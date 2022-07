“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi mamá”, escribió la hija mayor de Jennifer Michelle Maldonado Padua el martes, en las redes sociales, cuando aún su familia buscaba a la guardia de seguridad de 33 años, que fue asesinada presuntamente por un compañero de trabajo de la Subestación Hidroeléctrica Dos Bocas, en Arecibo.

Carlos Maldonado Padua, hermano mayor de la víctima, compartió que la menor de 13 años pasó esa noche escuchando los mensajes de voz de su progenitora en su teléfono. “Anoche mismo, se acostó escuchando los ‘voices’ de su mamá”, dijo.

“El abuso tiene que acabar. Mataron a mi hermana”, expresó Maldonado Padua, con la voz entrecortada, en entrevista telefónica desde la casa de su madre.

La víctima fue guardia de seguridad en la hidroeléctrica de Arecibo por seis años. Nació en Mayagüez, pero se crió en Adjuntas junto a sus tres hermanos. Vivía a unos ocho minutos de la casa de su madre, quien cuidaba a sus dos hijos -de 12 y 13 años- mientras ella trabajaba de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. en la semana.

“Sus hijos eran su vida. Trabajaba para ellos. Usualmente, salía a las 3:30 p.m. del trabajo y ya estaba aquí (en casa de su mamá) recogiéndolos. Ella siempre estaba para sus hijos”, recalcó Maldonado Padua, quien vive en San Juan, pero se trasladó a Adjuntas cuando se enteró que su hermana no aparecía.

“Mi hermana era una persona bien responsable con su trabajo y sus dos hijos. Fielmente, hacia su trabajo. Constantemente, se comunicaba. Mi mamá, cuando se entera (que no estaba en el trabajo), la llama y no contesta. Ella siempre contestaba”, narró el hermano.

Ficha suministrada por el Negociado de la Policía de Anthony Salvá Rivera, sospechoso de asesinar a Jennifer Michelle Maldonado Padua. (Suministrada)

A las 5:58 a.m., la víctima le había enviado un mensaje a su mejor amiga diciéndole que había llegado a la hidroeléctrica. “Luego, no pudieron comunicarse con ella y los mismos compañeros de trabajo se dieron cuenta que el carro estaba allí y sus documentos, pero ella no estaba”, compartió.

El asesino confeso, Anthony Salvá Rivera, llevó a la Policía a un risco, cerca de un río, en el barrio Arenas en Utuado, en el que encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. La Fiscalía de Utuado le radicó cargos ayer a Salvá Rivera por asesinato en primer grado y violar el Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso de un arma blanca para cometer el crimen. La jueza Welda Rivera Soto le impuso una fianza de $2 millones.

Salvá Rivera, quien tiene historial con las autoridades por un caso de escalamiento y agresión sexual, fue quien llamó al cuartel de Arecibo para notificar la desaparición de la mujer a las 7:00 a.m., de acuerdo a la investigación preliminar de la Policía.

“Desde el inicio de la investigación, él (Salvá Rivera) era el único testigo que nos podía arrojar luz, pero nada coincidía con lo que estábamos recopilando de evidencia. Por lo menos, en el móvil (del crimen), no estamos claros”, expresó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, Carlos Vélez, a El Nuevo Día.

Alegó a la Policía que fue el autor del crimen, pero no prestó una declaración jurada después de que las autoridades hallaron a la occisa. Preliminarmente, el cuerpo fue encontrado con varias puñaladas. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realiza la autopsia para verificar la causa de muerte y si la víctima también fue agredida sexualmente.

Además, la Policía ocupó el carro de Salvá Rivera para validar si hay rastros de sangre o de huellas de la víctima dentro del automóvil. Asimismo, ocuparon ropa con sangre que se encontraba en los zafacones ubicados en los predios del residencial Fernando Luis García en Utuado, donde reside el sospechoso.

Un certificado de antecedentes penales limpio

Salvá Rivera tiene un historial criminal que no se reflejaba en su certificado de antecedentes penales cuando fue contratado por Bridge Security, según el dueño de esa compañía, Roque Rosario Aguiar. En el 2019, fue hallado culpable por un jurado por un delito menos grave de escalamiento y cumplió seis meses de cárcel. Además, había sido también acusado de violar a una menor, pero fue absuelto por este crimen.

Salvá Rivera solo llevaba tres semanas trabajando en la hidroeléctrica como guardia de seguridad. Había sido contratado en junio al entregar los documentos requeridos y ser entrevistado.

“Lamento mucho la pérdida de ella. Le mando las condolencias a la familia. No me lo esperaba porque era un muchacho de 26 años con todos sus documentos y certificado de antecedentes penales limpio. Era difícil predecir lo que pasó”, dijo el dueño de Bridge Security.

Aseguró que, en el certificado de la Policía, al que El Nuevo Día tuvo acceso, se señalaba que a Salvá Rivera no se le “habían identificado antecedentes penales al momento de la emisión”. El documento fue emitido el 14 de junio de 2022. Además, Rosario Aguiar dijo que se enteró por la prensa que su empleado había estado en prisión, luego de que se hiciera público su arresto por ser el sospechoso principal del asesinato de Maldonado Padua.

Mientras, el director de antecedentes penales de la Policía, Edwin Rodríguez Amaro, explicó que a Salvá Rivera se le procedió a eliminar de su récord los delitos menos graves, a tenor con la Ley 314 del 15 de 2004.

