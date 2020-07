La promoción de Puerto Rico como un destino de playas no guarda relación con la precariedad que exhiben los balnearios y centros vacacionales del Programa de Parques Nacionales, que suelen ser la opción recreativa y turística predilecta para locales y visitantes.

Aunque es un mal conocido, alcanzó dimensiones mayores a raíz de los destrozos estructurales causados por el huracán María, en 2017, y los terremotos de este año. La pandemia de COVID-19 añadió nuevos retos de salud y seguridad.

Parques Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), administra 10 balnearios, de los cuales ocho están abiertos: Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques.

Los balnearios Punta Santiago, en Humacao, y Villas de Añasco están cerrados hasta nuevo aviso.

Boquerón, Punta Santiago y Villas de Añasco albergan centros vacacionales, pero están cerrados, al igual que Lago Caonillas en Utuado y Monte del Estado en Maricao. Gerardo Hernández, secretario auxiliar del Programa de Parques Nacionales, confirmó que ninguno de los cinco centros vacacionales bajo su tutela tiene fecha de reapertura.

Indicó, sin embargo, que tanto en los balnearios como en los centros vacacionales presuntamente se realizan o realizarán “mejoras” para que reanuden operaciones en un futuro no muy lejano.

“Estamos bien activos para comenzar a hacer las mejoras que necesitamos y ponerlos en operaciones”, dijo Hernández sobre los balnearios. “Estamos dando unos esfuerzos bien grandes para, por lo menos, poner a operar los del área oeste”, añadió sobre los centros vacacionales.

A excepción de Punta Santiago, que permanece cerrado desde María, los otros centros vacacionales habían reanudado operaciones parcial o totalmente, pero clausuraron por la pandemia.

Capacidad limitada

Oficialmente, los ocho balnearios abiertos empezaron a recibir público el 17 de junio, tras tres meses cerrados debido al “lockdown” decretado por el gobierno para frenar el avance del COVID-19.

Por instrucción ejecutiva, los balnearios operan a un 50% de capacidad. Los visitantes están obligados a mantener distanciamiento social y a seguir otras medidas de seguridad, como el uso de mascarillas. Pero lo que se vive a diario es muy diferente, aseguraron –por separado– dos salvavidas de Parques Nacionales, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias en su contra.

Señalaron que no es posible controlar la entrada de personas, que no existen letreros ni otro material de orientación ni hay quién fiscalice el cumplimiento de las medidas de seguridad.

En su caso, añadieron, reiniciaron labores sin que les dieran, por ejemplo, mascarillas especiales y tablas para atender emergencias en el agua y no contagiarse en caso de que los bañistas intervenidos sean positivos a COVID-19.

“Esto está malísimo, al garete. Ni siquiera hay un protocolo firmado para COVID-19. Nos llevaron a tomar un curso, pero nada más allá de eso. Dijeron que tendríamos altoparlantes y que cercarían las torres de vigilancia, pero nada que ver”, dijo uno de los salvavidas.

“Los protocolos son bien mínimos, por no decir inexistentes. La gente llega al balneario y no está bien orientada, y seguimos esperando que nos entreguen tubos de rescate, ventiladores manuales, tablas y caretas o mascarillas especiales para estos tiempos de pandemia. El adiestramiento que nos dieron fue para salir del paso”, agregó el otro empleado.

“Viejitos, pero funcionan”

Cuestionado al respecto, Hernández negó que no haya un protocolo para la operación de los balnearios durante la pandemia. “Eso no es cierto. Se envió a todos los salvavidas y, en adición, se les dio un taller presencial en el cuarto piso del Departamento”, dijo sin especificar cuándo se repartió el documento.

Rechazó, igualmente, que los balnearios reabrieron “sin que hubiera materiales”, aunque admitió que algunos equipos son “viejitos, pero funcionan”, y que están a la espera de recibir nuevos.

“Estamos renovando equipos, pero los salvavidas tienen lo que necesitan para atender emergencias, como tablas y kits de primeros auxilios. ¿Que si son equipos que tienen su uso? Sí, pero eso no quiere decir que no funcionan”, reiteró.

Hernández atribuyó a la pandemia “que nos hayamos dilatado un poco en adquirir los equipos” nuevos, pero insistió en que “nos hemos movido en la dirección correcta” para conseguirlos y repartirlos.

En opinión del director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Ruperto Chaparro, las expresiones de Hernández “demuestran que al gobierno no le interesan las playas ni el manejo de sus usuarios en lo más mínimo”.

Sostuvo que, con los balnearios y centros vacacionales cerrados, “sufren las personas” por no tener oportunidades recreativas, pero “también sufren los comerciantes” porque dependen de los visitantes para tener ganancias.

