Culebra - El acceso al servicio eléctrico es indispensable para tener calidad de vida. Lo sabe bien Mirtas Luz Rivera Rosario, quien a sus 64 años ha enfrentado, en esta isla municipio, las dificultades por la falta de energía y carencias tras el paso de los huracanes Hugo, Irma y María.

Desde que la entidad Environmental Defense Fund (EDF) y la Fundación Colibrí le instalaron, sin costo alguno, placas solares y baterías a su residencia y a la de otros 39 residentes, Rivera Rosario se siente como si hubiera amasado una fortuna.

La independencia energética obtenida significa su bienestar y tranquilidad no solo en esta temporada de huracanes, que apenas comenzó y se anticipa activa, sino ante la amenaza de una interrupción en cualquier momento del año. Rivera Rosario podrá conservar en la nevera sus alimentos y medicamentos, y también podrá usar sus equipos médicos para las terapias del asma y la apnea del sueño.

“Estoy feliz y agradecida porque se han acordado de nosotros en Culebra. Esto es un alivio. Es como tener un banquito de oro; en vez de tener chavos, es de energía”, expresó Rivera Rosario, quien llegó a Culebra, procedente de Santa Cruz, a los 6 años.

Su esposo Roberto Rexach García, de 67 años, alberga la esperanza de que se refleje una disminución en el pago de la factura.

“Este mes pagué $203. Y eso que no estábamos aquí y me vino esa factura, que yo sé que no lo he gastado”, puntualizó Rexach García.

Quien sí ha visto una reducción dramática es Rosarito Morales Berríos, cuya última factura sin las placas fotovoltaicas fue de $175 y con energía solar es de $10. A sus 75 años, monitorea desde el teléfono la energía que almacena y consume, usando una aplicación que, dijo, es fácil de manejar y le permite tener el control de su equipo.

La líder comunitaria celebra también que hace su inserción a energía limpia y confiable.

“Esto es un paso al futuro. Me siento que estoy participando en algo del futuro que es muy necesario, muy importante para la humanidad. Me siento bien contenta de ser parte de esta movida hacia la energía solar, sobre todo en Puerto Rico que nos sobra el sol”, afirmó Morales Berríos.

EDF y Fundación Colibrí promueven la independencia energética con este proyecto piloto comunitario, que da prioridad a los residentes de ingresos bajos y moderados, con necesidades especiales, ancianos y familias con hijos, entre otras consideraciones.

Otras 10 familias podrían añadirse a la lista de los 40 hogares impactados con energía solar y almacenaje, una vez consigan los fondos.

“A medida que la gente se ha enterado, se ha generado el interés a la luz de que en Puerto Rico tenemos un sistema eléctrico bien vulnerable. Todos recordamos lo difícil que fue vivir después del huracán (María) y ahora que estamos en la temporada de huracanes, se reviven muchos recuerdos”, sostuvo Agustín F. Carbó, gerente senior de Transición Energética de EDF.

Los beneficiarios del proyecto recibirán el mantenimiento para sus sistemas solares por dos años. En ese tiempo, las entidades educarán a las comunidades para que busquen opciones que les permitan continuar con el servicio, ya sea como cooperativa, asociación o directamente con una compañía, indicó Carbó.

El director senior de EDF, Daniel Whittle, aspira a que otros municipios en Puerto Rico se motiven a cambiar a energía limpia. Visualiza poder apoyar más comunidades con su experiencia y desde la organización.