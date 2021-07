Imponiendo mayores restricciones sobre las personas no vacunadas contra el COVID-19, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la pasada semana la extensión de un requisito de certificado de vacunación o prueba negativa del coronavirus para tener acceso a espacios como cines, teatros, restaurantes, cafés, centros comerciales, establecimientos deportivos y otros, además de las discotecas y eventos multitudinarios.

La medida busca incentivar la vacunación y beneficiar a los vacunados rumbo al regreso a la vida cotidiana, una línea que parece contar con el apoyo de salubristas en Puerto Rico.

“Creo que ciertamente hay que beneficiar a la gente que ha sido responsable y se vacuna y los que han sido irresponsables son los que tienen que tener las consecuencias, los que no se han vacunado porque no quieren”, apuntó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

“Están los menores que no se pueden vacunar porque no están autorizados, o las que tienen una condición de salud (que les impide vacunarse). Él (Macron) hablaba directamente a la gente que no era responsable. No tengo ningún problema con lo que hizo. Los beneficios deben ser para la gente que se vacuna”, sentenció Ramos.

Varias naciones europeas están implementando medidas para aumentar la vacunación, según reportes de Prensa Asociada, sobre todo ante el hecho de que la variante Delta es más transmisible y ha impulsado un aumento en las infecciones.

Grecia también aprobó requerir una prueba de vacunación o recuperación reciente de COVID-19 para acceder a restaurantes, cafés, bares y cines, en espacios cerrados, mientras los niños pueden ingresar con pruebas negativas.

Italia, desde el mes de abril, estableció la vacunación como requisito obligatorio para los trabajadores de la salud y los farmacéuticos. Francia y Grecia siguieron esos pasos, incluyendo a personal de los hogares de cuidado prolongado. Francia, además, incluyó en el requisito obligatorio a cualquier persona que cuide de un adulto mayor o enfermo en el hogar.

Según la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en Puerto Rico un 58.6% de la población completó su serie de vacunación. La desaceleración, sin embargo, continúa. De acuerdo con un informe de la Coalición Científica sobre la vacunación publicado este lunes, el archipiélago alcanzaría el 70% de vacunación el 22 de octubre, una proyección que se ha ido retrasando de manera consistente.

“Se niegan, sin razón. No puedo aceptar ninguna de las excusas que se utilizan, no son válidas”, afirmó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, sobre los residentes de Puerto Rico que pueden vacunarse contra el COVID-19, pero no lo han hecho.

“Los no vacunados deberían ser restringidos, porque ponen en riesgo a quienes han sido responsables y quienes no pueden vacunarse”, señaló Rodríguez. Tomando en consideración el alza consistente en las tasas de positividad y el aumento en hospitalizaciones por COVID-19, la doctora sugirió revisar las medidas establecidas.

“Entiendo que deben estar mirando los números y reconsiderando las directrices que han puesto hasta ahora, mirar si fueron los correctas y decidir si deben seguir por este camino, siempre mirando que se aspira a regresar a la escuela en agosto”, recordó la epidemióloga, al plantear que debería ser un objetivo el control del COVID-19 de cara al regreso de los estudiantes a las escuelas de forma presencial el próximo mes.

El infectólogo Miguel Colón, por su parte, también favoreció medidas más restrictivas para impulsar la vacunación, tomando en cuenta la amenaza que supone la variante Delta en momentos que todavía hay un alto número de personas no vacunadas. Colón mencionó, por ejemplo, que eventos multitudinarios como los conciertos, “debería ser estrictamente para vacunados”. Para el doctor, la ventana de 72 horas para realizarse una prueba de COVID-19 y presentar el resultado negativo al llegar al evento, es muy amplia y no garantiza que no haya personas con el coronavirus entre los asistentes.

“Ahora, con la variante Delta ,esto es un juego completamente diferente, es la preocupación que tenemos los profesionales de la salud”, sostuvo Colón.