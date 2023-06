Desde que el pasado 11 de mayo se decretó el fin de la emergencia por la pandemia de COVID-19, las instituciones de cuido de larga duración para adultos mayores –una población vulnerable– quedaron expuestos a escenarios de riesgo, y así lo confirman los brotes que se han reportado allí en las últimas semanas.

Con el levantamiento de la emergencia, todas las medidas de salud pública que se habían impuesto para el control y manejo de casos quedaron derogadas y, por consiguiente, la protección individual y colectiva contra el virus quedó como un asunto de responsabilidad ciudadana.

“Esto ha estado brutal. La orden (del Departamento) de Salud no dijo nada sobre los hogares de adultos mayores… los dejó excluidos, al no decir ni sí ni no sobre quitar restricciones”, denunció Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración.

El pasado 11 de mayo, Salud emitió la Orden Administrativa 571, declarando el fin de la emergencia y dejando sin efecto la Orden Administrativa 533 que había aprobado, en marzo de 2022, la cual había establecido unas guías para el aislamiento de casos y contactos cercanos, entre otras recomendaciones.

PUBLICIDAD

“Los trabajadores de la industria dijeron: ‘Ah pues, se puede (no usar mascarilla para trabajar) porque no dice que no (puedes trabajar sin mascarillas)’. Un día llegué y encontré una empleada sin mascarilla. Me dijo que no la tenía porque se había quitado la orden (de Salud). Le dije que no, que esta es una institución privada y yo digo que sí (hay que usarla)”, relató Aponte, quien es dueña de un hogar en el área metropolitana.

Precisamente, por el alza de casos observada en las últimas semanas, Aponte reiteró que, en la institución que dirige, se implantó un protocolo que obliga al uso de mascarilla a sus empleados, así como a todo el que entre al hogar. También, se volvió a poner una barrera de acrílico en el área de visitas, se suspendieron las salidas recreativas y se coordina para que la mayor parte de los servicios médicos que reciben los residentes sea por telemedicina.

“En muchos sitios, han quitado el uso de mascarilla (como requisito) y las visitas siguen igual. Pero, como no han dicho nada (sobre las guías que se deben seguir en estas instituciones), yo actué. Puse acrílico (en el área de visitas), todo el mundo con mascarillas y no se permite el contacto físico (de residentes y visitantes)”, reiteró Aponte.

Se estima que, en Puerto Rico, hay unos 1,200 centros de cuido prolongado de adultos mayores. Cerca de un 25% de la población del país tiene 65 años o más.

“La situación se está saliendo de las manos. Hay que mirar de nuevo los hogares. En la calle, alguien con COVID-19 está dos a cinco días (enfermo con el virus) y ya. Aquí, (si se infectan) se nos mueren”, lamentó.

PUBLICIDAD

Según Aponte, en las últimas dos a tres semanas, ha habido un aumento de brotes en hogares de adultos mayores.

“La gente está sin mascarillas en la calle. Y los familiares, igual. Los que van a la casa traen el virus. Mi llamado es a que se retomen las medidas de inmediato. A los adultos mayores, hay que protegerlos. Las guías y políticas tienen que ser más firmes para no perder más vidas”, sostuvo.

No hay mandato

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología de Salud, confirmó que, sobre los hogares de cuidado prolongado de adultos mayores, actualmente, no hay ningún mandato para el uso de mascarillas o vacunación contra el COVID-19 requerida.

“Cada uno puede establecer su propio protocolo”, indicó.

No obstante, reiteró que la recomendación de Salud es al uso de mascarillas, especialmente en momentos de alta incidencia del virus, tanto entre los residentes de estas instituciones como todos los que ahí trabajen o las visiten.

Sobre los brotes, Marzán comentó que han subido. Este año, hasta el 13 de mayo, se habían reportado 337. Aunque admitió que ha habido brotes en instituciones de larga duración de adultos mayores, la epidemióloga indicó que la mayoría ha sido entre familiares, seguido de instituciones educativas, incluyendo escuelas de kínder a duodécimo grado y preescolares. No fue posible precisar ayer el tipo de brote por origen, pues Salud no tenía la información disponible.

