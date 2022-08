Tras más de 16 horas, el sistema eléctrico fue restablecido en el Hospital Universitario en el Centro Médico de Río Piedras, informó este lunes el secretario de Salud, Carlos Mellado.

Una avería en la línea principal mantuvo al Hospital Universitario operando con un bajo voltaje y forzó a la institución a cancelar las cirugías electivas y citas a las clínicas programadas para el lunes. El problema mantuvo al hospital sin aire acondicionado. También afectó la iluminación en algunos pasillos y la operación de algunos equipos no vitales.

En horas de la mañana del lunes, el portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, informó que las brigadas estaban listas para atender la avería y que esperaban a que la institución médica realizara unas “labores críticas internas” antes de hacer reparaciones.

“El personal está allí listo para hacer las reparaciones necesarias, tan pronto el hospital nos diga ‘adelante’, nosotros vamos a llevar a cabo las funciones necesarias para restablecer el servicio en su totalidad”, comentó más temprano vía telefónica a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Según el director de Ambiente de Cuidados de Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Wilfredo Martínez, los problemas con la energía eléctrica comenzaron el domingo a eso de mediodía.

“En una ocasión, hubo interrupción y los generadores encendieron... A las 3:30 p.m., hubo otra interrupción. En esta ocasión, los generadores no encendieron... Algo pasó entre la interrupción del mediodía y la tarde que los generadores fallaron”, sostuvo en entrevista telefónica.

Martínez añadió que identificaron una pieza de protección que se habría visto afectada y no permitía que el generador se encendiera. Reconoció que ese problema atrasó la reparación en la línea principal que energiza la institución.

LUMA, por su parte, aseguró el domingo por escrito que “toma muy en serio todas las interrupciones de servicio, especialmente aquellas que impactan servicios esenciales”.

“Nuestras brigadas respondieron inmediatamente a la avería afectando partes de Centro Médico. Estamos coordinando con el hospital para hacer las reparaciones necesarias en el momento que sea mejor para el hospital”, reaccionó la compañía privada en declaraciones escritas a la prensa.

“No se ha interrumpido tratamiento”

La directora de Servicios de Enfermería del Hospital Universitario, Ada Reyes, informó que tomaron la decisión administrativa de cancelar para el lunes las cirugías electivas y las citas clínicas, solo en la institución afectada.

Además, aseguró que llamaron a los pacientes de diálisis citados para las horas de la mañana del lunes y los reprogramaron para la tarde.

“A los familiares, amigos y pacientes, que estén tranquilos, que hay personal médico y de enfermería con los pacientes. No se ha interrumpido ningún tratamiento. Que nos den la confianza”, exhortó.

PUBLICIDAD

Reyes señaló que, en el momento que fallaron los generadores, los equipos de soporte vital —como ventiladores, máquinas de succión y máquinas que llevan medicamentos— tenían batería.

“No representó ningún riesgo para el paciente... Tenemos personal vigilando que (los equipos de soporte vital) siempre estén conectados a energía, para que, en una falla eléctrica, los equipos sigan funcionando. Los más que verifican son los ventiladores, que duran entre tres a seis horas, depende del porciento de oxígeno que requiera el paciente”, detalló.

Además, tienen un respaldo de 72 ventiladores disponibles para cualquier eventualidad.

A eso de las 7:25 de la noche, Mellado confirmó que la instalación se encontraba sin electricidad y que los generadores presentaban una avería.

“Los planes de contingencia fueron activados de inmediato. Afortunadamente, ningún paciente ha estado en riesgo y los equipos continúan trabajando con batería. La empresa LUMA Energy ya está en comunicación con nosotros y confiamos en que el servicio se restablezca lo más pronto posible”, escribió en publicaciones en sus redes sociales.

Minutos antes, el médico Hiram Rodríguez denunció en su cuenta de Instagram lo que sucedía en la institución hospitalaria.

“Esto es inaudito. Aquí no ha pasado ni una depresión tropical y el Hospital Universitario de Adultos ha tenido varios apagones hoy. Al momento de esta publicación, me informan que no tiene electricidad. ¿Qué más evidencia necesitan para aceptar que nuestro Sistema de Salud colapsó? ¿Qué esperan? ¿Que se mueran los puertorriqueñxs?”, cuestionó.

El mensaje fue acompañado de uno foto que se ve un pasillo, al parecer, del hospital sin iluminación. Además de mensajes de texto que alegan que “ninguna computadora del hospital prende”, que no tienen los récords de los pacientes, que no poseen aire acondicionado y que los pacientes tienen abanicos.

PUBLICIDAD

“Es desesperante”, lee uno de los textos.

En esta historia colaboró la reportera Génesis Ibarra.