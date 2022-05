A pesar de que ha adjudicado que el consorcio LUMA Energy ha violado la ley 173-1988 que regula la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Juan Alicea, sostuvo hoy que espera que se concrete un diálogo con la administración del privatizador antes de decidir si presenta o no un recurso judicial por emplear ingenieros sin licencia.

El representante independiente Luis Raúl Torres denunció ayer, tras recibir información tanto de LUMA Energy como del CIAPR que, de 492 ingenieros en la empresa, solo 117 están licenciados para ejercer la profesión a cabalidad y otros 59 son lo que se conoce como Ingenieros en Entrenamiento (EIT, por sus siglas en inglés), quienes pueden ejercer la práctica de manera limitada.

En una escueta declaración escrita autorizada ayer en la tarde, LUMA Energy sostuvo que cumple con todas las leyes, que emplea a ingenieros cualificados “para las funciones que requieren licencia”. El resto del escrito fue dedicado a defender su gestión en Puerto Rico y a atacar a Torres.

En el propio memorial que Alicea entregó a la comisión que preside Torres, indicó que esta situación le preocupa y que es “alarmante”.

“El tu estar debidamente cualificado para ejercer la profesión es lo que garantiza que se está brindando un servicio seguro para los consumidores, para los trabajadores y para el país. Es como que te digan que al médico que tú vas no tiene licencia, no vas a dejar que intervenga contigo y de igual forma el Tribunal Supremo no permite que un abogado sin licencia postule”, dijo Alicea en entrevista con El Nuevo Día.

Alicea contó que antes de que LUMA Energy tomara control de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) -incluyendo el sistema de transmisión y distribución- en junio del 2021, él se reunió con su presidente Wayne Stensby.

“Él me dijo que iban a cumplir con todas las leyes y reglamentos, los que sean y que el contrato con el gobierno así se los requiere”, contó Alicea al sostener que la empresa “actuó” cuando el CIAPR, posteriormente, notó deficiencias en cuanto a los requisitos que solicitaba la empresa para llenar plazas de ingenieros.

Ya en el 2022, Alicea le envió una carta a Stensby notificándole que le había llegado informacíon de colegiados que denunciaban que la empresa no estaba cumpliendo cabalmente con la Ley 173-1988. La respuesta de Stensby fue ponerlo en contacto con Shay Bahramirad, vicepresidenta sienior de ingeniería en LUMA.

Bahramirad no tiene licencia para ejercer la ingeníería en Puerto Rico, y así lo confirmó el presidente del CIAPR. Sin embargo, Alicea no quiso comentar sobre casos específicos, aunque insistió en que la plaza que ella ocupa debe ser desempeñada por un ingeniero o ingeniera licenciado. Alicea reveló que tenía una reunión pautada para hoy mismo con la funcionaria, pero tuvo que ser cancelada.

“Ciertamente hemos venido conversando sobre qué hacemos con los empleados que son ingenieros. Cuando nos enteramos de la situación lo primero que se hace es que se va por la vía diplomática y si no hay progreso iríamos por la vía legal, pero estamos en conversaciones con LUMA”, dijo Alicea mientras evitaba confirmar que la empresa fue negligente al montar su plantilla de trabajadores dado que habían sido advertidos sobre los lineamientos legales en torno al ejercicio de la ingeniería.

“No quisiera ponerle un adjetivo, pero están en incumplimiento y deben hacer las gestiones lo antes posible para estar en cumplimiento”, dijo Alicea.

El exdirector de la AEE aludió a que la situación con los ingenieros no licenciados se puede manejar “administrativamente” y precisó que se refiere a que Puerto Rico tiene acuerdos de reciprocidad con los 50 estados, lo que significa que, si un ingeniero de LUMA Energy demuestra que tiene una licencia de uno de los estados, fácilmente sería reconocida en Puerto Rico.

“Los que no tengan una reválida sí tienen un problema”, afirmó mientras recalcaba que hay suficientes ingenieros licenciados en la isla para llenar la plantilla de LUMA.