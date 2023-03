Organizaciones que agrupan a los empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) levantaron la voz de alerta entre sus matrículas y no descartan tomar acciones en los próximos días, entre ellas manifestaciones o paralizar labores en el sistema universitario, ante las dilaciones de la administración para desembolsar el bono de $2,750 que se les prometió a estos trabajadores.

La Administración Central de la UPR acordó la entrega de esta bonificación no recurrente en diferentes fechas con los grupos que representan a los empleados no docentes, por lo cual los términos para entregarla varían, explicó la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), Jannell Santana Andino.

En el caso de la Heend, se trató de un bono como parte de la negociación de las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal No Docente, que se conoce como su convenio colectivo, que se terminó de negociar el 31 de enero.

“La estipulación con la Hermandad está desde el 31 de enero, se supone que era (el pago) el 28 de febrero. Se le había dado una semana adicional y, después, siguieron pidiendo más información, (la Administración Central) diciendo que tenían que enviar unos listados de que había cumplimiento de todo”, indicó Santana Andino.

Por otro lado, el plazo de 30 días establecido en el acuerdo firmado entre el liderato del Sindicato de Trabajadores de la UPR y el presidente de la institución académica, Luis A. Ferrao Delgado, para poner fin a una huelga decretada en febrero venció el miércoles, indicó el presidente de la organización sindical, David Muñoz Hernández.

“La parte más importante de cada acuerdo es, precisamente, que se honre. Es la parte indispensable de cada acuerdo”, expresó Muñoz Hernández. “Hemos estado encima de la administración universitaria desde el día que se firmó el acuerdo. Hemos sido responsables, hemos enviado comunicaciones al presidente, hemos dado seguimiento casi diariamente, y nos dicen que todavía, que no tienen la aprobación”, añadió.

El Sindicato de Trabajadores de la UPR decretó una huelga el 16 de febrero para reclamar ajustes salariales, pues miembros de su matrícula reciben compensaciones que están por debajo del salario mínimo establecido en la Ley 47 de Salario Mínimo de Puerto Rico de 2021. Para poner fin a la disputa, bajo la mediación del Departamento del Trabajo, la administración central y el sindicato firmaron un acuerdo que, además del bono para todos los empleados no docentes, estableció que los trabajadores recibirán ajustes salariales a partir del año fiscal que comienza el 1 de julio, así como pagos retroactivos a julio de 2022 por el tiempo que no recibieron un salario a todo con la ley.

Santana Andino sostuvo que la información que han recibido es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha dado instrucciones a la UPR para que identifique una fuente apropiada de fondos para otorgar el bono, pues el plan inicial era utilizar una partida presupuestaria que había sido asignada para otras obligaciones.

La Administración Central de la UPR confirmó que aún trabajan para poder otorgar el bono.

“La UPR se encuentra identificando una nueva fuente de fondos para dicho pago”, expresó la portavoz de la UPR, Iliana Rivera.

“Estamos en un diálogo positivo con la Junta de Supervisión Fiscal y no descartamos que, en las próximas 24 horas, tengamos la aprobación para emitir el bono acordado con los gremiso de la UPR, entiéndase, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes, el Sindicato de Trabajadores, la Federación Laborista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad”, agregó.

Muñoz Hernández sostuvo que pueden esperar “uno o dos días” después de vencerse el término de 30 días el miércoles, pero no más de eso.

“Espero que mañana (viernes) paguen. De no materializarse tendría que ser por una razón extraordinaria de justa causa, porque si no, nosotros tomaríamos la decisión de tomar las acciones que ameriten”, señaló el líder sindical.

Por su parte, Santana Andino destacó que la Heend ya ha realizado dos manifestaciones esta semana en la sede de la Administración Central, ubicada en el Jardín Botánico de Río Piedras, y el viernes tendrán una asamblea de su Junta de Directores, Asamblea de Delegados y Comité de Huelga y Contingencia para discutir sus próximos pasos.

“La Hermandad se reserva el derecho de hacer todas las acciones que se tengan que hacer para hacer cumplir nuestros derechos y lo que se acordó en la mesa de negociación”, indicó.