De acuerdo con Aponte, cuando ocurren brotes, el equipo del sistema de vigilancia de Salud llama a la institución afectada y le da seguimiento. La agencia, dijo, también llama cada cierto tiempo a los hogares para la realización de pruebas.

PUBLICIDAD

“Aquí, el empleado que esté sin mascarilla queda suspendido de empleo y sueldo. Poco está pasando para la dejadez que ha habido. Necesitamos medidas más restrictivas para salvar vidas y ser responsables con nuestros adultos mayores”, indicó.

“Un aumento drástico”

La doctora Jenny Ciriaco, directora del Hogar Oasis de Bendición y Amor, en Santa Isabel, coincidió en que impera la preocupación por el alza en la transmisión comunitaria del virus.

“Ha habido un aumento drástico (de casos). Quitar las medidas del gobierno fue algo muy rápido, porque nuestra población es muy vulnerable (a complicarse)”, dijo.

Ciriaco advirtió que el Departamento de la Familia tampoco ha establecido unas guías ante el hueco que quedó con la derogación de la orden de Salud.

“A más edad, menos sistema inmune desarrolla la persona. Nosotros activamos el protocolo (para prevenir casos), pero ha habido un repunte general que es una cosa absurda”, expresó, aunque advirtió que en el hogar que dirige no han tenido casos de COVID-19.

Explicó que el protocolo que activaron incluye el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y la programación de visitas por cita. También, se está reforzando a los residentes con vitaminas para fortalecer su sistema inmune.

“Muchos (adultos mayores institucionalizados) van a morir (por COVID-19). Por eso, insto a seguir un protocolo (de prevención). Esta variante es asintomática en muchos casos. Empieza con una tos. Y con el calor y humedad de estos días, ya muchos de los residentes se deshidratan. No debemos bajar la guardia”, sostuvo.

De los 33 residentes que viven en el hogar que dirige, muchos son pacientes con condiciones respiratorias, como pulmonía y asma. Hay otros conectados a ventiladores o con traqueotomía, lo que también los pone en peligro.

PUBLICIDAD

Según Ciriaco, en los hospitales también se ha notado un alza de casos. El pasado lunes, comentó, en un hospital del área sur, no había camillas disponibles en su sala de emergencias.

“Hay hogares de la región sur que han tenido brotes (de COVID-19), aunque ninguno ha tenido que cerrar”, señaló.

Reflejo de la comunidad

Para Minerva Gómez, presidenta electa de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, el aumento de casos que se ha notado en estas instituciones es reflejo de lo que está ocurriendo en la comunidad. El alza de residentes contagiados, dijo, se ha estado observando desde abril.

“Los brotes (que han ocurrido) se han podido controlar cancelando visitas, estableciendo protocolos (de prevención), limitando las interacciones de residentes positivos (al virus) y comunicándonos con familiares de residentes contagiados”, manifestó Gómez.

Reiteró, además, que el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos son acciones que “llegaron para quedarse en la industria” para ayudar a prevenir contagios en poblaciones a riesgo como esta.

“Que haya un caso positivo (al virus en un hogar de adultos mayores) ya es mucho. Hay que activar protocolos”, insistió.

Su recomendación como consultora de estas instituciones en la región de Caguas es que se dejen llevar por las guías que había impuesto Salud en abril del año pasado. Gómez también les hizo un llamado a familiares de adultos mayores institucionalizados y trabajadores de estos hogares a ser prudentes y evitar exponerse al virus para que no provoquen contagios.

Por su parte, Marzán advirtió que las guías de vigilancia del virus siguen vigentes. Toda persona positiva debe estar en aislamiento cinco días y, si no tiene fiebre, usar mascarillas hasta el día 10 del inicio de síntomas. Recordó que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad de reporte obligatorio.

PUBLICIDAD

“Esto es un tema de promoción y prevención de la salud. Hay un reto. Aunque sí hay un aumento en la incidencia (del virus), hay cosas distintas”, dijo.

Como ejemplo, mencionó que, mientras de enero a mayo del año pasado se registraron unas 1,070 defunciones por COVID-19, de enero a mayo de este año se han reportado 361.

La tasa de positividad a COVID-19 estaba ayer en 24%. Mientras, había 137 adultos y 28 menores hospitalizados por complicaciones asociadas al virus.