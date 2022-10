Portavoces de dos empresas de servicios tecnológicos contratadas entre 2020 y 2021 en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron señalamientos de que recibieron miles de dólares en pagos por trabajos que no realizaron.

Sin embargo, las labores para las cuales fueron contratadas Innovative Consultant Associated y Avac Technologies Corp. quedaron incompletas, luego que la administración del recinto optara por no renovar los contratos el año pasado.

El presidente de Innovative Consultant Associates, Harvey Santos Rivera, rechazó haber recibido pagos por trabajos no realizados y, por el contrario, señaló que se le adeuda dinero por la labor que realizó para digitalizar documentos y crear plataformas digitales para varias oficinas.

“Todo es falso. Le puedo decir que esto es una empresa que llevamos más de 15 años en el mercado, ofreciendo consultoría a distintas entidades del gobierno. Nunca he tenido problemas con proyecto alguno, y he hecho trabajos con Hacienda, con Sistema de Retiro, con DTOP, con el Departamento de Salud llevamos como 15 años brindándole servicios a ellos”, señaló en entrevista telefónica.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció el lunes que dicha empresa está al centro de señalamientos de la Oficina de Asuntos Legales del recinto, que solicitó intervención del Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR. De acuerdo con las cartas enviadas a las agencias investigadoras en diciembre de 2021, Ciencias Médicas realizó un desembolso por $85,000 a la empresa en julio de 2020 y se emitieron pagos ascendentes a unos $400,000 en septiembre y noviembre de 2020 y entre abril y agosto de 2021 por servicios que no se completaron.

Innovative Consultant Associates mantuvo dos contratos entre 2020 y 2021, uno por un monto máximo de $385,000 y otro fue enmendado para llegar hasta a $717,000, de acuerdo a los documentos disponibles en el registro electrónico de la Oficina del Contralor.

Santos Rivera señaló que el primer contrato fue otorgado para la digitalización de expedientes de personal de la Oficina de Capital Humano. Indicó que la digitalización de unos 4,000 expedientes se completó en un 98% y, ante el avance en el trabajo, se amplió la contratación para abarcar las áreas de cobros, contratos y asuntos legales.

Su contrato no fue renovado el año pasado, por lo cual reconoció que el trabajo quedó incompleto. No recibió una explicación sobre las razones para no continuar brindando servicios al recinto, aunque destacó que previo a que venciera el acuerdo se reunió con la entonces directora interina de la Oficina de Asesores Legales y esta cuestionó las tareas realizadas, como parte de la evaluación de una factura por $54,000.

“En la misma reunión ella me dijo que no era ducha en tecnología. Le hago un informe de todo lo que se había hecho y ella me empieza a auscultar cosas que no estaban dentro del contrato. Traen a una persona del área de Tecnología que también estaba empezando y era una cacería de brujas donde no la había. Le di toda la documentación de proyectos, todo, todo lo que se había hecho”, relató.

En una carta que el empresario envió a Parés Alicea en noviembre de 2021, de la cual proveyó copia a este diario, explicó, por ejemplo, que cuestionamientos en torno a la instalación de programas en computadoras del recinto eran erróneos, pues su contrato detallaba que la programación operaría en la nube.

En las comunicaciones escritas enviadas a las agencias investigadoras, se indica que, mediante entrevistas con personal de Ciencias Médicas, se concluyó que los servicios contenidos en el contrato con Innovative no se brindaron.

“Las tres empleadas subalternas, aunque una fue más enfática que las demás, indicaron que ningún servicio había sido recibido más allá de la remoción de grapas de los documentos de unas pocas cajas de documentos, y dos breves reuniones. Una de las empleadas indicó que entendía cómo podía estarse facturando una cantidad tan alta por tan poco trabajo y sin que la oficina hubiese tenido beneficio alguno”, relatan las misivas, firmadas por la entonces directora interina de la Oficina de Asuntos Legales, Cristina Parés Alicea, y la entonces rectora interina, Wanda Maldonado.

