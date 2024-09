Empleados de la UPR amanecen en los portones en el primer día de huelga

Muñoz Hernández reconoció que el tema se discutió en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR la semana pasada, pero criticó que su aprobación no sea oficial hasta que lo autorice la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La estipulación del acuerdo firmada por la Junta de Gobierno añade que, en caso de que la JSF no haya aprobado el nuevo PCR para el 31 de octubre de 2024, la UPR pondrá en vigor un salario mínimo de $10.50 por hora, además de realizar un pago único de $3,500 a cada miembro bona fide del sindicato.

Además, el acuerdo incluye la propuesta del sindicato para asegurar un aumento de sueldo de no menos de $300 mensuales, o un 6% sobre el salario que estén devengando a la fecha, lo que sea mayor, para aquellos que no se beneficien del PCR.

Por su parte, la directora de Comunicaciones del recinto de Río Piedras, Lorna Castro, afirmó que las labores académicas no se han suspendido. El martes, las clases presenciales en el recinto fueron suspendidas y continuaron mediante métodos alternos de enseñanza debido a la interrupción del servicio eléctrico .

No obstante, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) anunció que los docentes no cruzarán líneas de piquete.

El Sindicato de Trabajadores realizó otra huelga en febrero del año pasado. Para poner fin a la disputa, bajo la mediación del Departamento del Trabajo, la Administración Central de la UPR y el Sindicato firmaron un acuerdo que, además del bono para todos los empleados no docentes, estableció que los trabajadores recibirán ajustes salariales a partir del año fiscal que comienza el 1 de julio, así como pagos retroactivos a julio de 2022 por el tiempo que no recibieron un salario a todo con la ley. No obstante, desde entonces han realizado manifestaciones adicionales debido a lo que consideran los continuos incumplimientos de la jefatura de la UPR.