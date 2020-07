La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inició oficialmente hoy, miércoles, su jornada de lucha contra el contrato de privatización otorgado al consorcio LUMA Energy, con una concurrida manifestación frente a la sede de la corporación pública, en Santurce, para exigir la cancelación del acuerdo.

Los trabajadores, representados por distintos sindicatos, empezaron a congregarse desde temprano en la mañana y, poco después de las 10:00 a.m., inició un piquete con las conocidas consignas de “Lucha sí, entrega no” y “¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, ahora, ahora es”, entre otras.

Llevaban pancartas en las que se leían mensajes como “No al aumento de luz, no a LUMA”, “Que no te cojan de…”, “El contrato de LUMA lo pagas tú” y “Defendamos nuestro retiro”. Además, como parte de un protocolo para prevenir contagios de COVID-19, todos tenían mascarillas, aunque no siempre seguían el distanciamiento social.

En un aparte con la prensa, el portavoz de la Alianza y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, afirmó que el contrato traerá aumentos en la tarifa de luz, desmantelará el Sistema de Retiro de la AEE y creará inestabilidad laboral para los empleados de la corporación pública.

“Va a aumentar las tarifas, va a crear un monopolio privado, no va a haber inversión en lo absoluto del privatizador -y eso está bien claro en el contrato-, y el país le va a reembolsar todo el gasto a esta compañía. Entonces, ¿cuál es el cambio?”, dijo Figueroa Jaramillo, quien acusó a LUMA Energy de “venir a robarse los $18,000 millones de fondos federales” para la reconstrucción del sistema eléctrico tras el devastador paso del huracán María en 2017.

Pasarán factura en las primarias

“Hoy es el comienzo (de las actividades) hasta que anulemos este contrato, y la gobernadora (Wanda Vázquez) tiene hasta el 9 de agosto (día de las primarias), fecha precisa y clara, para que anule este contrato, que no le conviene en nada al pueblo de Puerto Rico”, agregó, al informar que hoy también habrá protestas en ciudades de Estados Unidos, como Boston y Manhattan, en contra del contrato.

Figueroa Jaramillo y los demás líderes gremiales advirtieron que, si la gobernadora no cancela el contrato en o antes del 9 de agosto, el pueblo le pasará factura en las primarias. Extendieron el ultimátum al portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Eduardo Bhatia, por presuntamente favorecer la privatización de la AEE.

“Si ella (Vázquez) aspira a gobernar, que demuestre que tiene la capacidad de administrar la Autoridad y el país. Hasta ahora, el país le va a pagar $125 millones (anuales) a otro (LUMA Energy) para que haga lo que le toca hacer a ella como gobernante. Si ella no tiene la capacidad, nosotros la relevamos de esa responsabilidad el 9 de agosto. En este primer ‘round’, Wanda y Bhatia son los objetivos. Los demás, los escogemos después”, acotó.

“Nosotros tenemos 6,000 trabajadores activos y 12,000 compañeros jubilados, así que estamos hablando de 18,000 trabajadores que se afectarían. Pero si la gobernadora y su equipo quieren comenzar a sacar cálculos, estamos hablando de 60,000 votos, que es la Autoridad nada más, pero miren para atrás todo el movimiento obrero. Que ella saque cálculos, que saque cálculos…”, recalcó.

“No ofrece nada” a los pensionados

Por su parte, Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, declaró que el contrato de LUMA Energy “no ofrece nada” a los pensionados de la corporación pública, y “lo que hace es desaparecer del panorama nuestro plan de pensiones”.

“Este es el inicio de esta jornada de lucha y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. La gobernadora tiene la palabra, porque no vamos a permitir que esta agencia, que es la principal de cualquier pueblo, se la regalen a unos inversionistas, que lo que vienen es detrás de los fondos federales (de recuperación post-María)”, dijo Rodríguez.

La Alianza, que también está integrada por la Asociación de Empleados Gerenciales, la Unión de Empleados Profesionales Independientes y el Distrito Autónomo Antonio Lucchetti, informó que las actividades contra el contrato de LUMA Energy seguirán la próxima semana. Figueroa Jaramillo advirtió, incluso, que no se descarta la posibilidad de realizar un paro general.

“Hoy, aquí hay representación no solo de los sindicatos activos y jubilados de la Autoridad, sino también del movimiento obrero puertorriqueño y de otros tantos líderes religiosos, comunitarios y sociales sumándose a esto. Si el gobierno insiste en destruir la Autoridad y los sindicatos, eso no se lo vamos a permitir ni a LUMA ni a Wanda ni a Bhatia… que eso esté meridianamente claro”, aseveró Figueroa Jaramillo.

