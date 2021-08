Adjuntas - La espléndida sonrisa de Faustina “Tinti” Deyá Díaz ya no recibirá a los visitantes del proyecto comunitario Casa Pueblo, pero su legado y compromiso patrio marcarán el camino de aquellos que hoy llegaron hasta la icónica estructura para darle el último adiós.

Desde temprano, decenas de personas recibieron el cuerpo de la fenecida líder adjunteña, que entraba una vez más al espacio desde donde impulsó una lucha de amor en protección de los recursos naturales, culturales y humanos.

Al sonar los acordes de una guitarra, los presentes entonaron la danza “Verde luz”, del cantautor nacional Antonio Cabán Vale “El Topo”, e iniciaron los actos fúnebres enmarcados en la celebración de vida de una gestora cultural innata que impulsó también la Escuela Comunitaria de Música y el proyecto del Café Madre Isla con el que lograron la autosuficiencia económica.

Tinti falleció en la noche del jueves pasado rodeada de sus seres queridos debido a complicaciones por enfisema pulmonar.

“Hay personas especiales que tienen un poder bien fuerte; el poder de la sonrisa, y las personas que usan la sonrisa derrumban paredes. Eso no quiere decir que las personas que usan la sonrisa son más que una sonrisa, sino que tienen la pasión, la fuerza, el poder de hablar, pero bajan la pared primero y después usan la información que saben y así convencen a otros. Tinti bajaba todas las paredes y, después, con la información, pudimos convencer al pueblo”, expresó uno de sus nietos, Axel Arturo Massol Amador.

El joven, quien se describe como un adjunteño que estudia en los Estados Unidos, recordó el gesto que distinguió a su abuela, cual bálsamo que llenó de energía a todo aquel que a ella se acercaba.

“Ahí está lo que pasó con el gasoducto, un grupo de adjunteños, un pueblo chiquitito… mira lo que hizo con una sonrisa que bajó la pared y después vino la información a la gente. Lo bueno es que esa sonrisa no era la forma que trabajó, sino que era genuina, no era algo forzado. La sonrisa de ella era verdad. Cuando la hacía reír en la casa, era la misma sonrisa buena, que cuando veía a alguien que no conocía. Estoy feliz de haber visto era sonrisa, poder hacerla reír, de abrazarla y ser su hombrecito”, confesó.

Mientras que su padre, Axel Massol Deyá, reveló cómo aprendió a compartir a su madre desde pequeño, pues Tinti era quien organizaba los proyectos que luego cautivaron a muchos sectores en el país.

El sepelio de Faustina “Tinti” Deyá Díaz en Adjuntas.

“De pequeño, aprendí a que yo compartía a mi mamá con muchas personas. Una vez me preguntó si yo había sufrido en todos esos años porque (ella) le dedicaba tiempo a su lucha. Yo le dije que no, porque nunca carecía de hambre, siempre había de comer en la casa y mucho amor, mucho amor, y yo lo siento en las expresiones de mis amistades y en todas las amistades que he conocido en estos días”, resaltó el segundo de cuatro hijos del matrimonio Massol Deyá.

“Tinti fue una patriota, buena esposa y una gran madre de mí, (y para) mis hermanos que crecimos como grandes hombres de bien, comprometidos con la defensa de Puerto Rico y ese es el legado de ella”, destacó.

Asimismo, afirmó su agradecimiento por la ceremonia que unió a decenas de personas en honor póstumo a la gesta de su progenitora.

“Bella… le da a uno fortaleza, le llena el espíritu y el alma. Tinti fue el alma de Casa Pueblo, el alma de Adjuntas, el alma de Puerto Rico y tocó a muchas personas y crio a muchos hijos. Su sonrisa y su recibimiento en Casa Pueblo era único y, de esa manera, no solo lo usaba para llenar el espíritu y llenar de energía a las personas”, manifestó.

“Era una organizadora todo el tiempo, 24 horas. A la tienda no le gustaba que le llamaran tienda, sino un centro de organización. Además de eso, siempre tuvo la visión de organizar para un mejor Puerto Rico”, acotó.

Durante el acto, estuvo presente la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien resaltó la huella de Tinti Deyá en su formación ideológica.

“Tinti fue mi maestra de noveno grado, mi maestra de inglés y en su pizarra yo vi por primera vez una frase del Che Guevara en inglés y decía ‘Let’s Be Realistic - Let’s Do The Impossible’ y fue fundamental para mi formación como independentista. Hoy la gente ve este gran proyecto de Casa Pueblo, que empezó como una librería chiquitita en tiempos en que no había ni Borders ni Amazon, tener acceso a la palabra. Estoy en deuda con ella y creo que el mayor legado que se puede llevar es una vida larga, productiva y haber sembrado abundantemente”, señaló.

“La primera organización ambiental en la que participé fue contra las minas y éramos como cinco: Arturo, par de compañeros y yo. Nos queda tanto por hacer en ese espacio, nos quedan tantas luchas, las amenazas se siguen multiplicando y yo creo que ese espíritu de Tinti lo que nos enseña es que, empezando desde lo pequeñito, se puede construir tanto y ese es el ejemplo que hay que seguir”, agregó.