“El gobierno está fallando grandemente en atender la necesidad del pueblo de usar las playas como el área preferida para recrearse. Es una dicotomía. Por un lado, se mercadean los casinos con fotos de playas y la estadía en los hoteles, pero no se invierte en el manejo del recurso natural, que es lo más valioso”, afirmó.

Hernández descartó que exista tal dicotomía, y defendió la reapertura de los balnearios y las playas, en general. “El mundo cambió después del COVID-19, pero el turismo hay que comenzarlo porque el desarrollo económico no se puede detener por la pandemia. Hay que ser prudentes, saber dónde estamos y seguir adelante con las inversiones, porque de eso dependen muchas familias”, dijo.

Personal mínimo

Según Chaparro y Antonio Cabán, presidente de la Local 481/UFCW de la Federación Central de Trabajadores –que representa a los empleados de Parques Nacionales–, otra contradicción es el hecho de que apenas hay 21 salvavidas para todos los balnearios y centros vacacionales. De esa cifra, 18 son empleados regulares y los otros tres, transitorios.

“Son pocos y, para colmo, no tienen equipos para hacer su trabajo. Es como si un policía fuera a hacer un arresto sin las esposas, o que un bombero intentara apagar un fuego sin agua. Es tremenda contradicción mercadear a Puerto Rico con las playas como su principal atractivo y que los salvavidas estén en estas condiciones. No queremos que ningún turista venga a pasar un mal rato, pero los gobiernos no le han dado a esta profesión la importancia que tiene”, aseveró Cabán.

Añadió que entre los 21 salvavidas hay algunos “bastante adultos y con condiciones (de salud), pero siguen trabajando porque están comprometidos con la profesión y lo llevan en la sangre”. Señaló, también, que llevan “varios años” esperando que les entreguen uniformes nuevos.

Cabán deploró que, por segundo año consecutivo, Parques Nacionales no contrató salvavidas temporeros para reforzar la seguridad acuática durante la temporada alta de visitas. La temporada alta inició con la Semana Santa y se extiende hasta el primer fin de semana de septiembre. Por lo general, se reclutan 30 salvavidas temporeros.

“Esta reapertura de los balnearios ha sido totalmente improvisada. En Boquerón, por ejemplo, el salvavidas está trabajando sobre una paleta; en Dorado, hay un solo salvavidas para toda la playa y trabaja desde abajo porque no tiene torre; y en Fajardo, las torres no han sido reparadas. Muchas torres se afectaron con el huracán (María), pero esto es un problema de dejadez de muchos años”, sostuvo.

Hernández confirmó que solo hay 21 salvavidas en Parques Nacionales y que no se hizo la contratación usual para la temporada alta. Insistió, no obstante, en que, “con lo que tenemos, estamos haciendo lo necesario para que la gente se sienta segura en las playas”. Añadió que “es difícil contratar salvavidas, porque no todos tienen la condición física (requerida)”.

Municipalización

Chaparro recordó que, por años, varios alcaldes han pedido a Parques Nacionales que les transfieran los balnearios y centros vacacionales, convencidos de que podrán mejorar sus condiciones. El caso más notorio es, quizás, el de Cabo Rojo, cuyo alcalde, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, reiteró el llamado tan reciente como el fin de semana del 4 de julio.

“Parques Nacionales nunca ha atendido la administración de las playas de una manera que económicamente sea exitosa. En Boquerón, por ejemplo, alquilaron el estacionamiento a un ente privado, así que el dinero no se queda en el balneario, sino que se lo lleva un particular. Entonces, tienes al alcalde (Ramírez Kurtz) con un proyecto de mejoras, pero tampoco le dan paso. Pareciera que lo están castigando políticamente”, dijo Chaparro.

Hace un año, el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó la Resolución Conjunta 40-2019, que ordenó al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017), evaluar la transferencia –libre de costo– de los balnearios Boquerón, La Monserrate y Seven Seas a los municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo, respectivamente.

Hernández refirió toda pregunta sobre este tema al secretario del DRNA, Rafael Machargo. Pero antes, aprovechó para atacar a Ramírez Kurtz diciéndole que, “antes de pensar en operar el balneario, que repare la Rebekah Colberg, una cancha que el huracán (María) destruyó”.

Bandera Azul ondea otra vez

Por otro lado, la coordinadora nacional del Programa Bandera Azul, Ruz Deliz, informó que en la playa Puerto Nuevo de Vega Baja ondea nuevamente “la icónica bandera”, luego de haberla bajado por problemas de seguridad acuática.

La orden de arriar la bandera se dio el 22 de junio, ya que la playa reabrió sin que las boyas fueran sustituidas. Esta semana, personal del DRNA cambió el equipo, por lo que el galardón ondeará hasta el fin de la temporada de Bandera Azul el 31 de julio.