Otros gremios presentes en la manifestación fueron la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Federación de Maestros de Puerto Rico y la Federación Central de Trabajadores.

LUMA dice que respetará derechos

Por otro lado, el vicepresidente de LUMA Energy, Mario Hurtado, sostuvo que “el contrato es bien claro y específico en que tenemos la obligación” de respetar los derechos adquiridos de los empleados de la AEE.

Reconoció, no obstante, que no todos serán reclutados por el consorcio, sino aquellos cualificados para “construir una red (eléctrica) de siglo 21”. Los trabajadores que no sean contratados por LUMA Energy permanecerían en el gobierno, en virtud de la Ley de Empleador Único.

“Hemos estado conversando con mucha gente, incluyendo empleados actuales de la Autoridad, y lo que hemos visto es mucho interés de cómo se va a llevar a cabo el nuevo trabajo y cómo la gente va a poder continuar con nosotros. Es el comienzo de ese diálogo, que nos parece fundamental para hacer la transición (que puede demorar entre 10 y 12 meses)”, expresó Hurtado a El Nuevo Día.

Dijo ser consciente de que, por ser una transición “crítica”, es un “momento de incertidumbre” para los empleados y que, por esa misma razón, están dialogando con ellos.

“Estamos abiertos a sus preguntas, a sus aportaciones y lo estamos tomando en cuenta, anticipando que, en unos meses, vamos a poner a disposición de los empleados los puestos que vamos a contratar para que vengan a entrevista y los coloquemos en los puestos para los cuales cualifican y son los mejores candidatos. En ese proceso, los empleados de la Autoridad tienen prioridad, y tenemos interés en contratar todos los empleados que podamos”, sostuvo.

Sobre el planteamiento de que LUMA Energy viene a robarse los $18,000 millones de fondos federales para la recuperación del sistema post-María, Hurtado indicó: “Es una retórica extremista, nada seria, que no tiene que ver con la realidad”.

Explicó que, como los activos de la AEE permanecerán en manos públicas, el consorcio “no entra a invertir”, sino a manejar el dinero que se reciba. Bajo el modelo de un “concesionario tradicional”, dijo, el privatizador invierte y recupera lo que gasta a través de la factura.

“Pero ese no es el caso acá, y es la gran ventaja de que trabajemos con los fondos federales. Eso quiere decir que la inversión no tiene que estar reflejada en la tarifa eléctrica”, dijo.

En esa misma línea, Hurtado señaló que LUMA Energy “tiene la intención” de trabajar dentro de la estructura tarifa actual. El consorcio presentará su presupuesto y planes de trabajo al Negociado de Energía de Puerto Rico, que -por ley- tiene la última palabra en los asuntos tarifarios.

“Como operador privado, LUMA no gana un centavo si cambia la tarifa eléctrica. Nuestra tarifa está hecha en una parte fija, especificada, y otra parte variable, que depende de unas métricas de desempeño, que también tiene que aprobar el Negociado de Energía”, abundó.

En cuanto a los pensiones, Hurtado indicó que LUMA Energy ofrecerá a los empleados la posibilidad de unirse a un nuevo plan de retiro con buenos beneficios.

Sobre el futuro del Sistema de Retiro y la deuda de la AEE -de casi $9,000 millones-, dijo que le corresponde a la gerencia de la corporación pública y la Junta de Supervisión Fiscal “trabajar con la solución” de ambos asuntos.

AEE reitera validez del contrato

Mientras los empleados piqueteaban, el director de Recursos Humanos de la AEE, Marc Thys, los exhortó a que “canalicen sus reclamos sin estar en la calle, sino trabajando”.

“La reacción de la Autoridad a todo esto es que los empleados pueden hacer este tipo de reclamos sin afectar el servicio a los clientes”, dijo, tras aclarar, sin embargo, que, como parte de un plan de contingencia, personal gerencial y de supervisión está “corriendo la operación normalmente”.

En otras palabras, el servicio eléctrico no se ha afectado a causa del paro decretado por las uniones para participar en la manifestación de hoy.

“Pero el llamado es a que donde tienen que estar es dando el servicio y no en piquete. Para todos los efectos, el contrato de LUMA es válido porque responde a la política pública del gobierno, al plan fiscal de la Autoridad y fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó Thys.

LUMA Energy, un consorcio estadounidense-canadiense integrado por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM, se encargará de los sistemas de transmisión, distribución y servicio al cliente, entre otras áreas de la AEE. Su contrato es a 15 años, a un costo de $1,500 millones.