectores encontraron que nueve de las 15 escuelas de Yauco no están en condiciones de abrir, al igual que cinco escuelas de Ponce; tres, de Peñuelas; y todas las escuelas de Guánica.

El director de la Oficina de Infraestructura del DE, Alejandro Olmedo, explicó que todavía está en proceso la segunda fase de la evaluación de las escuelas en los municipios declarados zona de emergencia. El objetivo de esta segunda fase será “habilitar, próximamente, las escuelas parcialmente aptas y no aptas, con excepción de aquellas que, al culminar el proceso de evaluación e inspección, se vayan a demoler”, detalló.

Por el momento, la escuela Agripina Seda, en Guánica, es la única que el DE certificó que será demolida y donde ya iniciaron los trabajos de remoción de escombros.