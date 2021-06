LUMA Energy asumió el martes el control de la operación y mantenimiento del sistema eléctrico en un día que se caracterizó por las protestas a lo largo y ancho de la isla, el arresto de tres exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la amenaza del movimiento obrero de un paro nacional si el gobernador Pedro Pierluisi no cancela cuanto antes el contrato del consorcio.

Las organizaciones sindicales anunciaron, incluso, el inicio del “Verano del 2021”, en obvia referencia a la jornada de manifestaciones que vivió el país hace dos años y que culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. La expectativa de los trabajadores es que Pierluisi también renuncie.

Abordado al respecto, el gobernador optó por afirmar que, con la entrada de LUMA, se da “un gran paso” en la transformación de la red eléctrica, y se expresó esperanzado en que el consorcio tenga éxito en sus funciones.

Pierluisi no hizo alusión a la amenaza de paro nacional ni a las protestas. En cambio, dio la “bienvenida” a los trabajadores de la AEE que no fueron reclutados por LUMA y que, desde el lunes, se integraron a otras dependencias gubernamentales.

“Todos queremos tener un nuevo sistema robusto, confiable y moderno, y hacia eso estamos encaminados. Queremos que LUMA tenga éxito porque eso significará un mejor servicio eléctrico en Puerto Rico. Al mismo tiempo, vamos a estar vigilantes para asegurar que LUMA cumpla con nuestro pueblo y con las disposiciones de su contrato con el gobierno”, dijo el mandatario por escrito.

Por otro lado, el presidente y principal oficial ejecutivo del consorcio, Wayne Stensby, afirmó que la toma de posesión transcurrió sin contratiempos.

Igualmente, aseguró que LUMA no buscará un aumento en la tarifa de electricidad, luego que el Negociado de Energía de Puerto Rico no concedió el relevo de responsabilidad total por daños a terceros que el consorcio había solicitado. En su lugar, el ente regulador independiente aprobó un relevo “más limitado”.

Stensby también dijo estar confiado en que la amenaza de un paro nacional no se materializará, al tiempo que cuestionó el motivo de las protestas.

“¿En contra de qué pelean? ¿Cómo puedes pelear contra un mejor servicio, mejor electricidad y buenas carreras y buen adiestramiento; por colocar la salud y la seguridad primero? ¿Dónde está la pelea? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es que se oponen? Es lo que les preguntaría”, acotó.

Stensby lamentó que LUMA inició operaciones en momentos en que unos 19,000 abonados permanecían sin servicio eléctrico, algunos de ellos hace varios días. Informó que el personal de LUMA trabajaba, precisamente, en restaurar el servicio, y sostuvo que, a medida que la transición gane tracción, el consorcio comenzaría su plan de mejoras capitales y mantenimiento.

Desde Ponce, donde ocurrió el arresto de los tres exempleados de la AEE, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, condenó las detenciones y la emprendió contra el gobierno por presuntamente criminalizar la conducta de los trabajadores. A su juicio, los obreros que fueron arrestados por la Policía tras intentar salir a dar servicio a varios sectores de Ponce sin electricidad respondían al clamor ciudadano.

“Los compañeros, en ningún momento, vinieron e intentaron llevarse propiedad. Estaban en su turno de trabajo, pueden ver los visuales. Los compañeros tenían la llave de sus vehículos porque era su equipo de trabajo y estaban disponibles y dispuestos a salir a trabajar. El que se trate de insinuar o establecer que los compañeros intentaron apropiarse de propiedad pública es totalmente incorrecto y es parte del esquema de desinformar a este país”, declaró Figueroa Jaramillo, tras criticar que los detenidos fueron llevados a distintos cuarteles.

Según la Policía, los arrestados –identificados como Fernando Cruz Rosario, Iván Cosme Reyes y Nelson López Torres– entraron “sin autorización” a las instalaciones operadas por LUMA, en la avenida Hostos, y “trataron de llevarse” dos camiones del consorcio. Dos guardias de seguridad les bloquearon el paso y fueron detenidos por escalamiento.

“Estos compañeros no son ningunos criminales. Son trabajadores que le sirven al pueblo de Puerto Rico”, continuó Figueroa Jaramillo, quien prefirió llegar a Ponce para apoyar a los exempleados de la AEE –miembros de la Utier–, en vez de quedarse en San Juan para la conferencia de prensa del movimiento obrero.

✉ Email En un recorrido esta madrugada por las Oficinas Centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica solo había agentes de la Policía y todo parecía transcurrir en calma. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Mientras, en la Oficina Técnica en Palo Seco manifestantes comenzaron a llegar a eso de las 5:30 a.m. para luego comenzar un piquete que transcurría en orden a eso de las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Esta madrugada LUMA Energy tomó control de de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. (Ramón "Tonito" Zayas)

El número de empleados y personas que llegaron frente a la Central Palo Seco fue aumentando al pasar las horas. (Ramón "Tonito" Zayas)

En el lugar había agentes de la Policía apostados desde tempranas horas. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Ya para las 11:00 a.m. había un nutrido grupo de manifestantes frente a la central ubicada en San Juan. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una barrera dividía a los manifestantes de las autoridades que custodiaban el lugar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un manifestante con una pancarta en contra de LUMA Energy. (Ramón "Tonito" Zayas)

