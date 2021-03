Además del Palacio de Recreación y Deportes, el edificio que alberga el Hospital San Antonio, en Mayagüez, fue utilizado por la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) para garantizar un préstamo hipotecario que incumplió y que mantiene en riesgo de ejecución esa propiedad municipal.

La corporación PMJ Capital es el tenedor de un pagaré hipotecario en el que MEDI se obligó a pagar al portador $1.2 millones por concepto del principal y que está garantizado con el histórico edificio ubicado en el centro urbano mayagüezano. El pagaré fue suscrito el 27 de junio de 2018.

“Mi cliente tiene todo el interés del mundo en cobrar ese pagaré”, incluso mediante la ejecución de la propiedad, dijo el abogado Luis Sánchez Betances, socio del bufete que representa a PMJ Capital.

El 22 de noviembre de 2019, la corporación demandó a MEDI por presuntamente incumplir con un acuerdo (de indulgencia o “forbearance agreement”) en el que PMJ Capital le concedió seis meses adicionales para satisfacer la totalidad del pagaré a cambio de desembolsar $100,000 más y $25,000 mensuales hasta saldar la deuda.

El remedio que buscaba la corporación era que el Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez emitiera una sentencia por consentimiento en cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Esto porque, según la demanda, el 17 de marzo de 2019 MEDI firmó un consentimiento bajo juramento en el que aceptó que, en caso de incumplimiento, se dictara sentencia en su contra sin procedimiento judicial alguno.

No obstante, la jueza Carmen Montalvo Laracuente desestimó la demanda por consentimiento, no porque MEDI no hubiera dado su anuencia a una sentencia de este tipo, sino porque concluyó que se podían afectar derechos de terceras partes.

“Existen controversias trascendentales que militan en contra de una sentencia por consentimiento en cobro de dinero y ejecución de hipoteca como la aquí solicitada por la parte demandante”, señala la sentencia.

“Podemos colegir que existen cuestionamientos en cuanto a la capacidad de la demandada MEDI para consentir al acuerdo suscrito con la demandante, no solo para gravar la propiedad inmueble donde sita el Hospital San Antonio, sino para consentir a que se dicte sentencia por consentimiento”, agrega el documento.

El edificio es ocupado por el Hospital San Antonio, Inc., una entidad privada a la que el Municipio de Mayagüez le transfirió la administración y la operación de la institución médica. El Nuevo Día trató de comunicarse con el administrador del hospital, Francisco Martínez, en su oficina y a través de correo electrónico, pero no recibió respuesta.

El documento de sentencia no indica el nombre de la institución que aprobó a MEDI el préstamo originalmente ni el uso que la empresa municipal le daría al dinero.

Aunque el Municipio de Mayagüez no figuraba entre los demandados, iniciado el proceso, presentó al tribunal una solicitud para intervenir como parte con interés en la propiedad en controversia, según se desprende de la sentencia. El juez Efraín de Jesús Rodríguez, quien posteriormente se inhibió del caso, permitió la entrada del ayuntamiento al pleito.

La administración municipal argumentó en corte que, al revisar el expediente electrónico del caso, “advino en conocimiento, por primera vez” que el ex director ejecutivo de MEDI Alejandro Riera Fernández gravó con una hipoteca el Hospital San Antonio, que es una propiedad pública municipal, pero alquilada al Hospital San Antonio, Inc.

Riera Fernández, Eugenio García Jiménez y otras cinco personas fueron arrestados el martes por las autoridades federales por presuntamente participar de un esquema para defraudar por $9 millones al Municipio de Mayagüez.

Riera Fernández y García Jiménez fueron por varios años representantes de MEDI y de otras siete empresas municipales que registró, en el Departamento de Estado, el gobierno municipal de Mayagüez.

La creación de empresas municipales fue autorizada, mediante una legislación de 2009, que permitió a los ayuntamientos “operar franquicias comerciales y todo tipo de empresa o entidades corporativas con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico para aumentar a través de estas los fondos de las arcas municipales, crear nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de sus constituyentes”.

Sánchez Betances señaló que evalúan el remedio judicial que procurarán para que PMJ Capital cobre su dinero. “MEDI es una corporación independiente y separada del Municipio, la Asamblea Municipal autorizó la creación de MEDI, y el Municipio le transfiere a MEDI el inmueble del hospital, como le ha transferido otras propiedades para los negocios que MEDI pueda tener. Evidentemente, todo el tracto está conformado con la aprobación y participación del Municipio”, dijo el abogado y exsecretario de Justicia.

Por tercer día consecutivo, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, ha evadido conceder entrevista a El Nuevo Día. En una entrevista, en una emisora radial en la Sultana del Oeste, no habló de las transferencias que el ayuntamiento hizo a MEDI y que ahora están en riesgo de ejecución por el incumplimiento de pago por parte de las empresas municipales.

Ayer, este diario publicó que, en el tribunal, fue presentada una demanda de cobro y ejecución de un hipoteca que se garantizó con el Palacio de Recreación y Deportes. El préstamo fue tomado por MEDI Films, que se había asociado con otras compañías para la producción y distribución de películas.

Durante su exposición en la radio local de Mayagüez, el ejecutivo municipal se desligó de cualquier manejo irregular de las empresas municipales de las que él es presidente. “Esto es una actividad lícita para los municipios hacer inversiones de los recursos que tiene bajo su custodia”, dijo Rodríguez, quien aprovechó para agradecer a las autoridades federales por haber expresado que él fue una víctima del fraude.