Abril de 1997 fue un mes trascendental para El Nuevo Día, pues fue el momento en que el periódico líder de Puerto Rico entró de lleno a la era de la producción de periodismo digital con el lanzamiento del portal El Nuevo Día Interactivo, lo que hoy millones de usuarios en la isla y alrededor del mundo conocen como elnuevodia.com.

Cuatro redactores aceptaron el reto de crear y alimentar el primer portal de noticias de Puerto Rico, y 25 años más tarde, su misión fue exitosa, puesto que elnuevodia.com es el sitio de noticias y contenido multimedia más visitado a nivel local. Para la década de 1990, la masificación del acceso al internet sembró en la ciudadanía el deseo de explorar una nueva frontera digital, hambre de adquirir conocimiento y estar al tanto del acontecer noticioso local e internacional.

Pese a los avances tecnológicos que se registraban casi semanalmente, levantar un portal de noticias no fue una tarea fácil. En sus inicios, el personal de El Nuevo Día Interactivo podía tardar hasta una hora para montar y publicar una historia en el portal. Hoy día, los reporteros de El Nuevo Día pueden subir sus historias en cuestión de segundos e, inclusive, actualizar el contenido en tiempo real, con fotos y vídeo, mientras ocurre la noticia.

Sin embargo, llegar hasta este punto tomó muchos años, diversas innovaciones tecnológicas y el deseo y dedicación de informar al pueblo con exactitud y prontitud.

“Si algo ha distinguido a El Nuevo Día en este cuarto de siglo es que ha estado a la vanguardia del periodismo digital en el país. No solo fue el primer portal de noticias en Puerto Rico, sino que desde entonces se ha mantenido como la principal web de noticias y se ha convertido en referente por su cobertura periodística, y por hitos como ser el primer sitio local en el que se hizo una transmisión en video en directo, en tener una aplicación móvil, estar disponible en dispositivos como relojes inteligentes, lanzar podcasts, especiales multimedios, entre muchas otras cosas. Esto demuestra que siempre ha existido una intención de ofrecer desde elnuevodia.com la mejor experiencia a los usuarios y de acompañarles en las plataformas y/o dispositivos que más utilizan”, resaltó Noel Algarín Martínez, subdirector de Informaciones de El Nuevo Día.

Con apenas un año de existencia, El Nuevo Día Interactivo utilizó un suceso importante para alcanzar un hito. Fue el 21 de septiembre de 1998 que el huracán Georges tocó tierra en la isla como ciclón categoría 3 y dejó gran daño al cruzar Puerto Rico, prácticamente, de punta a punta.

Personal del portal web tomó una webcam, una pequeña cámara digital conectada a una computadora, y la apuntó hacia una de las ventanas de la redacción. Las imágenes captadas del azote del fenómeno atmosférico, con vientos de 115 millas por hora (mph), fueron, en esencia, la primera transmisión por internet de un evento noticioso por una web de noticias en Puerto Rico.

El 1999 y 2000 trajeron consigo más avances tecnológicos como la adopción de plataformas para la reproducción de audio y vídeo como Macromedia Flash, y la redacción de El Nuevo Día Interactivo seguía ajustándose a los vertiginosos cambios. Mejoras al lenguaje HTML permitieron al portal, en el 2001, montar historias en la página en 15 minutos, una reducción considerable a la hora que tomaba realizar la misma labor en el 1997.

Para el 2005, ENDI.com ya presentaba a sus usuarios contenido multimedia de vanguardia, con especiales como documentar un periodo de 24 horas en el Centro Médico en Río Piedras, las elecciones de 2006 y el triunfo de Zuleyka Rivera en el certamen Miss Universe que fueron merecedores de galardones periodísticos.

“En 25 años las transformaciones han sido enormes, sobre todo en términos de la inmediatez y de las opciones para transmitir una información en tiempo real. Hoy las personas no quieren, ni tienen que esperar para enterarse de un hecho. Además, puedes comunicar una información y llegar a la gente de tantas formas y plataformas, incluyendo redes sociales. Es realmente asombroso todo lo que se ha transformado el periodismo digital en un cuarto de siglo”, subrayó Algarín Martínez, recientemente graduado del Programa Ejecutivo en Liderato e Innovación en Noticias de la Craig Newmark Graduate School of Journalism (CUNY).

Para el 2006, el portal de El Nuevo Día recibió su primer rediseño, enfocado en facilitar la navegación de la página y en mostrar fotos para atraer la atención del lector. Un año después, se podía actualizar el portal en cuestión de minutos, agilizando y acelerando la publicación de información precisa y actual para los usuarios.

Mientras, en el 2008, el equipo se inserta en el camino a la convergencia y reporteros y editores deben comenzar a pensar en proyectos para el internet y tomar en cuenta la medición de audiencias. Hoy día, las estadísticas de tráfico, encuestas de audiencia y hasta los comentarios de lectores en las historias ayudan a construir algunas de las pautas que nuestros reporteros trabajan a diario.

