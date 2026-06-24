El papa León XIV nombra un nuevo obispo para la Diócesis de Ponce
El Vaticano anunció que el pontífice aceptó la renuncia de monseñor Rubén Antonio González como obispo ponceño
24 de junio de 2026 - 6:59 AM
24 de junio de 2026 - 6:59 AM
El papa León XIV anunció este miércoles la designación del monseñor Geraldo Ramírez Torres como el nuevo obispo de la Diócesis de Ponce, tras aceptar la renuncia de Rubén Antonio González Medina al cargo.
González Medina, de 77 años, presentó su renuncia al cumplir los 75 años, tal y como establece el derecho canónico, y se mantuvo en el cargo hasta que el papa aceptara su jubilación.
“El Santo Padre ha nombrado Obispo de la Diócesis de Ponce (Puerto Rico) al Rev. Geraldo Ramírez Torres, del clero de la misma Diócesis, quien hasta ahora era vicario general y párroco de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Merced”, informó el Vaticano.
Ramírez Torres nació el 17 de noviembre de 1967 en Villalba y completó su grado en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue ordnado sacerdote el 19 de noviembre de 1991.
El Vaticano detalló que ha laborado, desde entonces, en varias iglesias en Puerto Rico. Asimismo, fue asesor diocesano de la juventud católica, director espiritual de los Cursillos de Cristiandad desde 2006, ha sido capellán de la cárcel y desde 2019 ha sido miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores.
Por su parte, González Medina fue ordenado como sacerdote el 9 de febrero de 1975 y completó sus estudios en Teología en el Seminario Diocesano de Paso Ancho en Costa Rica, de acuerdo con la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Fue nombrado como obispo de Ponce por el papa Francisco en 2015.
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