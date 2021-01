El juez Anthony Cuevas emitirá la semana que viene su sentencia sobre la revisión judicial solicitada por el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, sobre la resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, que dejó a los partidos de minoría fuera del andamiaje de esa entidad.

Antes, probablemente hoy, el juez decidirá sobre una petición de reconsideración del PIP para impedir que se ponga en vigor la resolución del presidente del CEE hasta que Cuevas emita la sentencia judicial. Esto en respuesta a las convocatorias a reuniones que se han emitido sin contar con los comisionados del PIP, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Proyecto Dignidad (PD). El juez rechazó el pasado 13 de enero una primera solicitud a estos fines.

En una vista realizada hoy, a través de sus abogados, los comisionados de estos tres partidos, así como el Partido Popular Democrático (PPD), presentaron argumentos de derecho y constitucionales para impugnar la resolución de Rosado Colomer básicamente amparados en asuntos de representatividad de los partidos y los electores que los apoyaron.

PUBLICIDAD

En tanto, la CEE y el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP) defendieron la resolución bajo el argumento principal de los ajustes presupuestarios que, según manifestaron en la vista, ordenó tanto los legisladores al redactar el Código como también la Junta de Control Fiscal. La CEE ha solicitado al Tribunal que desestime la solicitud del PIP.

En una resolución emitida a principios de este año, Rosado Colomer determinó que, según disposiciones del nuevo Código Electoral, la CEE estaría constituida por los dos partidos principales, el PNP y el PPD y que los otros tres partidos, al obtener menos del 25% de los votos íntegros, no tendrían derecho a mantener un comisionado en propiedad ante la comisión.

Esa determinación, entre otras cosas, tiene el efecto práctico de cierre de las oficinas de los comisionados de las minorías y el despacho de sus empleados.

Mientras que para la CEE y el PNP, la controversia es de tipo económica, para los demás partidos- incluyendo al PPD que sí tiene un comisionado en propiedad- la nueva composición de la Comisión es, en general, una limitación al poder fiscalizador de los partidos de oposición, a su presencia en las discusiones administrativas y electorales y a la representación.

La resolución del presidente deja, según el abogado del PIP, Carlos Gorrín Peralta “una situación de desigualdad muy marcada” y advirtió que ya la CEE opera con solamente dos comisionados. Destacó que este no es un caso sobre asuntos presupuestarios sino de la privación de valores fundamentales.

Mientras que el abogado del MVC, Jorge Farinacci Fernós, dijo que la resolución de Rosado Colomer tiene el efecto de “excluir a los partidos que representan al 37% los electores”. El abogado dijo que aun cuando todos los partidos deberían tener representación en esa entidad, en todo caso, el presidente de la CEE tendría que aplicar el inciso (c) del Artículo 3.1 del Código Electoral que establece un mecanismo para añadir un tercer comisionado en propiedad cuando solo hay dos partidos principales representados.

PUBLICIDAD

El PIP no estuvo de acuerdo con esa interpretación del MVC de que le correspondería a ese partido el tercer comisionado en propiedad, porque el MVC no cumplió con el requisito de presentar candidatos a las alcaldías de al menos 50% de los municipios. No obstante, más allá de hacer esa observación no abundó sobre ella en la vista, en la que insistió en que se le garantice la participación a los cinco partidos que quedaron inscritos.

En tanto, el abogado del PD, German Ufret, insistió al juez Cuevas que su determinación no debería excluir el análisis constitucional de las disposiciones del nuevo Código Electoral y limitarse a los argumentos estatutarios porque la constitucionalidad del Código se tendrá que discutir “ahora o en el 2024” porque la “forma en que se legisló fue discriminatoria de su faz” porque “legislaron para sacar del andamiaje” a los partidos con apoyo minoritario.

Por su parte Jorge Martínez, abogado del comisionado del PPD, señaló que la resolución impide la fiscalización recíproca. El abogado del PPD dijo que aun cuando se activara el mecanismo para adicionar a un tercer comisionado en propiedad, “el Club de tres es insuficiente”.

Mientras que el abogado Luis Fernando Mejías, quien representa al presidente de la CEE, insistió en que el Tribunal no debe intervenir en esta controversia y debe guardar una amplia deferencia a la resolución de la CEE. Asimismo, pidió al juez que detuviera los procedimientos si en lugar de una impugnación a una interpretación legal, la controversia sería una sobre la inconstitucionalidad del Código hasta tanto se diera parte al secretario de Justicia.

PUBLICIDAD

Tanto Mejías como el abogado del PNP Francisco González Magaz argumentaron que la resolución del juez era razonable y que, a su juicio, esta era una controversia en la que más bien se reclama una paridad económica que no puede ser garantizada legalmente.

Según González Magaz, el mantener cinco comisionados propietarios tiene un impacto económico. Argumentó que a los comisionados no propietarios se les concede voz y voto en los ciclos electorales.

Mejías también argumentó que la controversia no estaba “madura” para un examen judicial en tanto los dos comisionados propietarios y el presidente de la CEE todavía estarían en la presunta consideración de adicionar un tercer partido.