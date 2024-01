Solo en enero y febrero, la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tiene en agenda vistas de consideración para 516 personas confinadas que ya cumplieron el mínimo de sentencia requerida por ley por los cargos en los que se les halló culpables, las cuales, de obtener un resultado favorable, podrían iniciar su proceso de reinserción social.

El total de vistas, divulgadas en las agendas de la dependencia guabernamental, se desglosa en 192 en enero y 324 en febrero.

Llegar ante la consideración de la JLBP, sin embargo, no garantiza la excarcelación. “Es un privilegio, no es un derecho”, subrayó la presidenta de la dependencia, Aixa Pérez Mink, en entrevista con El Nuevo Día.

Las personas peticionarias de libertad bajo palabra son referidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), una vez hayan cumplido el mínimo de sentencia, según el delito por el que se les condenó. Entonces, inicia un proceso de evaluación, en el que se consideran el historial delictivo, de salud y social del confinado, su edad y el plan de salida, entre otros aspectos.

El 27 de diciembre, la JLBP publicó un edicto para contactar a las víctimas de delito de 42 personas confinadas pendientes de vistas de consideración. En esa lista, destaca el nombre de Juan C. Meléndez Serrano, uno de los señalados como responsable por la llamada Masacre de Trujillo Alto, perpetrada en 1989, cuando fueron asesinados Haydeé Maymí y sus dos hijos. También, figura Félix Hernández Doble, quien ha extinguido una sentencia por agresiones sexuales y secuestros.

Los 42 nombres del edicto, sin embargo, no aparecen en las agendas que la JLBP circuló para enero y febrero. Al momento de esta publicación, la dependencia no respondió una petición para aclarar la razón de la discrepancia entre los documentos.

Integración de las víctimas

Aunque no es definitivo, uno de esos otros factores a considerar es la opinión de las víctimas.

“La opinión de las víctimas es uno de los factores, por la cuestión del balance de los intereses entre el peticionario y la víctima. Es importante tener claro que el (hecho de) que la víctima se oponga no quiere decir que se vaya a denegar esa petición de libertad bajo palabra. Se va a evaluar todos los requisitos y derechos de esas víctimas y sí, se va a tomar en consideración”, explicó Pérez Mink.

Las víctimas pueden emitir su opinión personalmente o por escrito. La presidenta de la JLBP indicó que cuentan con personal especializado para atender a estas personas, a quienes se les integra, de así quererlo, en la evaluación. Para ello, por ley, se deben hacer esfuerzos para contactarlas, incluida la publicación de edictos con los nombres de los peticionarios.

“Ellas (las víctimas) tienen derecho a estar presentes en las vistas, no presentes mientras está el peticionario, pero sí a observar y escuchar todo lo que hay en la vista. [...] Tienen la oportunidad de hablar con el oficial examinador, conversar con los miembros (de la JLBP), tienen derecho a venir con un abogado”, agregó Pérez Mink.

Debido a que las víctimas directas de los delitos no siempre están vivas para participar del proceso, la JLBP considera como partes perjudicadas a aquellas personas que tengan hasta un tercer grado de consanguinidad con los afectados.

Aixa S. Pérez Mink, presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra. (Carlos Giusti/Staff)

Duración del proceso

Una vez llega la liquidación de sentencia que el DCR envía, inicia la evaluación y, como parte de ese trámite, se cita una vista de consideración.

No obstante, dicha audiencia puede postergarse si el expediente está incompleto. Un expediente se considera incompleto si, por ejemplo, la persona confinada presenta una residencia que no es viable, por los resultados de las pruebas psicológicas, si no ha completado los cursos de reeducación que imponen algunos delitos, o si no ha pagado una pena especial impuesta durante la sentencia.

Una vez celebrada la vista de consideración –que se da en el primer año de elegibilidad de la persona confinada–, la JLBP tiene 50 días para emitir su determinación. Dicha decisión se revisa anualmente, en un análisis de los documentos que el DCR remite con relación a la petición de libertad bajo palabra.

“Si no están preparados, el caso se ve nuevamente el año que viene. No porque la persona pida la libertad bajo palabra quiere decir que se le dará. Va ha haber peticionarios que nunca se les concedió la libertad bajo palabra, porque nunca tuvieron un hogar viable, por la naturaleza de los delitos, del mismo expediente”, abundó Pérez Mink, quien señaló que la JLBP no tiene jurisdicción en los casos de reos que extingan su sentencia en custodia máxima.

Además de la vista inicial, la JLBP atiende vistas de reconsideración, solicitadas por el peticionario, y las vistas de seguimiento a personas a las que se les concedió la libertad bajo palabra, para corroborar que continúen la reinserción a la sociedad. También, tienen vistas finales, en las que se evalúa la revocación de la libertad bajo palabra por incumplimiento con los requisitos.

Diferencias con la clemencia ejecutiva

Aunque la JLBP trabaja tanto con la libertad bajo palabra como con las clemencias ejecutivas, Pérez Mink aclaró que son procesos distintos.

Los llamados indultos son solicitados por las personas convictas, mientras que la libertad bajo palabra inicia con referidos del DCR.

“La clemencia ejecutiva la puede solicitar tanto una persona que esté dentro de una institución carcelaria como fuera de una institución carcelaria, como que también haya cumplido sentencia”, explicó.

En estos casos, el rol de la JLBP es verificar el expediente y hacer recomendaciones al gobernador de turno, quien finalmente toma la determinación.