El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha notificado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que debe devolver los intereses que ha pagado el Tesoro federal en unos $356 millones en bonos emitidos bajo el programa Build America Bonds (BABs).

A poco más de un año de lanzar una investigación en el tema, el IRS escribió a la AEE el pasado 10 de julio para solicitar el dinero pagado a Puerto Rico desde el 2017, al tiempo que solicitó eliminar la totalidad de la reclamación que pueda tener la corporación pública para recobrar el pago de intereses bajo BABs.

La determinación del IRS podría costarle a la AEE alrededor de $170 millones, partiendo del prospecto de la emisión de bonos en controversia y que se vendió a residentes de Puerto Rico pagando intereses a razón de 5.95% y 6.25%.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) notificó la determinación de la agencia en un reporte emitido ayer ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB), cuando también aseguró que la administración de Wanda Vázquez Garced examina alternativas ante la determinación de la agencia tributaria federal.

“La AEE se propone responder al IRS y al presente, considera sus opciones”, reza la notificación de la Aafaf ante la MSRB.

La determinación de la agencia tributaria federal se produce al tiempo de que la reestructuración de la AEE se encuentra en una especie de limbo. Ello, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitara al tribunal federal que pospusiera la discusión de un acuerdo con ciertos bonistas de la AEE como resultado del impacto que el coronavirus ha tenido en la actividad económica. La JSF debe presentar un informe acerca de la reestructuración de la AEE el próximo 31 de julio.

En febrero del año pasado, el gobierno dio a conocer que el IRS investigaba los pagos que el Tesoro estadounidense ha hecho a Puerto Rico bajo el programa del pago de subsidio de intereses.

Específicamente, el IRS inició su pesquisa en Puerto Rico con ciertos bonos, ascendentes a unos $756 millones y emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en el 2011. Luego, amplió su investigación a los bonos BABs emitidos por la AEE.

En el caso de la AEE, la pesquisa del IRS se centraría en la serie EEE del programa BABs. Este programa se creó bajo la presidencia de Barack Obama, con el objetivo de que gobierno estatales y municipales pudieran levantar capital para fortalecer su infraestructura y recobrar los intereses pagados a los bonistas mediante un programa de subsidios.

En su reporte a la MSRB, la Aafaf no indicó cuál sería el impacto financiero de la determinación del IRS en las finanzas de la AEE.

Empero, partiendo del documento de oferta, es posible que, si la determinación del IRS se sostiene, la AEE tenga que restituir al gobierno federal al menos $30 millones correspondientes a intereses pagados y reembolsados por el Tesoro federal entre los años 2017 al presente.

Además, si se retira el pago del subsidio bajo BABs como pide el IRS, la AEE perdería la oportunidad de reclamar cerca de $140 millones por el pago de intereses futuros en los bonos en controversia. Los bonos vencen en el año 2040.

El dinero que la AEE tomó prestado de los bonistas se utilizó para pagar las líneas de crédito que tenía la AEE, inyectar capital al Fondo de Construcción de la AEE y aportar el dinero necesario para las reservas asociadas con los pagos a los bonistas.

El sindicato de bancos de inversión encabezado por Bank of America Merrill Lynch, UBS Financial Services of Puerto Rico y Santander Securities devengó unos $7.2 millones en comisiones.