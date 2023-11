Era cerca del mediodía en el cementerio Braulio Dueño Colón, en Bayamón, cuando dos jóvenes se acercaron a una de las tumbas donde estaban dos adultas mayores limpiando y colocando flores para sus familiares fallecidos, en honor al Día de los Difuntos.

“Nosotras somos de la Arquidiócesis de San Juan y estamos ofreciendo una oración por sus familiares, si nos lo permiten”, fue lo primero que dijo Susbel Pérez Lajara, quien forma parte de Misión Esperanza, una iniciativa de acompañamiento a familiares en los cementerios en esta conmemoración anual.

Su ofrenda fue, de inmediato, acogida. Les entregaron a las dos adultas mayores un papel con la oración y comenzaron a enumerar a las siete personas fallecidas que estas recordaban durante el también llamado Día de los Muertos. Con mente clara, Hilda Chinea, junto a su sobrina Felícita, contaron que este era el primero de varios cementerios que visitarían hoy para llevar flores y pedir por sus familiares.

PUBLICIDAD

“No podemos abandonar a nuestros difuntos y hay que mantenerlos hasta el final, hasta la eternidad. Eso Dios lo premia”, dijo Hilda.

Junto a Pérez Lajara, estaba Michelle Cartagena, otra de las participantes de Misión Esperanza, una iniciativa que nació, en 2018, y que, este año, celebra su tercera edición presencial. Aunque asumió el rol de acompañar a los familiares en este día, también se dio la oportunidad de procesar un duelo personal con el que cargaba hace 11 años.

“La Misión también me tocó a mí. Después de 11 años, le dije adiós a mi abuelo. Nunca lo había hecho. Era el momento y me sentí preparada. Me despedí de él, oré por él. [...] Le dije: ‘Tranquilo, porque hoy te encomiendo en misa y voy a seguir orando por ti’. Hoy pude soltar y sanar”, relató Cartagena entre lágrimas.

Durante este día, se celebraron misas en honor a los muertos. Cartagena asistió a una y, a partir de lo que dijo el sacerdote, compartió que aprendió que la muerte “es un paso y hay que, dentro del dolor, abrazarlo con amor, con esperanza y hacer lo propio, orar y confiar”.

Michelle Cartagena, participante de Misión Esperanza. (Xavier Araújo)

“Estoy llorando, pero es de felicidad, de que por fin pude aceptar y decirle adiós tranquilamente”, agregó Cartagena.

Misión Esperanza nació como una iniciativa del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, explicó el diácono Luis Ramos Zapata, quien está a cargo de la actividad. Pero fue en 2019 cuando grupos de jóvenes católicos comenzaron a asistir a varios cementerios, en el Día de los Difuntos, para acompañar a familias que honran la vida de sus familiares fallecidos.

PUBLICIDAD

“Misión Esperanza es llevar esperanza a los familiares que vienen. Muchos vienen tristes porque sí es una tristeza, pero muchos vienen alegres porque el que murió va a resucitar, y eso es una alegría porque esta vida no se termina aquí”, dijo Ramos Zapata.

Los 14 jóvenes que participaron de la iniciativa este año recibieron una catequesis en preparación para la interacción con las personas en los cementerios, a fin de explicarles lo que realizan y pedir consentimiento antes de hacer cualquier oración. Por ejemplo, Cartagena contó que oró por el familiar de un “matrimonio de creencia mixta”, o que una de las dos personas no compartía la fe católica.

“Es una luz de esperanza. Ha sido bonito ver cómo el rostro de los familiares cambia cuando uno se le acerca y le decimos: ‘¿Desea que oremos por su ser querido?’. Su semblante cambia y ahí es donde vemos que la misión que Dios quiere con esto es la esperanza y esa luz de que hay vida eterna”, dijo Cartagena.

Esta edición de Misión Esperanza culminará este sábado, 4 de noviembre en la Catedral de San Juan, con una misa que se celebrará por las personas fallecidas por las que oraron en los cementerios.

“Se va a hacer un rosario, a las 5:00 de la tarde, en las escalinatas de la catedral, y se van a estar mencionando los nombres de los familiares todos juntitos y, después, a las 6:00, es la misa”, detalló Pérez Lajara.