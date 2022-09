Para el bombero Víctor Cruz Rodríguez, de 47 años, un día –o noche– habitual de trabajo no termina con la octava hora marcada en el ponchador. En las ocasiones en que su turno en una estación de Ponce acaba a las 7:00 a.m., por ejemplo, no es rutina que su próxima parada sea su hogar, sino alguna panadería cercana para desayunar y partir a su segundo empleo.