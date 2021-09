Tras trasladarse esta semana hasta el Departamento de Salud, en Río Piedras, para denunciar atrasos en los pagos que debían recibir por parte de la agencia desde el mes de julio, un grupo de residentes del Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce, recibió ayer, viernes, parte del dinero que el gobierno les adeudaba.

“Nos pagaron la mitad de lo que se nos debe. El Departamento de Salud ya pagó su parte. Falta la parte del Departamento de Hacienda”, informó la doctora Sheila Pérez, residente de cirugía general, quien fue parte del grupo que se reunió con funcionarios de Salud para denunciar la situación.

Los residentes de medicina trabajan unas 80 horas semanales en los hospitales donde hacen su residencia. Por ello, reciben dos pagos mensuales, una beca de unos $1,650 que se tramita a través del Departamento de Hacienda y un estipendio de otros $1,200 que les llega a través de Salud.

Esta semana un grupo de residentes del Centro Médico Episcopal San Lucas realizó un paro de 24 horas en protesta por la falta de pagos a su trabajo desde que comenzaron a hacer su residencia en el mes de julio.

Esta situación, sin embargo, se extiende a todos los médicos que realizan sus residencias en distintos hospitales del país, excepto los que laboran en Centro Médico ya que allí el hospital le paga directamente a los residentes y luego Salud le reembolsa a la institución.

Al menos tanto en el Centro Médico Episcopal San Lucas y en el Hospital Damas, en Ponce, le habían adelantado a los residentes unos pagos parciales en lo que recibían el dinero que les adeuda el gobierno.

De hecho, esta semana el Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce, anunció que desembolsaría unos $485,000 entre los 117 médicos residentes que no habían recibido la totalidad de su compensación por parte del Departamento de Salud durante los meses de julio y agosto. También, informó, le pagaría la compensación total de septiembre en lo que les llegan los pagos del gobierno.

“El hospital ha realizado adelantos parciales a los médicos residentes, pero estamos conscientes que no atienden la situación compleja que tienen con el Departamento de Salud. Por alguna razón que desconocemos, algunos de nuestros residentes no están recibiendo los pagos totales por los servicios prestados y otros no han recibo nada de su compensación. Esto es una situación recurrente a pesar de que la Administración ha realizado las gestiones pertinentes para evitarlo, entre estas someter a tiempo la documentación requerida por el DS”, dijo el licenciado Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional.

El gerencial destacó que esta situación también ocurrió el año pasado y que el mismo hospital le presentó entonces a Salud varias alternativas para evitar atrasos en los pagos. Agregó que la institución hospitalaria también se comprometió con los residentes a trabajar un plan para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

“Nuestros residentes trabajan día a día, son nuestra primera línea de batalla, están presentes en los momentos de mayor incertidumbre y esa resiliencia los hace únicos. Tienen de todo nuestro equipo de trabajo en el Centro Médico Episcopal San Lucas el mayor apoyo, respeto y agradecimiento. La entereza que han demostrado junto a su responsabilidad de servir, y de siempre centrar sus esfuerzos para ayudar a la salud y al bienestar de nuestra comunidad son la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo y ayudarlos a que obtengan las mejores oportunidades de trabajo y crecimiento profesional”, manifestó, por su parte, la doctora María Valentín, directora de Educación Médica Graduada del Centro.

Mientras tanto, en declaraciones escritas enviadas a este medio, el secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, informó que dio instrucciones para que se agilizaran los pagos correspondientes a los residentes.