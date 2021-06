Fajardo - Residentes y comerciantes de este municipio reclaman acción de las autoridades gubernamentales para enfrentar el impacto del sargazo que se ha acumulado en la costa, particularmente en Las Croabas.

El sargazo comenzó a llegar en grandes cantidades esta semana, lo que provocó que se detuvieran las operaciones de compañías de servicio y que haya dificultad en el transporte turístico en esta parte de la costa.

La pestilencia que provoca el material orgánico también ha afectado a los restaurantes aledaños a la costa fajardeña que en el fin de semana del Día de los Padres esperaban la llegada de turistas locales y extranjeros.

“Nos encontramos sumamente preocupados por la situación de la gran cantidad exagerada de sargazo que ha llegado”, expresó el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez. “Aunque sabemos que es algo natural que pasa todos los años, nunca había llegado a niveles tan grandes como este”.

“Se afectan las compañías de kayaks y gran parte de la vida náutica y turística. Se crea una bola de nieve, porque a su vez, ese mismo turista o visitante que llega, que se queda en nuestros hoteles y echa gasolina en nuestros garajes, crea un efecto dominó”, agregó. “Con este mal olor, no se quiere comer en los restaurantes”.

ESFUERZO VOLUNTARIO PARA SALVAR LA BIOLUMINISCENCIA

En cambio, la villa pesquera de Las Croabas vio la llegada de un grupo de voluntarios que intentaba sacar las algas que habían tapado la entrada a la bahía bioluminicente.

Mientras, los participantes del esfuerzo comunitario reclamaban ayuda de parte del gobierno para la remoción del sargazo, antes de que tenga implicaciones mayores para los peces y la bioluminiscencia de la laguna, y para que los comerciantes puedan reanudar sus operaciones.

Inicialmente, los voluntarios eran mayormente personas que trabajaban para compañías de recorridos en kayak, pero tras un llamado a través de las redes sociales, comenzaron a llegar más personas - incluyendo turistas extranjeros - que se adentraban entre las algas para sacarlas con tridentes y depositarlas en carretillas para las llevaban hasta el estacionamiento.

“Lamentablemente hemos tenido que llegar esto, usando el esfuerzo de todas las compañías que dan servicio de kayak en esta bahía y de otros sectores que han llegado de distintos puntos de la Isla, ya que este sargazo afecta lo que es la bioluminiscencia”, expresó Noel Cruz, supervisor de campo de Kayaking Puerto Rico. “Llevo 15 anos viviendo en Fajardo, entiendo que es la vez que más se ha disparado esto”.

“Es importante limpiar esta entrada, porque si no se oxigena el agua, los micro organismos se mueren y al morirse, no solamente nos quedamos sin trabajo y se afecta la economía de Fajardo y de Puerto Rico, pero también se pierde un lugar más en el mundo donde hay esta maravilla, que ya no se podrá utilizar”, añadió. “En el 2015 tuvimos un desafío como este que apagó la laguna por mucho tiempo y esto es lo que queremos evitar.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

A su vez, Zulaika Lugo, de la compañía Mandíbula Water Taxi, indicó que ya no pueden recoger a sus pasajeros desde el muelle de la villa pesquiera, sino que están montando a sus clientes desde la orilla de un área recreativa cercana.

“Estamos saliendo de aquí porque se pueden dañar los motores”, dijo Lugo, mientras miraba a la distancia la bahía repleta de sargazo. “Es un gran problema. Llevamos mucho tiempo con este problema. Hace años tuvimos problemas también”.

“Hay una maquinaria que se puede usar para hacer la limpieza. Anteriormente lo habíamos pedido al municipio y al DRNA y no se ha conseguido ninguna ayuda. No sé qué es lo que pasa”, abundó. “Por ende, todos estamos con este problema. Los pescadores se afectan. El olor es horrible. Cuando empiecen a salir los peces muertos, va a ser peor todavía”.

La compañía de Mandíbula Water Taxi tuvo que mover el lugar de recogido de sus pasajeros porque el muelle de madera que usan estaba cubierto de sargazo en Las Croabas de Fajardo.