Esta legislación faculta al comisionado del Negociado de la Policía de turno a eliminar los delitos menos grave siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos: “(1) Que hayan transcurrido seis meses a partir de la sentencia. (2) Declarar que en los últimos seis meses no ha sido convicto de delito alguno y (3) que goza de buena reputación en la comunidad”.

“Cumpliendo con todos estos requisitos se procedió a notificar al señor Salvá Rivera (de) la eliminación de los delitos menos graves de su récord”, detalló, en declaraciones escritas, Rodríguez Amaro.

Por su parte, el comandante José Arocho, quien dirigía el CIC de Utuado, explicó ayer a El Nuevo Día que Salvá Rivera confesó haber escalado una residencia en el 2019 y, aunque no admitió haber violado a una menor, evidencia de ADN que recopilaron los agentes de Homicidios apuntaba a que el hombre agredió sexualmente a la niña.

“No entendemos por qué lo absolvieron de la violación, cuando teníamos evidencia científica, como ADN, que validaba la denuncia. Pero salió absuelto y estas son las consecuencias que tenemos hoy”, insistió el comandante en entrevista.

Sus familiares sufren la pérdida de esta joven madre quien tenía muchas metas por cumplir y ver a sus hijos crecer. “Era una persona bien alegre. Todo el mundo la quería. No es porque sea mi hermana, pero de verdad, todo el mundo la quería. Se daba mucho a querer. Tenía muchas amistades por eso”, dijo Maldonado Padua sobre su hermana.

Compartió que estaban planificando un viaje, junto a sus hijos, para celebrar sus cumpleaños el 30 de diciembre y despedir el año en Orlando o Nueva York, pero el martes todo cambió. “Nunca me imaginé que podría pasarme esto”, insistió Carlos Maldonado Padua.

Seguimiento a los feminicidios

En medio la investigación del noveno feminicidio íntimo en el 2022, perpetrado el lunes en Bayamón, ocurrió el asesinato de Maldonado Padua, cuyo móvil aún se investiga. La víctima no tenía relación sentimental con el presunto agresor, por lo que no ha sido catalogado como feminicidio íntimo por la Policía.

De acuerdo al Observatorio de Equidad de Género, en el 2022, se han perpetrado 36 feminicidios, entre ellos nueve íntimos (por parejas o exparejas), 19 bajo investigación (se desconoce la causa de muerte, el móvil o el agresor), dos familiares, uno no íntimo y cinco indirectos (cuatro por crimen organizado y uno por sobredosis).

“Cada año, siempre queda un número muy similar de casos sin esclarecerse y que nosotros apuntamos a que, probablemente, ahí hay posibles feminicidios. Por ejemplo, cada año siempre terminan como alrededor de siete u ocho mujeres que no se encuentran”, explicó la doctora Debora Upegui Hernández, analista de la entidad.

Detalló que la incidencia en feminicidios íntimos puede estar relacionada con fenómenos económicos que “definitivamente generan niveles de ansiedad y esto es mucho más elevado que en otras ocasiones, pero tampoco podemos asegurar que eso sea la causa”.

La directora de la entidad, Irma Lugo Nazario, apuntó que se ha hablado mucho de los protocolos en las agencias, pero insistió que “se debe enfatizar en que las personas que trabajan directamente en esas áreas tengan el adiestramiento y el conocimiento para una aplicación efectiva de los mismos”.

Opinó que, en la isla, el tema de la educación con perspectiva de género se ha tergiversado a un nivel que no es vista como “metodología, análisis, estrategia y cómo se trabaja a nivel internacional para combatir la violencia de género desde sus raíces”.

“Los feminicidios van a seguir ocurriendo porque no se están trabajando las causas de la violencia que los genera. Lo más importante es trabajar la educación con perspectiva de género, que es lo que va a ayudar a crear una cultura diferente. También, si queremos prevenir, hay que trabajar con limitar el acceso a las armas”, dijo Upegui Hernández.

Del mismo modo, Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, se posicionó en contra de una posible flexibilización al acceso a armas en Puerto Rico

“Es inexplicable el nivel de frustración que sentimos ante los feminicidios que están ocurriendo en el país. Luego de más de un año de la declaración de estado de emergencia, parece que aún no están establecidas las prioridades en el manejo de los casos de violencia de género. En el caso de Jennifer, en Utuado, se demuestra lo desprovistas de justicia que están las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país”, expresó González Castro en declaraciones escritas.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, quien extendió hace dos semanas el estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, dijo que las autoridades han trabajado medidas para reducir la criminalidad.

“La Policía está desplegada. La Policía está haciendo su trabajo. El plan integrado que tiene la Policía es efectivo. Está enfocado en arrestar gatilleros, arrestar a los más buscados, desarticular gangas y pandillas que lo que usan es la violencia para proteger sus territorios. Ese enfoque es adecuado”, dijo Pierluisi.

Destacó que también toman medidas “diferentes”. Mencionó, por ejemplo, que se enmendó la Ley de Menores para evitar que estos fueran apresados y enjuiciados por asuntos que no lo ameritan y se pueden dilucidar de otra forma.

“Y seguiremos evaluando otras medidas de mejorar nuestro sistema de justicia”, expresó el gobernador.