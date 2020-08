Hay estampas que viajan con uno toda la vida. ¡Y cuantas nos ha regalado el Viejo San Juan!

El piragüero en la esquina frente a la Iglesia San José. El vendedor de maíz picado en el Parque de las Palomas. Los niños volando chiringa en El Morro. Las caminatas por el Paseo de La Princesa. Las fotos en la Puerta de San Juan.

Esas estampas no son parte de San Juan en tiempo de pandemia. Al menos, no los domingos, día en que el gobierno ha declarado un lockdown de 24 horas como medida para controlar los contagios por COVID-19.

San Juan hoy lucía triste. No había música ni personas disfrutando de la historia que siempre nos regala sus calles adoquinadas. Las tiendas estaban cerradas y solo dos o tres restaurantes operaban en un intento de sobrevivencia. En la Catedral de San Juan se celebraba la misa de las 11:00 a.m., aunque con un considerable reducido número de feligreses. No llegaban a 30.

PUBLICIDAD

Las desoladas calles también lucían sucias en varias esquinas. Las zonas de depósito de basura estaban a nivel de desborde.

A pesar de que muchos sectores reconocen que las medidas de control son necesarias para limitar el número de contagios por COVID-19, no es menos cierto que estas restricciones representan un duro golpe para los pequeños y medianos comerciantes que intentan sobrevivir tras más de cinco meses de ver sus ganancias reducidas dramáticamente.

“Hoy, en particular, siento esa impotencia que dices: ‘tú lo estás intentado, tú tratas de mantener el negocio, hay mucha gente detrás de esto y se hace difícil’. Tengo la suerte de que tengo empleados muy buenos, bien leales, bien fieles y tengo que seguir, tengo que seguir por ellos también”, relató Pilar Salgado de Bari Handcrafted Pizza, localizado a pasos de la Catedral de San Juan.

Salgado lucía cargada, de manos atadas. En la acera una empleada intentaba atraer clientes interesados en ordenar alimentos para llevar. Desde la orden ejecutiva que entró en vigor el pasado 22 de agosto, los domingos está prohibido ingerir alimentos en los salones comedores de los restaurantes.

A algunos turistas se les presentó la opción de carry-out, pero buscaban más un lugar donde sentarse, por lo que optaban por irse. “Desde el 18 de mayo (que reabrieron al público) hemos hecho el esfuerzo, pero se nos ha hecho bien difícil a los comerciantes poder mantenernos”, reconoció.

Una empleada del restaurante Bari en la calle del Cristo entregaba menús de papel para que las personas ordenaran por telŽéfono. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Otro aspecto que dijo les ha hecho mucho daño es la directriz municipal que, aunque prohíbe la entrada de no residentes a la isleta entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., es implementada a partir de las 7:00 p.m., especialmente los viernes y sábados. “Nos está siendo ver o considerar si realmente vale la pena que yo tenga un negocio abierto para la cantidad de público que logra acercarse. Atendemos una gran cantidad de público que está en la zona y sabe que estamos abiertos, pero se hace difícil mantenerlo…no dejan subir a la gente después de las 7:00 p.m.”, contó.

PUBLICIDAD

Una turista del estado de Florida cuestionó las órdenes del gobierno. “No tiene sentido si igual puede estar abierto, pero no te pueden vender ningún tipo de bebida (alcohol), no puedes caminar por ningún lado” , comentó la mujer

Dijo que se están quedando en una casa en la calle Del Cristo y la Policía no les permitió estacionarse cerca de la vivienda. “Nosotros, como turistas, teníamos que caminar como cuatro o cinco cuadras y dejar el carro a expensas de que nos pusieran un ticket…todos los días nos pasó eso”, contó Oda Chaviano.

“(Hoy) No hemos podido comer en ningún lado porque todo está cerrado”, añadió Chaviano.

A unos pasos, cerca de la Plaza Quinto Centenario, un grupo de agentes de la Policía controlaba el número de personas que caminaba por el área. Un oficial relató que las personas, en su mayoría, han respetado las nuevas directrices, pero reconoció que algunos locales, así como turistas, protestan cuando se les exige el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

En El Morro, algunos caminaban sus mascotas por la zona. El bullicio típico de un domingo había sido sustituido por el sonido de la brisa.

Katiria Santiago llegó de Toa Alta a pasear su perrita Nala. “La verdad es que lo encontré super vacío, no me lo esperaba, no había venido durante la pandemia. Vine a traer a la chica y está súper cómodo entrar a San Juan”, dijo mientras se sentaba por unos segundos a descansar.

Debido a la crisis ocasionada por el COVID entiende que el cierre los domingos es necesario. “Mientras no veamos una baja significativa en los casos, entiendo que mantengamos este close los domingos”, señaló Santiago.

PUBLICIDAD

En la foto, Katiria Santiago comparte con su perra Nala en un vacío terreno de El Morro. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Catedral de San Juan fue la próxima parada. Allí, la misa empezó a las 11:00 a.m. A la entrada te toman la temperatura, te echan desinfectante y te piden tu nombre y número de teléfono. Según las nuevas reglas para garantizar el distanciamiento, tienes que doblar a mano izquierda y seguir las señales que se han colocado en el suelo.

También hay ubicados letreros donde recuerdan el uso obligatorio de mascarilla. “Horita le tuvimos que decir a una señora: ‘si no puede estar con la mascarilla, tiene que irse’. Se fue un poco disgustada…pero hay que pensar en los demás”, dijo una de las ujieres.

“Aquí se desinfecta, por misa, banco por banco…y hasta ahora no ha habido ni un contaminado”, añadió.

El uso de mascarilla es obligado en La Catedral, donde se celebró la Misa de las 11:00 de la mañana. (Ram—n "Tonito" Zayas)

La caminata nos regresó hasta la esquina de la calle Fortaleza con la calle del Cristo, espacio de tantas reuniones y batallas. Hoy, como el resto de la ciudad, permanecía desolada. No había turistas ni tampoco locales tomándose fotos con la bandera de Puerto Rico de fondo.

Se hace indiscutible pensar qué mucho cambió Puerto Rico, el mundo, en un año. Cambiamos todos.

Ojalá y pronto, superada esta pandemia, las calles se vuelvan a inundar de risas, música y, por qué no, de gritos de lucha.