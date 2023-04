En el inicio de la Semana Mayor, el arzobispo de San Juan, el monseñor Roberto González Nieves, llamó a la feligresía a aprovechar la ocasión para comenzar un “nuevo capítulo” y experimentar una vida libre de violencia física y verbal.

“Como cambiaría nuestro mundo si cada uno de nosotros fuéramos menos violentos, especialmente, con nuestras palabras, los gestos y, sobre todo, con las armas. Vivimos en una sociedad, en un mundo saturado de armas que no son necesarias”, señaló el religioso, quien encabezó ayer la misa del Domingo de Ramos celebrada en la catedral de San Juan.

En Puerto Rico, según datos oficiales de la Policía, hasta ayer se habían reportado 129 asesinatos, 22 menos que los registrados para este mismo período en el 2022. Mientras, la semana pasada Estados Unidos y el país se estremeció con un nuevo tiroteo, esta vez en una escuela en Nashville, Tennessee, donde fallecieron tres niños -todos de nueve años- y tres miembros del personal.

“Qué dichosa es la nación cuyo Dios es el Señor… Jesús es el rey que conquista nuestras vidas, no con armas mortales, sino con la fuerza de la cruz y la fuerza del amor, un amor que se hace resurrección y vida eterna. Jesús nos enseña a no responder violencia con violencia… el cristiano es el hombre, es la mujer de la no violencia”, señaló González Nieves durante la misa.

“Esta es una Semana Santa para comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas, donde Jesús es realmente el centro de nuestra persona, de nuestra identidad. Decía el papa Benedicto XVI y lo cito: ‘Reconocerlo como rey significa aceptarlo como aquel que nos indica el camino, aquel del que nos fiamos y al que seguimos’”, señaló.

González Nieves aprovechó la ocasión para abordar otros asuntos, como la corrupción gubernamental, la cual reconoció “es una desilusión” y “una contradicción a nuestros valores cristianos”.

“Recordemos que el ser humano está herido, está herido por el pecado, por la violencia, por nuestra condición humana”, señaló.

Por otro lado, agregó, hay que continuar creyendo en la capacidad del ser humano de sobreponerse y de cambiar.

“Puerto Rico necesita caminar con Cristo, necesita abrirse a un más a su mensaje de paz y de amor”, expuso.

Hay que crear las condiciones

Abordado sobre las intenciones del gobierno de promover la natalidad como mecanismo para frenar la baja poblacional que enfrenta el país, el monseñor reconoció que “es un gran reto” ante la necesidad urgente de mejorar la economía, incrementar los empleos y crear una mentalidad que favorezca la familia.

No obstante, enfatizó en la necesidad de apreciar más el valor espiritual de la vida. “Obviamente, hay que procrear resposablemente. Yo sé que estamos viviendo tiempos de crisis económica, pero también debemos confiar en el Señor, confiar en la providencia”, expresó.

La semana pasada, abordado sobre los datos del Censo que apuntan a una baja en los nacimientos entre el 2020 y el 2022, el gobernador Pedro Pierluisi no descartó dar paso a una campaña publicitaria gubernamental para impulsar o instar a las parejas jóvenes a procrear.

Datos de la Oficina del Censo revelan que, desde abril de 2020 a julio de 2022, en Puerto Rico se registraron 42,984 nacimientos, 31,760 menos que el total de muertes en ese periodo. Además, hubo reducción en la población, particularmente en el sur de Puerto Rico.

González Nieves, compartió, es el mayor de nueve hijos, se crió en Caparra Hights, en San Juan. Dijo que nunca fueron de vacaciones fuera del país porque no habían los recursos económicos, pero les encantaba de ir a la playa en Luquillo.

“Hay que equilibrar y no tener miedo a los retos de la vida. Los hijos y las hijas en un hogar transforman el ambiente de ese hogar y cuando se sufre como familia, pues ese sufrimiento es redentor y cuando compartimos en familia de lo poco que hay, eso es maravilloso”, puntualizó.