“La inteligencia de datos sirve, sobre todo, para acompañar la toma de decisiones. Lo que prima es el criterio periodístico, la noticia y el deseo de tener la información más pertinente y relevante para nuestra audiencia, pero tener acceso en tiempo real a datos que muestran qué busca o consume la gente es, sin duda, una ventaja y ayuda a perfilar coberturas o desarrollar determinados temas que les resulten de interés y ayuden a la gente a navegar su día a día”, aseguró Algarín Martínez, quien también fue subdirector de las secciones de Deportes de El Nuevo Día y Primera Hora.

El Nuevo Día alcanzó otro hito importante en el 2010 al lanzar una versión del portal (www.elnuevodia.com/wap) optimizada para consumir contenido en celulares y otros dispositivos electrónicos. Gracias a este lanzamiento, y a la sólida oferta periodística, en julio del mismo año, el portal alcanzó un récord de audiencia al registrar dos millones de visitantes únicos en el mes.

Al año siguiente, gracias a mejoras considerables en la tecnología para transmitir vídeo y contenido multimedio por internet, ENDI.com -como todavía lo conocen muchos usuarios- comenzó a servir vídeos y fotos de alta resolución en su sitio web.

Para abril de 2017, es lanzado el servicio de newsletters y dos meses después, El Nuevo Día presentó su modelo des suscripciones digitales con acceso tanto al portal como a una versión electrónica del periódico impreso.

No obstante, otro desastre natural, el azote del huracán María en septiembre de 2017, forzó la adopción de una nueva manera de mantener al pueblo informado ante la emergencia provocada por el ciclón categoría 4. Debido a la destrucción causada por el fenómeno atmosférico que dejó toda la isla sin servicio de electricidad por varios meses, y la infraestructura de telecomunicaciones en ruina, El Nuevo Día lanzó una versión ligera del portal que solo mostraba texto, lo que le permitió al público mantenerse informado de lo que estaba ocurriendo descargando las información rápidamente.

“Algo que ha distinguido la relación de la audiencia con el portal de El Nuevo Día en todos estos años es la credibilidad. No es casualidad que cada vez que ocurre un hecho noticioso importante en el país, la gente acude en masa a nuestro portal para enterarse no solo de qué pasó, sino también del cómo y el por qué. Los pasados cinco años han sido un claro ejemplo, con las coberturas del paso de los huracanes Irma y María, el Verano del 19, el terremoto de enero del 2020 y todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19″, recalcó Algarín Martínez. “La gente viene a nosotros porque sabe que obtendrá información relevante y veraz. En tiempos en que enfrentamos la amenaza de la desinformación y las noticias falsas, contar con ese nivel de confianza y credibilidad de parte de la gente es sin duda un gran activo que tenemos que proteger y fortalecer. Además, es un reconocimiento a todas las personas que componen nuestra Redacción”.

El 2018 llegó con una nueva oferta multimedial para nuestros lectores: el lanzamiento de una línea de podcasts liderados en los que se discuten los temas más candentes del día o de la semana. Los podcasts cubren desde temas políticos y de entretenimiento, análisis y deportes. Todos estos avances y mejoras ayudaron a las aplicaciones móviles de ENDI.com a posicionarse como las más utilizadas y visitadas en Puerto Rico, de acuerdo con datos recopilados por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME).

En abril de 2019, Google elige a El Nuevo Día, de entre muchos periódicos en América Latina y Estados Unidos, para participar en el Google News Initiative, un programa para fortalecer estrategias digitales, de suscripción y de innovación periodística.

Con la entrada del 2020, El Nuevo Día completa la transición a un nuevo sistema de manejo de contenido digital (CMS, en inglés) y se estrena Arc. El 2020 fue un año de grandes noticias para Puerto Rico con el terremoto del sur, el inicio de la pandemia del COVID-19 y las elecciones generales. La respuesta de la Redacción ante un año noticioso e intenso dejó nuevos récords en audiencia para el portal de noticias, sobre todo en el mes de abril cuando se superaron los 11 millones de usuarios únicos y las 85 millones de páginas vistas.

Luego de 25 años en servicio de nuestra lectoría, ¿qué depara el futuro inmediato para elnuevodia.com?

“Estamos trabajando en rediseñar nuestra página web y nuestra aplicación móvil. Nuestro deseo es ofrecer a la audiencia la mejor experiencia posible y con esa meta en mente, estaremos sacando adelante estos proyectos”, enfatizó Algarín Martínez, quien también recordó algunos de los retos que enfrentan los medios de noticias digitales.

“Todos los medios de noticias, no solo El Nuevo Día, enfrentan múltiples desafíos. Entre los más apremiantes, está hacer frente a la desinformación en un mundo en el que la gente está expuesta a un bombardeo de informaciones de fuentes no verificadas o creíbles, las que reciben continuamente desde su computadora, teléfonos inteligentes, las redes sociales, aplicaciones de mensajería, etc. Hay que ayudar a educar y empoderar a las audiencias para que sepan distinguir que es un medio creíble y que es una información verdadera y corroborada. Ahí será vital insistir en remarcar sobre el rol de los medios en sociedades democráticas e insertarnos en los esfuerzos de alfabetización mediática ante una penetración cada vez mayor de las tecnología en nuestras vidas”, apuntó.