Según el empresario Charlie Robles, las compañías que laboran en las Croabas habían solicitado atención a esta situación, pero al no recibir contestación reunieron fondos entre todas para comprar un “boom” o boya que se instalará para que proteja la bahía.

Sin embargo, el fabricante de la boya - que costará $15,000 - en Estados Unidos le informó que podría tardar cerca de un mes.

Robles lamentó que la falta de acción inmediata para enfrentar la situación afectaría a cerca de 150 empleos directos, aproximadamente.

“Somos 13 compañías que transportamos gente a la bahía bioluminiscente en Fajardo. Hemos tenido varias veces esto, pero nunca esto. Desde el jeuves tenemos la bahía bioluminiscente completamente sellada”, lamentó Robles.

“Ya se midió y no hay oxigenación. Lo que tememos que pase lo que ya sabemos, que se muera el plancton (microorganismos que sirven de alimento a los peces) y se mueren los peces. Entonces, se paraliza por completo la industria”, advirtió.

ALCALDE PIDE ACCIÓN

Por su parte, el alcalde de Fajardo aseguró que ayudará llevándose el material que han sacado, pero explicó que su personal no podía incursionar en el cuerpo de agua para ayudar en la remoción debido a que necesitaría un permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Cuando se le preguntó por qué no se han llevado ya el sargazo recogido, indicó que primero necesitan identificar dónde será depositado.

Al ser entrevistado por El Nuevo Día, a eso del mediodía de hoy, Meléndez dijo que el secretario del DRNA, Rafael Machargo, no le había contestado la llamada que le hizo desde ayer, viernes, para pedirle ayuda con la situación, mientras que solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que indague si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados puede prestarles una máquina que usan en los embalses para este tipo de trabajo.

Además, explicó que la Autoridad de Puertos tiene una máquina similar, pero que necesita una pieza para ser reparada.

“Si no ves maquinarias del municipio, es que sin permiso (del DRNA) no puedo meter mis máquinas, mis excavadoras ni empleados en los cuerpos de aguas del país”, mantuvo Meléndez. “Desde antes de que llegara (el sargazo), había dicho que estaba en la mejor disposición de contratar una compañía porque no tenemos la maquinaria adecuada. Este miércoles recibo una de ellas”.

“Las compañías que se afectan por esto, le pagan impuestos al DRNA. Así que nuestro llamado y exhortación es que intervenga en esta situación”, manifestó.

REACCIONA DRNA

A eso de las 2:00 p.m., llegaron algunos empleados del DRNA. Poco después la agencia emitió un comunicado con expresiones de Machargo, asegurando que hoy habló Meléndez en horas de la tarde, indicando que el biólogo Ricardo López acudió al lugar para asesorar a las personas que ayudan a sacar el sargazo.

Según Machargo, la agencia proveerá la maquinaria necesaria para apoyar en la gestión, pero no detalló específicamente cuándo llegará.

“Ante la situación que la propia naturaleza provoca todos los años para esta época, trayendo a nuestra zona cantidades enormes de sargazo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está brindando el apoyo técnico y científico a las entidades que buscan participar de su remoción de forma segura”, indicó Machargo.

“Sabemos que este evento anual de la naturaleza tiene sus efectos adversos en nuestro ecosistema, así como en la actividad económica del área. Por esto, además del apoyo pericial de nuestros científicos expertos, estaremos en los próximos días completando el proceso dirigido a conseguir la maquinaria necesaria para apoyar al Municipio de Fajardo y demás municipios afectados, particularmente en el litoral este, que puedan confrontar una situación similar, en el ejercicio correcto de remoción del sargazo”, abundó.

“Es importante que no solo se pueda remover el sargazo, sino garantizar, en este caso, que no se afecte nuestra Bahía Bioluminiscente. Por eso es esencial que este proceso se lleve a cabo con el respaldo y asesoría de los científicos del DRNA”, afirmó.