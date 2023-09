Era martes y una enfermera, recientemente cesanteada, llegó al Comedor de la Kennedy, en San Juan, con una desgarradora vivencia, que aún cala en el equipo de la entidad. Había poca gente, pues los martes no se reparte comida al público, pero el personal y los voluntarios allí reunidos la recibieron y escucharon su relato.

Ese día, la madre soltera –de dos menores– se había levantado sumamente preocupada por no tener dinero para comer ni pagar el alquiler de su hogar y otros gastos básicos. Se desesperó hasta el punto que consideró atentar contra su vida, pero, a través de las redes sociales, recibió un mensaje que la hizo cambiar de opinión.

“Un despido no es el final de la vida”, leía la publicación que le llegó del Comedor de la Kennedy, lo que le devolvió el aliento para buscar ayuda.

El relato “todavía lo recuerdo y se me paran los pelos”, contó el chef Iván Clemente, fundador de la organización sin fines de lucro creada hace 14 años con el fin de erradicar la inseguridad alimentaria en Puerto Rico.

De acuerdo con Clemente, desde hace mes y medio, ha habido un aumento de personas cesanteadas que llegan al Comedor de la Kennedy en busca de alimentos. En su mayoría, destacó, son enfermeras y enfermeros despedidos de hospitales y otros centros de salud.

“¿Perdiste el trabajo o no tienes para comer? No pases hambre, ven lunes, miércoles o viernes, a las 9:00 a.m., y recibe compra gratis”, escribió Clemente, hace varios días, en la página de Facebook de la entidad.

A media capacidad

Sin embargo, ante el aumento de participantes, los abastos de alimentos que suelen repartir en el Comedor de la Kennedy ahora son insuficientes. El 27 de septiembre, por ejemplo, el almacén operaba al 49% de su capacidad.

“Estamos viendo muchas enfermeras cesanteadas y con niños. También, tenemos muchos ancianos que alimentar”, dijo Clemente, quien advirtió que “muchas” de las personas despedidas que han llegado recientemente buscando ayuda son de clase media.

Los lunes, miércoles y viernes, los voluntarios proveen compras a personas necesitadas que llegan a la sede del Comedor de la Kennedy, en San Juan. (Carlos Rivera Giusti)

Para ilustrar tanto el alza de participantes como la insuficiencia de abastos, el chef reveló que, recientemente, compraron un vagón con 18,000 paquetes de arroz, una cantidad que por lo regular les dura un mes. En esta ocasión, no obstante, se agotó en semana y media.

“La gente dona, siempre lo hace, pero hace falta más, porque hay un incremento de participantes”, enfatizó, tras lo cual expuso que, además de cesanteados, entre las personas que buscan ayuda del Comedor de la Kennedy hay adultos mayores criando nietos.

Clemente precisó que, como parte de la misión de la entidad, reparten comida y meriendas a 80 égidas entre San Juan y Ponce. Además, semanalmente, entregan alimentos a 3,000 menores en distintos puntos de la isla. A su vez, los lunes, miércoles y viernes proveen compras a personas necesitadas que llegan a la sede, en la avenida Kennedy.

¿Qué hace falta?

Al momento, entre los alimentos de mayor necesidad, Clemente mencionó Glucerna para adultos mayores, avenas y jugos pequeños para meriendas de niños.

Igualmente, hace falta pasta, habichuelas secas o en lata, salsa de tomate, vegetales y carnes enlatadas, azúcar, café, cereales, leche UHT y en polvo. También, papas deshidratadas, aceite, adobo, sopas enlatadas, galletas dulces y saladas, mantequilla de maní, frutas en conserva, espaguetis en lata, cloro y limpiadores.

“Pueden llevar donaciones de lunes a sábado, entre 10:30 a.m. y 3:30 p.m. No tienen ni que bajarse”, planteó, y añadió que se necesitan más voluntarios.

De otra parte, Clemente pidió a las personas cesanteadas mantener la calma, porque “un despido no es lo último de la vida, no es el final del camino, al revés, puede ser el comienzo de muchas cosas buenas”.

Según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en agosto, la tasa de desempleo en la isla era de 6.2%.