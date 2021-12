El alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, apuesta a dos grandes proyectos de infraestructura para impulsar económicamente a este municipio del centro de la isla, pero está consciente de que no importa los avances que logre en el turismo, la agricultura y en obras de reconstrucción tras el paso del huracán María, poco avanzará si no se atienden el grave problemas de las carreteras y la situación fiscal del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

González Otero, regente en Jayuya desde 1997, confía en que la reapertura del globo aerostático le dará impulso económico al Proyecto Agroturístico Tierra Alta. El globo, ubicado en la antigua hacienda Santa Marina, fue destrozado debido al azote el año pasado de la tormenta Isaías y González Otero confía que para finales de enero o principios de febrero esté en operaciones.

Dentro de la antigua hacienda, el municipio opera tres líneas de “zip line” e impulsa un proyecto de 60 cabañas que está en fase de permisos. González anticipa que el número de empleos creados, con la construcción de las cabañas, se elevaría de 20 a 100 en el complejo agroturístico y de 25 a unos 50 con la ampliación de Gripiñas a través de la construcción de apartamentos adicionales en el área que ocupa actualmente el estacionamiento principal.

El gobierno municipal también está colaborando con diferentes caficultores de la zona como los creadores de Café Tres Picachos, Café Nativo y Hacienda San Pedro.

“Jayuya es un pueblo idóneo para que la gente venga en familia y la pase en tranquilidad. Estos proyectos son fundamentales porque al desaparecer la agricultura o estar en estado crítico y mientras hemos perdido empresas, hemos podido fomentar lo nuestro, que es la naturaleza los recursos que nadie se puede llevar. Es importante que la gente se apodere de sus recursos, los conserven para nuestro provecho y el de los que nos visitan”, dijo.

Jayuya es rico es gastronomía e igualmente en otros lugares de interés turístico como la Piedra Escrita, el museo Casa Canales, el museo El Cemí, el Museo del Café y parte del Bosque Toro Negro.

También se celebra el Festival del Tomate.

Los retos

Pero para llegar a Jayuya hay que pasar por algunas de las peores carreteras de la isla.

“Las carreteras están abandonadas y estoy decepcionado. Me he reunido con la secretaria (del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vega Velez), le he dado las coordenadas específicas de las carreteras en que hay problemas y son estatales. Los carros no pueden pasar por lo malo que está el asfalto y la agencia, coquí (silencio)”, dijo González al enumerar algunas de estas vías como la PR-149, la PR-143, la PR-140, la PR-141 y la PR-144.

El gobierno municipal también enfrenta el reto de mantener operando su CDT, que funciona con dinero municipal y una asignación de $500,000 del Departamento de Salud.

“Una sala de emergencias en Vieques, Culebra, Maricao o San Juan está en no menos de $1.5 millones al año y todos los días tengo que llevar pacientes a Ponce o a Río Piedras”, sostuvo.

González indicó que se ha abierto un canal de comunicación con el secretario de Salud, Carlos Mellado, para que aumente la aportación estatal.

“Puedo tener desarrollo económico, cabañas y de todo, pero si no tengo un hospital que dé servicios, está difícil”, dijo González.

El barrio Tetuán III

En días recientes, una comisión del Senado realizó una vista ocular en el barrio Tetuán III, ubicado en jurisdicción de Utuado. Una resolución de la senadora Marially González, hija del alcalde, propone transferir el barrio al límite territorial de Jayuya ya que los residentes realizan básicamente todas sus gestiones en Jayuya.

Se trata de un proyecto de ley por petición, pero el alcalde aseguró que él no está detrás de la solicitud, sino que son los propios residentes.

“No soy el peticionario, pero soy quien les ha dado servicios por los pasados 25 años. Mi casa es la oficina de esas 150 familias que viven allí abandonadas hace 40 años”, dijo González. “Me han visto más a mí que a todos los alcaldes de Utuado juntos”.

Según González, la petición es apoyada unánimemente por todos los vecinos y dijo no entender por qué el alcalde actual de Utuado, Jorge Pérez, primero le dijo que no tenía problema con la transferencia, pero ahora sí la objeta.

“A esa gente se les acaba la leche a las 10 p.m. y no hay un colmado por todo aquello y tienen que ir al barrio Mameyes, en Jayuya, van a la iglesia en Jayuya, a la escuela en Jayuya y lo hacen todo en Jayuya”, dijo.

No dice si es su último cuatrienio

González no fue categórico cuando se le preguntó por su futuro político y si se concretiza, como se ha rumorado, que su hija aspiraría al cargo.

“Eso todavía no ha pasado por mi mente. Tengo salud, tengo pasión con lo que estoy haciendo y en Jayuya hay una obra pendiente de $400 millones con fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Eso me da mucho entusiasmo”, dijo González.

¿Buscará la reelección?, se le preguntó.

“Yo voy día a día y estoy trabajando como si las elecciones fueran mañana. Estamos en reconstrucción y si la gente quiere que me quede, pues me quedo”, dijo.