Miles de estudiantes se contagiarán con COVID-19 en las escuelas, reconoció el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, al tiempo que advirtió sobre la importancia de que se sigan los protocolos establecidos para minimizar el riesgo de contagio en los planteles.

“Sí, van a haber miles de casos (en las escuelas). Vamos a tener que cerrar salones, pero vamos a tratar de identificarlos a tiempo”, resaltó el funcionario durante una mesa redonda con El Nuevo Día en la que discutió algunas de las acciones que se realizan en la isla para combatir el repunte de COVID-19.

El uso de mascarillas, el distanciamiento social y la separación de tres pies entre estudiantes en los salones de clase son medidas incluidas en las guías preparadas por los Departamentos de Salud y de Educación para el control y manejo de la pandemia a nivel escolar, recordó Mellado.

El distanciamiento de seis pies entre alumnos en comedores escolares, así como la realización de pruebas aleatorias al 10% del estudiantado son otras de las acciones que las escuelas deben tomar, agregó.

“Se comenzó (a hacer pruebas aleatorias) en las escuelas privadas porque llevan unas semanas antes (de clases presenciales) que las escuelas públicas”, dijo.

El funcionario advirtió que hay municipios que pretenden hacerles pruebas del virus a todos los estudiantes, pero eso no es requerido por el gobierno.

“Por eso, hay vigilancia sindrómica”, dijo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vigilancia sindrómica es un sistema que usa datos relacionados con la salud basados en observaciones clínicas más que en la confirmación de laboratorio del diagnóstico.

“La vigilancia sindrómica se usa para detectar brotes antes de lo que sería posible con métodos basados en el diagnóstico confirmado por el laboratorio. Las definiciones de caso usadas para vigilancia sindrómica se basan en signos y síntomas clínicos, en lugar de en criterios específicos de laboratorio para la confirmación del agente causal”, indica la OMS.

Mellado recordó que anteriormente, si un pueblo se identificaba con transmisión alta del virus, se ordenaba el cierre de las escuelas de esa jurisdicción. Ya, sin embargo, eso no procede, dijo.

“Si (aproximadamente) siete de cada diez puertorriqueños (y residentes del país) están vacunados (contra el COVID-19), presumo que ese niño está en un ambiente controlado (en la escuela)”, sostuvo.

Según datos de Salud, hasta ayer había 2,038,527 personas en el país que habían completado el proceso de vacunación contra este virus.

“Los alcaldes están metidos en las escuelas”, comentó Mellado sobre el nivel de atención que le están dando los municipios a la vigilancia del virus en los planteles. La comunicación de las escuelas con Salud, dijo, se hace a través de los epidemiólogos municipales con los seis epidemiólogos regionales.

“Si (el estudiante) tiene algún síntoma (del virus), no debe ir a la escuela”, recordó, al reconocer que los planteles están, incluso, siendo más estrictos que las medidas que realmente se piden en el protocolo.

Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, advirtió que hay gran preocupación entre los pediatras ya que han llegado muchos pacientes indicando que deben llevar pruebas negativas de influenza, COVID-19 y micoplasma a sus escuelas o no los dejan entrar.

“Los pediatras estamos preocupados porque no es lo que se recomienda. Es un gasto de recursos médicos y realmente no está indicado. Se van a acabar los reactivos y los planes (médicos) no van a pagar por pruebas innecesarias”, dijo.

La infectóloga pediátrica Sanet Torres confirmó que, aunque hay otras enfermedades respiratorias circulando, no es recomendable ordenar pruebas médicas de forma indiscriminada, especialmente de micoplasma, ya que la prueba de anticuerpos de esta bacteria puede arrojar positivo hasta año y medio después de la infección.

“No deben enviar (a hacer) pruebas sin razón”, insistió.

El secretario de Salud coincidió en que no se deben estar pidiendo estas tres pruebas en las escuelas. Señaló que las personas tampoco deben estar haciéndose pruebas serológicas para medir el nivel de anticuerpos que desarrollaron tras vacunarse contra el virus.

“Nunca creí que la prueba de anticuerpos fuera buena. Mi recomendación es que no se la haga nadie (por esta razón)”, concluyó.