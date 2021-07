El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, condenó este miércoles las expresiones realizadas por el principal oficial de epidemiología de Salud, José Becerra, en las que planteó falta de conocimiento y trabajo mal ejecutado por parte de los epidemiólogos municipales que son parte del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC).

“Condeno las expresiones del doctor José Becerra”, afirmó Hernández desde la sede la Asociación. “Se les está tratando de manera despectiva (a los epidemiólogos municipales) y pone en tela de juicio su profesionalismo”, apuntó el también alcalde de Villalba.

Durante una conferencia ayer en el Departamento de Salud, Becerra criticó el trabajo de los epidemiólogos que realizan el trabajo directo en los municipios, cuestionó la calidad de los informes y labores, y alegó que no aplican o desconocen la definición de “brote”.

“Ha habido un trato hostil al sistema y los epidemiólogos municipales durante todo este tiempo y se ha agravado de manera seria con la entrada del director de epidemiología, José Becerra, que ha menospreciado el trabajo de los epidemiólogos municipales”, sostuvo Hernández. “Si algo trajo el sistema municipal de rastreo fue certeza, seguridad, tranquilidad y datos”, recordó el ejecutivo municipal.

Hernández denunció “una intención interna en el Departamento (de Salud) de tratar de desmantelar las oficinas municipales del sistema de rastreo”.

Ante la situación por la que atraviesa el SMICRC, que ha sufrido bajas a nivel central de figuras que han denunciado falta de transparencia y acceso a información, trato poco profesional e incluso intimidatorio -particularmente desde que el doctor Becerra asumió el cargo de principal oficial de epidemiología-, el representante Juan José Santiago anunció junto a Hernández que durante la próxima sesión legislativa se radicará un proyecto de ley para enmendar el Código Municipal y crear la “oficina de salud pública y epidemiología municipal”, de modo que se garantice la continuidad y permanencia de las oficinas y equipos que son parte del SMICRC.

“En el proyecto que vamos a estar radicando, se crea por ley esta oficina permanente en cada uno de los municipios de Puerto Rico. El COVID va a continuar con nosotros y también muchas enfermedades”, planteó Santiago, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.

El borrador del proyecto ya fue analizado y recibió recomendaciones por parte de la epidemióloga Fabiola Cruz, se adelantó hoy en la conferencia de prensa, al tiempo que recibirá el análisis de epidemiólogos municipales.

Becerra reconoció ayer que al asumir el cargo que ocupa detuvo la publicación de un informe que realizaba el SMICRC, que incluía información recopilada mediante la investigación de casos y contactos, incluyendo el número de brotes detectados y los contextos de exposición, entre otros datos. El último informe se publicó el 18 de mayo. Al ser cuestionado ayer sobre la cantidad de brotes que hay actualmente en Puerto Rico, Becerra afirmó que “la respuesta es desconocida”.

Pero tres epidemiólogos municipales presentes en la conferencia de prensa hoy, aseguraron que la información sobre brotes y otros datos “siempre” se ha estado recopilando en las oficinas municipales y se compartido con las oficinas regionales. Aseguraron, además, que desde la llegada de Becerra nunca se les ha informado sobre discrepancias con la definición de brote y la manera como se ejecuta.

Sobre las expresiones de Becerra ayer, la epidemiólogoa de Villalba, Angelis Pabón, las catalogó como “una falta de respeto, después que hemos estado un año completo trabajando esta pandemia, día a día y en la calle”. “Está fuera de la raya”, planteó por su parte el epidemiólogo Rafael Pérez, del municipio de Isabela.

Para sostener su señalamiento, Becerra dijo que la pasada semana un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) autorizado por él -y que no identificó- solicitó a los equipos municipales un informe sobre brotes, pero que solo 15 respondieron. El doctor no pudo precisar cuánto tiempo se les otorgó a los epidemiólogos municipales para desarrollar los informes, pero insistió en que no todos cumplían con la definición de brote.

La epidemióloga Natalia Ruiz, quien lidera los equipos de Aguadilla y Quebradillas, precisó que el pasado viernes recibió una petición de parte de las oficinas regionales, solicitando “con carácter de urgencia” un informe sobre brotes, información que fue entregada el mismo día.

“Hice un llamado ayer al secretario (Carlos Mellado), que tuviera cuidado con los empleados que están cerca de él. Él manifestó desde el inicio que él creía en las oficinas (municipales del SMICRC) y todavía confío en su palabra. Hay un equipo atrás de él que no tiene la misma visión”, manifestó Hernández. Pero sobre Becerra, apuntó que “él no cree en el sistema de rastreo”.