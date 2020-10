A solo 24 horas de que la Casa Blanca anunciara la designación del cabildero y estratega de comunicaciones Justin Peterson como nuevo directivo, el juez Arthur González dejará su cargo en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En una declaración divulgada esta noche por el organismo fiscal, se informó que el juez González dejará su posición justo cuando el proceso de reestructuración de la deuda de la isla -que ya marca poco más de tres años, ha quedado en una especie de limbo.

“Trabajar en la (JSF) junto con mis compañeros ha sido un gran honor”, dijo González.

✉ Email Estos son los integrantes actuales de la Junta de Supervisión Fiscal

1. David A. Skeel, nuevo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal que asume el cargo de José Carrión III, quien renunció.

2. Justin Peterson, fue nombrado por el presidente Donald Trump el 7 de octubre de 2020.

3. Andrew Biggs

4. Arthur J. González

5. Ana J. Matosantos

Omar Marrero, representante del gobierno de Puerto Rico

No ha sido hasta ahora, cuando -a través de un portavoz no identificado- la Casa Blanca designó a Peterson, que se sabe que el juez González habría sido nombrado por el presidente Barack Obama el 31 de agosto de 2016.

En los pasados cuatro años, el entendimiento del proceso congresional y de selección de candidatos apuntaba a que el actual presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, José R. González, habría sido el nominado por Obama, según permite la ley federal Promesa.

“Durante los cuatro años que he servido en la (JSF), he sentido y he visto de primera mano el compromiso de todos los involucrados en ayudar a Puerto Rico a avanzar, no solo al imponer disciplina fiscal y continuar nuestros esfuerzos para sacar al estado libre asociado de la bancarrota, sino al trabajar ante todo por el bien del pueblo de Puerto Rico”, manifestó el juez González en declaraciones escritas.

La designación de Peterson y la consecuente renuncia de González supone que la JSF continúa con tres vacantes que todavía no han sido cubiertas, luego de que Carlos M. García y José R. González dejaran sus cargos el 31 de agosto pasado y que José B. Carrión hiciera lo propio el pasado 5 de octubre.