La pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por el distanciamiento físico, la ansiedad y el temor a un posible contagio y muerte en personas de todas las edades y condición social. Ahora, un estudio revela que sufrir de ansiedad, estrés, preocupación y depresión debido al coronavirus antes de infectarse se convierte en un factor de riesgo para desarrollar condiciones de salud posterior a la enfermedad.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard reveló que participantes de un estudio que tenían altos niveles de dos o más síntomas de ansiedad, estrés, depresión o preocupación tuvieron 50% más riesgo de sufrir de COVID-19 a largo plazo, en comparación con otros participantes que no tenían ese perfil antes de contagiarse.

El estudio “Associations of Depression, Anxiety, Worry, Perceived Stress and Loneliness Prior to Infection with Risk of Post COVID-19 Conditions”, publicado recientemente en The Journal of the American Medical Association (JAMA), contó con 54,960 personas, de las cuales el 96.6% eran mujeres y 38% eran profesionales de la salud, especialmente enfermeras.

Se escogieron personas que no hubiesen tenido COVID-19 al momento de comenzar el estudio, pero en las cuales se habían evaluado previamente síntomas o situaciones como ansiedad, depresión, estrés, preocupación y soledad relacionada a la pandemia. Al grupo se le dio seguimiento mediante cuestionarios, desde abril de 2020 hasta noviembre de 2021, para medir el estado mental en que estaban en esa primera etapa de la pandemia.

Posteriormente, se evaluó el riesgo de desarrollar condiciones identificadas como post-COVID-19. Al final del estudio, solo se evaluaron los 3,193 participantes que cumplieron con todos los pasos de la investigación.

El COVID-19 a largo plazo se define como los síntomas consistentes con el coronavirus que duran más de un mes a partir de la infección y que se convierten en un problema de salud. Los síntomas comunes son fatiga; “niebla mental” o problemas de concentración, confusión o desorientación; problemas digestivos; pérdida del olfato y el sentido del gusto; depresión y dificultad para respirar. Estas condiciones se han asociado a la disminución de la calidad de vida y la dificultad para volver al trabajo, de acuerdo con la investigación, que hace referencia a otro estudio que estima que entre 54% y 73% de las personas que han sufrido coronavirus podrían sufrir de estos síntomas del post-COVID-19.

Igualmente, citan hallazgos de otros estudios que han concluido que las siguientes características aumentan el riesgo de padecer de COVID-19 prolongado: ser adulto mayor, ser mujer, tener obesidad, padecer asma o hipertensión o padecer condiciones inmunosupresoras.

El estudio de Harvard midió los síntomas psicológicos con diversos cuestionarios y escalas para evaluar el estado de la salud mental de los participantes, evaluó quiénes se infectaron y fueron hospitalizados, y, 336 días después de la primera evaluación, recopilaron información sobre las condiciones de salud prevalentes luego de la infección con el coronavirus.

Para analizar el posible vínculo entre el estado mental antes de la infección y los síntomas post-COVID-19, se hicieron ajustes o consideraciones relacionadas con condiciones de los participantes, como el índice de masa corporal, el hábito de fumar y enfermedades como hipertensión y diabetes, entre otras. Algunas de las personas con más preocupación o estrés por el coronavirus padecían asma, tenían obesidad o estaban solos.

De los participantes que reportaron haberse contagiado con coronavirus, el 44% informaron tener COVID-19 prolongado. De esos, el 86.9% informó que los síntomas se prolongaron por dos meses o más y 55.8% indicó haber sufrido condiciones que le impedían hacer su vida normal. Los síntomas más frecuentes que reportaron fueron fatiga (56%), problemas de olfato o gusto (44.6%), problemas para respirar (25.5%), desorientación o confusión mental (24.5%), y problemas de memoria (21.8%).

Como parte de sus conclusiones sobre la asociación entre la cantidad de síntomas antes del contagio (ansiedad, estrés, soledad o preocupación) y el riesgo de sufrir síntomas de coronavirus de forma persistente luego de la infección, los investigadores citaron hallazgos de otros estudios que también vinculan la depresión y la ansiedad preexistentes con el riesgo de desarrollar síntomas a largo plazo luego de la fase crítica de otros virus o enfermedades.

Los investigadores afirmaron que es necesario hacer estudios adicionales para determinar si intervenciones dirigidas a reducir los síntomas como ansiedad, depresión y estrés pueden prevenir o tratar las condiciones del post-COVID-19. También, destacaron como una debilidad del estudio que la mayoría de los participantes eran mujeres, blancas y profesionales de la salud. Esta última característica, en particular, puede condicionar la investigación, pues los profesionales de la salud estaban más expuestos al riesgo de infección en la primera etapa de la pandemia, cuando todavía no se conocía mucho del virus y no se habían desarrollado las vacunas ni los medicamentos que existen actualmente.

El estudio menciona la soledad como uno de los factores de riesgo, pero no abunda sobre eso. Otros estudios han ofrecido más información al respecto. Igualmente, se ha estudiado la característica de la edad como un factor de riesgo para que las personas contagiadas con el virus tuvieran más riesgo de complicación y muerte. Las estadísticas de las fatalidades continúan evidenciando que los adultos mayores están a mayor riesgo por el envejecimiento del organismo y las condiciones de salud que tienen, entre otras razones.