Mientras, el profesor Hernando Dorvillier Hernández, director de la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo, declaró que fue Deyá Díaz quien impulsó el proyecto que ha impactado cerca de mil vidas en 15 años.

“Esto empezó con clases de guitarra de la comunidad y ella siempre estaba pendiente de la gesta cultural. Me hizo el acercamiento cuando yo estaba recién graduado de Universidad Interamericana de San Germán, además de que fue mi maestra de inglés en la escuela superior. Yo era parte del proyecto Casa Pueblo desde pequeño”, sostuvo.

“Ella me fue encaminando, fue como una segunda madre para mí. El amor que ella siempre me dio, la estima que siempre me tuvo, y el creer en mí cuando yo era un joven recién graduado, confiar en mi y abrirme las puertas de este proyecto que es tan significativo, eso para mí es algo bien grande”, acotó.

Por su parte, Gerson Beauchamp Báez, profesor de Ingeniería Eléctrica en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, también expuso la manera en que la líder adjunteña tocó su vida.

“Tinti para mí siempre fue una inspiración, como dijo su nieto, cada vez que entraba por esa puerta, esa sonrisa y ese abrazo, siempre, siempre, se levantaba de la silla y uno quería ir a abrazarla a ella y era ella la que se levantaba de la silla y venia a abrazar a uno. Para mí, es una gran pérdida, pero por otro lado me siento contento porque ella sembró una semilla que germinó y hay muchos proyectos”, asintió el profesor universitario que llegó a Casa Pueblo hace más de 14 años para colaborar con los proyectos originales de energía solar.

“Parte de la semilla de lo que yo sé y tengo y defiendo mentalmente y físicamente se lo debo en cierta medida a ella. Por eso, me siento muy orgulloso de que me hayan utilizado como recurso técnico para las luchas que ha dado Casa Pueblo en los años recientes”, agregó al mencionar la batalla en contra el gasoducto del norte.

La llegada al cementerio de la comitiva fúnebre de Faustina “Tinti” Deyá Díaz.

Antes de despedir a la cofundadora de Casa Pueblo, su hijo Arturo Massol hizo un llamado a continuar la obra de la mujer que lo trajo al mundo y que le enseñó a amar, respetar y defender los recursos naturales.

“Cuando uno busca el vacío que deja su partida, dolorosa, pero que nos deja una gran felicidad porque nos sentimos orgullosos, nos sentimos honrados, nos sentimos privilegiados de haber tenido a Tinti. Si usted quiere encontrar a Tinti, lo va a encontrar aquí en Casa Pueblo, lo va a encontrar los bosques, en las aguas y en Alexis Massol”, expresó.

“Ella no está, a ella le decimos hoy adiós. Nos vamos a despedir con dignidad, pero ese gran vacío que deja, nos corresponde a nosotros llenarlo. Su huella está físicamente, no solamente espiritual, sino físicamente impregnada en este pueblo y está impregnada en esta casa”, manifestó.

En tanto, llegó la hora de bajar el féretro para acompañar a pie la comitiva que la llevaría a su última morada en el cementerio nuevo de Adjuntas.

En el camino, varias personas se acercaron para darle el pésame a su viudo, sus tres hijos y siete nietos.

Una de las que irrumpió en llanto fue doña Martina Vázquez a quien su hija, Julia, cargó en brazos para que se despidiera de su amiga y hermana con quien estuvo desde el principio de una lucha patria.

Rápidamente se le acercaron Alexis Massol Díaz y sus hijos Axel, Arturo y Alexis, quien respondió con un tierno beso en la cabeza de la nonagenaria.

Doña Martina Vázquez a quien su hija, Julia, cargó en brazos para que se despidiera de Faustina “Tinti” Deyá Díaz.

Luego de una larga caminata escoltada por sus descendientes que portaban las banderas de Puerto Rico y Adjuntas, la eterna educadora fue sepultada junto a su amado hijo Ariel, quien falleció el 19 de noviembre de 2009.

“Ella quería el retorno al hijo. Hoy es un día de fiesta, por lo menos en mi carácter como madre de Mijail, el nieto de Alexis y de Tinti. Estoy alegre porque este es el retorno de una madre, el encuentro de la madre con el hijo, así que hay gozo y plenitud porque ella era una mujer misericordiosa, amorosa, cándida, un ser de luz que alumbraba y encantaba a todo el que estaba cerca de ella. Una mujer virtuosa”, expuso la viuda de Ariel, Yeidi Altieri Sotomayor.

“Ariel significa príncipe de la luz. Así que ese príncipe de la luz vino a buscar a su amada madre y ese choque maravilloso de amor, preña la patria, el suelo, las flores. El amor es un estado de conciencia y vibra entre nosotros y ellos también se aman y ese amor se multiplica, se triplica en los árboles. El sol salió hoy más radiante, no menos radiante que ayer ni más fulgurante o radiante que mañana. Y ahí estará Tinti para cada uno de nosotros, de la mano de Ariel”, concluyó.