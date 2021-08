Ernesto Morales, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia pese a que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) modificó su predicción de trayectoria de la tormenta tropical Grace más hacia el sur, por lo que, de mantener dicho movimiento, pasaría al sur de la isla a las 2:00 de la tarde de mañana, domingo.

Revive aquí la conferencia de prensa:

Del mismo modo, el director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, indicó que los planes del gobierno en preparación para la llegada de la tormenta tropical Grace, aplicables tanto para hoy como el lunes, se mantendrán intactos.

“Ahora esperamos que el sistema pasará a unas 60 a 70 millas al sur de Ponce, con la trayectoria actual. Pero el efecto principal, que serán las lluvias, no han cambiado y afectarán a toda la isla”, resaltó Morales durante una conferencia de prensa en la sede del Nmead ofreció una actualización de sus esfuerzos de preparación.

PUBLICIDAD

“A medida que el sistema entre al mar Caribe, se encontrará en aguas más cálidas y esto podría provocar que se fortalezca. Si este fortalecimiento ocurre, podría ocurrir un cambio de trayectoria. Además, esperamos que su velocidad de traslación se reduzca a entre 10 a 15 millas por hora (mph), por lo que estos eventos de lluvia y vientos nos afectarán por más tiempo”, añadió Morales.

Aunque la velocidad de los vientos disminuyeron de 45 a 40 mph, Morales resaltó que la isla experimentará vientos de entre 35 a 45 mph, con ráfagas de hasta 55 mph en zonas altas.

“También esperamos entre tres a seis pulgadas de lluvia, con zonas aisladas que podrían recibir hasta ocho pulgadas de precipitación. Los eventos de lluvia fuerte podrían comenzar a partir de mañana por la mañana y extenderse hasta la noche”, resaltó Morales.

Por su parte, Correa indicó que si un ciudadano no se siente seguro donde está, el momento de moverse es ahora. El rescatista añadió, además, que el gobierno mantiene activo, e inalterado, el plan de respuesta que presentó más temprano en el día, incluyendo la activación de 344 refugios y la suspensión del inicio del nuevo semestre escolar para el 18 de agosto.

“Estos son buenas noticias, pero no pueden bajar la guardia. Por el momento seguimos con el mismo plan que presentamos más temprano en el día. Pero, las personas deben continuar con sus planes de emergencia, y si usted siente que no está seguro donde se encuentra, el momento de moverse es ahora. No espere hasta el domingo”, subrayó el experimentado rescatista.

PUBLICIDAD

En cuanto a la operación del sector privado, Correa indicó que el mensaje del Estado a los patronos es a que se mantengan pendientes a los informes meteorológicos.

“A medida en que las condiciones empeoren, la exhortación del gobierno es que los patronos despachen a su personal para que se mantengan seguros en los hogares, pero deben estar al tanto a los boletines”, indicó Correa.

Preguntado sobre las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, Correa no pudo precisar si serían alteradas.

En el caso de los empleados públicos, se anunciará mañana si tienen que ir a trabajar el lunes.

Morales, por su parte, sostuvo que el viaje de reconocimiento del avión cazahuracanes reveló que el sistema no tiene un centro definido.

Se espera que mañana otro vuelo de reconocimiento visite la tormenta, pero no se precisó la hora inmediatamente.

Correa advirtió que sigue inminente el riesgo de inundaciones costeras y derrumbes.

Hasta el boletín de las 5:00 de la tarde, la tormenta tropical Grace ostenta vientos máximos de 40 mph y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 26 mph. No obstante, el CNH ajustó la proyección de trayectoria y ahora coloca al sistema pasando al sur de la isla.

Pese a este ajuste, el fenómeno atmosférico afectará a todo Puerto Rico y depositará grandes cantidades de precipitación.

Más temprano en el día, Pierluisi anunció que la nueva fecha de inicio del semestre escolar será el 18 de agosto y que revelará mañana, domingo, el plan para con los empleados del gobierno central.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que los viajes de desalojo de las islas municipio terminará esta noche, a las 7:00 p.m. La Guardia Costera, de otra parte, autorizó viajes de emergencia para las 8:30 a.m. de mañana, de ser necesario sacar a un ciudadano de Vieques o Culebra.

Puerto Rico estará sintiendo los efectos directos de la tormenta tropical Grace a partir de este domingo a las 8:00 a.m., con vientos sostenidos de hasta 60 millas por hora (mph) que comenzarán en las islas municipio, como parte de una jornada de mal tiempo que se extendería hasta el lunes en la madrugada y que podría dejar entre tres a seis pulgadas de lluvia.

Pierluisi dijo que se activará una vigilancia de inundaciones repentinas desde las 11:00 a.m. de mañana hasta el lunes en la tarde, por lo que los ciudadanos tienen que prepararse lo antes posible.