En la noche, el Negociado de Energía denegó mediante una resolución esta noche la petición original de LUMA Energy para obtener un relevo de responsabilidad por negligencia y, en su lugar, aprobó “un lenguaje más restrictivo”. (Ramón "Tonito" Zayas)

Los manifestantes le reclamaban también al gobernador Pedro Pierluisi por el acuerdo del gobierno con LUMA Energy. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un manifestante alza una bandera de Puerto Rico en son de protesta. (Ramón "Tonito" Zayas)

A eso de las 8:00 a.m. se registró un momento en que la Policía intervino con manifestantes que se acercaron a un portón luego que un empleado de LUMA llegara desde el interior de la instalación a poner un candado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una manifestante con un megáfono tras el altercado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tras el incidente, se activó la Fuerza de Choque frente a los portones, pero no hubo mayores altercados. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque hubo momentos de tensión luego del intercambio de palabras entre los manifestantes y la Fuerza de Choque, la situación no pasó a mayores. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un manifestante muestra una pancarta en contra de LUMA Energy a una línea de oficiales de la Fuerza de Choque que protegió la entrada al edificio que alberga de la División de Ingenieros de Distribucción y el taller de mecánica en la Central Palo Seco.

Manifestantes en contra del contrato de LUMA Energy también se manifestaron frente a la Central Palo Seco en San Juan.

Exempleados de la AEE protestan en Ponce en contra de la privatización de la corporación pública. (Jorge A Ramirez Portela)

Diversos sectores se unieron a la manifestación en Ponce, donde tres personas fueron arrestadas por intentar sacar camiones de las inmediaciones que ahora dirige LUMA. (Jorge A Ramirez Portela)

Carlos Maldonado, vicepresidente de la asociación de Jubilados y Julio Seda Romero, delegado de la UTIER del capítulo de Ponce, se manifiestan en contra de LUMA en las inmediaciones de la Oficina Técnica en Ponce. (Jorge A Ramirez Portela)

Los empleados de la AEE también recibieron apoyo de personas que apoyan otras causas, como manifestantes del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas que lucha contra la generadora AES.

Empleados de la AEE que se manifestaron frente a la Técnica de Ponce se movilizaron hasta la Comandancia de Ponce al enterarse del arresto de tres trabajadores que intentaron mover camiones durante la mañana. En la foto, Sol Marie Torres, esposa de Iván Cosme, uno de los trabajadores arrestados, aguarda para saber qué sucedió con su esposo.

Sol Marie Torres, esposa de Iván Cosme, uno de los trabajadores de la AEE que fueron arrestados esta mañana mientras intentaban mover varios camiones de la corporación, es consolada por manifestantes frente a la Comandancia de la Policía en Ponce.

La presencia policíaca frente a la Comandancia de Ponce fue masiva tras la llegada de los manifestantes que protestaban frente a la Técnica.

Los empleados se movilizaron en masa hasta la Comandancia de Ponce al conocer sobre el arresto de tres trabajadores de la AEE.

Una manifestante muestra su apoyo a la anulación del contrato de LUMA Energy mediante una pancarta.

Los empleados se manifestaron frente a la Técnica de Ponce.

Antonio Cabán, de la Federación Central de Trabajadores, habla durante una conferencia de prensa celebrada frente a las oficinas centrales de la AEE en Santurce.

También estuvo presente en la conferencia otro oficial de la Federación, Eric Sevilla.

“No habrá paz”

En dicha conferencia de prensa, las organizaciones sindicales extendieron su amenaza de paro general a la Junta de Supervisión Fiscal, anunciaron que seguirán uniéndose a las protestas de los empleados o exempleados de la AEE y otros sectores, y hasta expresaron su disposición a hacer desobediencia civil e ir a prisión con tal de que se cancele el contrato de LUMA.

“Van a tener que buscar muchas esposas, van a tener que buscar muchas cadenas, porque ya tocaron a tres compañeros, en Ponce, y se los llevaron. Pues vayan preparando las cárceles, porque las vamos a llenar de trabajadores y trabajadoras”, esbozó Eric Sevilla, secretario tesorero de la Federación Central de Trabajadores (FCT).

“Le estamos advirtiendo al abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, que no habrá paz en Puerto Rico si no se deroga el contrato y se escucha a un pueblo que exige, no solo una Autoridad de Energía Eléctrica pública y más eficaz, sino también libre de combustibles fósiles. En estos momentos, existe el ambiente para paralizar el país y, si el gobernador sigue sin escuchar al pueblo, eso haremos”, declaró, por su parte, Carlos Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

Rodríguez, quien habló a nombre de más de una veintena de organizaciones, dijo que el movimiento obrero ya ha tenido varias reuniones para “coordinar logística y fechas” de un eventual paro nacional. La próxima de esas reuniones será el miércoles, a las 4:00 p.m., “para ultimar detalles”.

“Tengan por sentado que este verano será uno muy parecido al del 2019”, indicó Rodríguez. “Ya vimos a un gobernador irse cuando el pueblo se une. Nunca se había visto una cosa así en la historia del país, y hoy (ayer) empieza el ‘Verano del 2021’, porque están jugando con las habichuelas de los trabajadores. Llevaremos las manifestaciones a donde sea necesario. Esto no va a parar porque no tiene fecha de expiración”, agregó Antonio Cabán, presidente de la FCT.

Acto seguido, