“Se fue lleno de amor”.

Con ese sentimiento, la familia de Eliezerth Seda despidió al militar veterano en el Cementerio Nacional de Bayamón, después de que falleciera el mes pasado por una explosión en su residencia en Las Piedras.

Los allegados prefirieron recordar y destacar las cualidades de Seda, particularmente, por “la transformación” que tuvo cuando conoció a la inglesa Janine Goldthorpe, con quien se había casado hacía un año.

“Mi hermano fue transformado por el amor”, expresó Yadira Vázquez, hermana de Seda, quien liberó mariposas durante el sepelio.

La hermana de Eliezerth Seda, Yadira Vázquez (izq) liberó mariposas en un acto simbólico durante el sepelio. (Alex Figueroa Cancel)

“El ciclo de las mariposas es una metamorfosis, un cambio. Yo pude observar ese cambio en mi hermano”, agregó. “Se fue lleno de amor y eso me da mucha paz”.

Las autoridades todavía investigan las causas de la explosión, que preliminarmente se ha atribuido a un escape de gas que habría detonado cuando uno de los enseres fue encendido.

Seda pereció por el colapso parcial de la estructura, que luego fue demolida, mientras que Goldthorpe falleció posteriormente en el Centro Médico de Río Piedras. El cuerpo de su esposa fue trasladado a Inglaterra.

“Yo me siento bien orgulloso de mi hermano”, manifestó Gabriel Seda, hermano de Eliezerth. “Que le pase una cosa así... Él pasó por granadas en Beirut y vino a fallecer en su propia casa, con su esposa... no tengo palabras que me puedan llenar el corazón”.

Según Vázquez, en los preparativos para coordinar el sepelio conoció que su hermano había recibido dos medallas por su servicio militar.

“Estuvo en la guerra de Beirut. Fueron momentos tensos. Siempre teníamos la esperanza de que llegara con vida”, expuso.

“Lo recuerdo como todo un Marine. Era guapo, alto, alegre... Le gustaba la salsa y estaba muy enamorado de su esposa. Parecían dos tortolitos”, añadió. “Me quedo con esos recuerdos y todos los comentarios de los amigos que me han llamado, de lo buen amigo que es, un amigo fiel”.

Para Gabriel, Eliezerth fue “una bella persona. Como ven, tenía muchos amigos. Siempre compartía, tenía el corazón bueno. Regreso a Estados Unidos con eso en mi mente”.

“Viendo las mariposas, me puedo ir a mi casa sabiendo que mi hermano va a estar conmigo y mi hermana”, afirmó.