La cara sonriente de la boricua Zoey Camille Santiago Rosado, mientras disfrutaba de un día de verano en una playa de Puerto Rico, brillará en Times Square, Nueva York, y ayudará a crear conciencia sobre el síndrome de Down.

La niña de 6 años formará parte de un vídeo que será proyectado el sábado 18 de septiembre para promover “el valor, la aceptación y la inclusión de las personas con síndrome de Down”, explicó la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, que organiza el evento.

La madre de la pequeña, Cynthia Rosado, contó que conoció de la asociación luego que Zoey Camille naciera.

“Fue sorpresa. Yo no sabía que ella venía con la condición, pero no fue que me puse a buscar para ver qué malo tenía. Al contrario, era para aprender más y saber qué cualidades tenían y cómo venía la cuestión de la salud”, comentó.

“Me acuerdo, como si fuera ahora, que cuando nació, mi marido les dijo (a los doctores): ‘¿Ella está saludable, está bien? Pues ya, olvídate, pa’ lante con esto’. Y mira”, recordó emocionada.

En poco más de dos semanas, el rostro de la estudiante de primer grado, que fue seleccionado de entre 2,100 solicitudes, iluminará las concurridas calles neoyorquinas junto a otras 499 fotografías de niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down de todo Estados Unidos.

“Yo dije: ‘¿Qué puede pasar? Vamos a someterlo si, total, ella es de lo más fotogénica’”, rememoró.

El vídeo tendrá aproximadamente una hora de duración y también será transmitido en vivo de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. por la página de Facebook de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down.

“Yo me metí en Internet (a buscar pasajes) y le dije a mi marido: ‘Lo siento, pero yo quiero ver esto en vivo’”, soltó Rosado a carcajadas.

Hasta el momento, Zoey Camille desconoce el evento que está a punto de protagonizar. Por eso, la madre manifestó que le “tiembla el alma” de imaginar su cara cuando se vea en las gigantescas pantallas.

“Ellos entienden que en los últimos 15 minutos es que va a salir la parte de ella”, comentó.

Le fascina cantar y el baile

A Zoey Camille le encanta la música, contó su madre. El ritmo y los sonidos le corren por las venas. Viene de una familia de cuatristas y guitarristas del campo de Utuado.

“Zoey es todo musical. Le fascina cantar, el baile. Te conoce los instrumentos musicales, sabe cómo suenan, te dice el nombre, te los identifica. Además, es bien alerta. Es bien alegre. Es la consentida de la familia”, describió Rosado.

También, la pequeña es bilingüe. “Lo mismo es inglés que español y te lo entiende a la perfección. En la escuela es todo inglés y en la casa es todo español”, aseguró la madre.

Y es que, luego del huracán María, la familia se vio forzada mudarse a Deltona, Florida.

“Todos los servicios los paralizaron y pues ella estaba en plena etapa del desarrollo e iba a ser terrible si continuábamos allá. Acá fue una bendición. Inmediatamente, el Departamento de Educación nos contactó. No sé cómo es que ellos se enteran, pero lo que fue servicios médicos y educación inmediatamente nos contactaron. Yo estaba en shock”, dijo.

Sin embargo, suelen viajar constantemente a Puerto Rico, el lugar que la pequeña reconoce como su casa.

“Sin mentirte, y no exagero, creo que cada seis semanas yo voy para allá. Bajo para casa porque tengo que calentarla. Esa es la casa de ella (Zoey Camille). Cuando le preguntas, ya ella se sabe el ‘drill’ (el ejercicio) en el aeropuerto. Le dices ‘vamos pa’ la casa’, y ya ella sabe que vamos para Arecibo”, contó.

Precisamente, la foto que aparecerá en Times Square fue tomada durante una escapada al país este verano.

“Los otros días estábamos allá y mi esposo la llevó a la playa y le tomó la fotito. Y esa foto me gusta porque se ve bien tropical”, comentó.

En la agenda de Zoey Camille ya hay otra actividad programada: el 16 de octubre participará en la caminata anual que organiza la Asociación de Síndrome de Down de Florida Central en el parque Lake Eola. La pequeña ya tiene su equipo, Tropical Zoey.

“Todas las familias hacen sus equipos, caminan alrededor del lago y ves que todos ellos hacen sus banderines, camisetas y hacen una fiesta bien chula. Y es para concientizar sobre la condición”, apuntó Rosado.

“No los limites o vengas con pena”

Rosado aprovechó la oportunidad para animar a los futuros progenitores o tutores de niños con síndrome de Down.

“Los médicos no te dicen lo que ellos pueden lograr. Siempre, lamentablemente, cuando un bebé nace con síndrome Down ellos te reciben como con luto, con grief (aflicción): ‘Ay, papá, bendito, lo siento’. ¿Pero por qué? Mi hija va a pararse allí y quizás el tuyo nunca lo va a hacer”, puntualizó.

“Nosotros quisiéramos dejarle saber a la gente que no sientan pena si te dicen que el bebé viene con síndrome Down. ¿Y qué? Es un triste cromosoma de más. Todo lo demás lo va a poder hacer igual. Así que no los limites o vengas con pena”, recomendó.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), “el síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños “paquetes” de genes en el organismo. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas: el cromosoma 21″