Más allá de la facturación, la investigación además reveló que algunos de los trabajos para los cuales Innovative fue contratado no podían ser realizados. Por ejemplo, se efectuó un pago por $79,750 en julio de 2021 por “programación para el mejoramiento del expediente digital”. De acuerdo con las cartas de Parés Alicea y Maldonado, funcionarios de la empresa reconocieron que “las funcionalidades por las cuales se había facturado y pagado por concepto de mejoramiento del expediente digital eran imposible de realizarse”, algo que validó el entonces director de Capital Humano del recinto.

Santos Rivera aseguró que nunca fue informado de las presuntas irregularidades en contra de su empresa que fueron materia de referidos. Apuntó que, aunque no aparecen nombres en las cartas, “seguramente” solo entrevistaron a personas que no habían trabajado con su proyecto. Asimismo, indicó que ninguna agencia investigadora se ha comunicado con él.

“Yo realizaba una actividad y facturaba. Cuando yo facturo, los mismos directores de áreas validan y certifican las facturas. A mí me pagaron todo lo que hacía, estuvo validado”, expresó, al atribuir la controversia a una “persecusión caprichosa” producto de una lucha de poder entre pasados funcionarios del recinto.

“Cuando fui contratado por el Recinto de Ciencias Médicas, estábamos con una gerencia que tenía una visión de innovación y lo que estaban buscando era automatizar estos procesos que estaban bien obsoletos. Tenían un algo gasto en papel, archivo, impresión, limitado acceso a la información y falta de documentación. Ese contrato no estaba dirigido a sacar grapas ni tampoco fue un contrato millonario”, expuso.

Santos Rivera sostuvo que no descarta tomar acción legal contra la institución académica por incumplimiento de contrato, pues aún no ha recibido pago por la última factura de $54,000 a pesar de que esta fue aprobada.

“Son servicios realizados que no me han pagado, más el daño a la imagen que me están haciendo”, expresó.

Incompletos los cambios al sistema de registro de asistencia

Por su parte, en declaraciones escritas, Avac Technologies señaló que fue contratada en el recinto el 15 de mayo de 2020 para establecer un sistema de ponchadores para registrar la asistencia de empleados, ya que en ese momento se utilizaba un sistema manual basado en ponches en tarjetas de cartón. El sistema que implementarían, explicó Avac, estaría basado en internet y se registraría asistencia mediante un ponche virtual utilizando una computadora, tablet o teléfono celular.

“Con la implantación del nuevo sistema se automatizarían y uniformarían los procesos de administración y manejo de asistencia en una base de datos para proveer mayor eficiencia y efectividad en el sistema de registros con mejores controles, minimizando los errores de cálculos manuales. Además, el sistema proveería información sobre balances de licencias actualizados, de inmediato y en tiempo real”, destacó la empresa.

El contrato entre Ciencias Médicas y Avac era por un monto máximo de $290,000, según el registro electrónico de la Oficna del Contralor.

El lunes, la APPU indicó que como parte de la investigación de la Oficina de Asesores Legales, se detectó que el recinto había desembolsado $203,000 a Avac por un sistema de 44 ponchadores, pero que solo se habían entregado “tres o cuatro”.

La empresa indicó que, como parte de su propuesta, se incluyeron “equipos biométricos ‘Speed Face’” para tomar la temperatura y confirmar el uso de mascarilla, equipos que cobraron auge durante el pico de la pandemia de COVID-19. Como parte de una fase de prueba, Avac señaló que instaló cuatro ponchadores “Speed Face” sin costo.

“La ejecución del proyecto se llevaría a cabo por fases seguido de aprobación y certificación de cada una de ellas. Las fases relacionadas a la plataforma digital para el ponche virtual fueron completadas y certificadas por el RCM; siendo facturadas y pagadas por el RCM incluyendo la implantación del software y preparación del área de instalación”, indicó Avac. No obstante, destacó que ni facturó ni cobró por la fase de instalación de relojes físicos para ponchar ya que está “quedó pendiente en el proyecto ya que la misma se paralizó ante situaciones internas del RCM entre ellas diferencias de opinión y cambios de personal del inicio del proyecto que ya no estaba”.

“En junio 30 del 2021, el contrato venció y sin ninguna comunicación no se renovó a pesar de que se había coordinado una presentación para extender el proyecto con la Universidad de Puerto Rico a nivel central. Avac estuvo y continúa pendiente y dispuesto a continuar el proyecto hasta completarlo con éxito”, concluyó la empresa.