La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció hoy el presunto desembolso de más de $600,000 en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por equipos que no se entregaron y servicios que no se brindaron entre el 2020 y 2021, años en los que el recinto hacía frente a retos financieros.

El presidente de la junta nacional de la APPU, Ángel Rodríguez, explicó que los señalamientos en torno a los contratos con una empresa de servicios tecnológicos se reportaron por primera vez el año pasado, producto de revisiones realizadas por la Oficina de Asesores Legales de Ciencias Médicas que desembocaron en referidos a la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia y la Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR. Al momento, se desconoce qué ha sucedido con dichos referidos, enviados en diciembre de 2021, sostuvo.

“Aun en instancias donde la administración de la universidad sea la mejor administración que podamos tener, los recortes presupuestarios inciden sobre la potencialidad de los trabajos que puede hacer la universidad. Si a esto le sumamos una administración que ni siquiera puede mantener el tracto de cómo se gasta el dinero, si se ha gastado bien el dinero, lo que hace es que magnifica el problema que tenemos al interior de la universidad”, expresó Rodríguez.

Inicialmente, generaron dudas dos contratos suscritos con la empresa Innovative Consultant Associates entre 2020 y 2021 para la digitalización de expedientes de personal, uno por un monto máximo de $385,000 y otro fue enmendado para llegar hasta a $717,000, indicó Rodríguez.

La investigación del equipo legal de Ciencias Médicas concluyó que se realizó un desembolso por $85,000 a la empresa en julio de 2020 y se emitieron pagos ascendentes a unos $400,000 en septiembre y noviembre de 2020 y entre abril y agosto de 2021, se detalla en las comunicaciones escritas envidas a Justicia, el Contralor, la OEG y la Oficina de Auditoría Interna de la UPR.

Mediante entrevistas con personal de Ciencias Médicas, se concluyó que los servicios contenidos en el contrato no se brindaron.

“Las tres empleadas subalternas, aunque una fue más enfática que las demás, indicaron que ningún servicio había sido recibido más allá de la remoción de grapas de los documentos de unas pocas cajas de documentos, y dos breves reuniones. Una de las empleadas indicó que entendía cómo podía estarse facturando una cantidad tan alta por tan poco trabajo y sin que la oficina hubiese tenido beneficio alguno”, relatan las misivas, firmadas por la entonces directora interina de la Oficina de Asuntos Legales, Cristina Parés Alicea, y la entonces rectora interina, Wanda Maldonado.

Más allá de la facturación, la investigación además reveló que algunos de los trabajos para los cuales Innovative fue contratado no podían ser realizados. Por ejemplo, se efectuó un pago por $79,750 en julio de 2021 por “programación para el mejoramiento del expediente digital”. Funcionarios de la empresa reconocieron que “las funcionalidades por las cuales se había facturado y pagado por concepto de mejoramiento del expediente digital eran imposible de realizarse”, algo que validó el director de Capital Humano del recinto.

La presidenta del Capítulo de Ciencias Médicas de la APPU, Lida Orta, señaló que a raíz de la investigación de esos contratos, se levantó bandera por otro acuerdo con la empresa Avac Technology Corp., ascendente hasta $290,000. Orta detalló que el contrato con Avac establecía que entregaría 44 ponchadores para registrar la asistencia de empleados, de los cuales solo se entregaron “tres o cuatro, y no se sabe dónde están”, aunque se desembolsaron $203,000.

El contrato con Avac, firmado el 15 de mayo de 2020, además detalla que la empresa ofrecería al recinto apoyo técnico para la implementación de programas de registro de asistencia, entre otras funciones, según el documento disponible en el registro electrónico de la Oficina del Contralor.

“¿Dónde está la evidencia de que ese dinero correspondía a unos servicios o a unos equipos que ya se habían recibido? Se había cumplido con la razón de esos contratos. Eso no está en ningún lado”, cuestionó Orta, quien no descartó que la cantidad de dinero desembolsado por servicios no brindados ascienda a más de $1 millón.

Orta resaltó que los contratos fueron otorgados en momentos en que el recinto perdía la acreditación del programa de entrenamiento de Neurocirugía. A inicios de este año, la Middle States Commission on Higher Education indicó que Ciencias Médicas está en peligro de perder su acreditación debido a la inestabilidad de sus recursos financieros, entre otros elementos atados a elementos administrativos.

Los contratos fueron firmados por el entones decano interino de Administración de Ciencias Médicas, Manuel Colón Pérez, quien llegó al recinto en 2017 durante la administración del exrector Segundo Rodríguez Quilichini. Colón Pérez, quien aspiró en primarias a ser el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de San Juan en 2020, actualmente funge como director de la Oficina de Recursos Humanos de Administración Central.

Rodríguez señaló que hubo una reunión hace unas dos semanas con el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, quien le informó que desconocía de los referidos realizados en diciembre pasado.

En declaraciones escritas, Ferrao Delgado confirmó que existe una investigación interna.

“Luego de la reunión con los portavoces de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios se validó que, en efecto, la Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR está investigando los alegados señalamientos”, indicó el presidente universitario. “Nos mantendremos al tanto de la conclusión emitida en las investigaciones para tomar las acciones disciplinarias y cualquier proceso legal que corresponda a los supuestos hechos. Estas son las únicas declaraciones que estaremos emitiendo sobre este asunto”, añadió.

Rodríguez señaló que tampoco han logrado obtener información de si se están investigando los señalamientos en otros foros.

“Quizá lo están tapando, lo están obviando, están dilatando los procesos para que pueda desaparecer”, expresó Rodríguez.