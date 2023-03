El comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, recibió hoy, oficialmente, el grado de doctor honoris causa de parte de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por su encomiable labor en sus más de 30 años de servicios como rescatista.

Correa fue uno de siete distinguidos del quehacer educativo y de servicio público en Puerto Rico que recibieron galardones, en el marco del aniversario 120 de la UPR.

Tras escuchar su semblanza, el funcionario, visiblemente emocionado, compartió unas palabras de reflexión y agradecimiento.

“Esto en verdad no me lo esperaba”, soltó desde el podio del teatro del recinto riopedrense. “Los rescates no dan nervios, pero esto sí”, dijo, posteriormente, en tono jocoso, al indicar que sus colegas le decían “tranquilo, Nino”, previo a la ceremonia.

“A veces uno no se da cuenta cuánto tiempo pasa y las cosas que uno hace porque siempre he dicho que no se trata de ser un servidor público, sino se trata de amar al prójimo”, expresó Correa, al tiempo que resaltaba los sacrificios de sus padres y su familia y cómo sus esfuerzos influenciaron su vida.

PUBLICIDAD

“Mi última graduación fue en noveno grado y no asistí a la de cuarto año porque mi madre se involucró tanto con las graduaciones de mis hermanos que decidí no ponerla a trabajar adicional conmigo. Recuerdo que ella buscaba un lacito y unos zapatos de charol para esos momentos y hoy en honor a ella, pues busqué mi único lazo y mis zapatos de mucho brillo. A ellos, mis padres y a mi familia les dedico este gran día”, dijo el funcionario.

Correa, quien es el séptimo de 10 hermanos, rememoró las dificultades que ha enfrentado en su vida desde que fue nombrado al cargo en el 2020, como el fallecimiento de su hermana menor por cáncer, cinco días antes del anuncio de su designación; la muerte de su padre “que no se imaginaban” y el deceso de su hermano el 1 de enero de este año en un accidente de tránsito en Estados Unidos.

“Ha sido largo el camino, pero todavía falta un montón, pero le doy gracias al Padre Celestial por la familia que me dio”, afirmó.

/

En un aparte con los medios, Correa afirmó que espera ser ejemplo para la juventud.

“Yo siempre he querido completar mis estudios y ahora en marzo acabo el bachillerato con miras a completar la maestría. Yo espero que este mensaje cale hondo en la juventud; que no importa los retos que te traiga la vida, es importante la educación. No la podemos dejar caer. Fueron 17 años tratando de completar el bachillerato, pero lo detenía por el trabajo”, reseño Primera Hora.

PUBLICIDAD

En la actividad, fueron reconocidas, también, la doctora Carmen Concepción Rodríguez, como profesora emérita y a la doctora Maritza Barreto con el título de profesora distinguida, ambas de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR en Río Piedras.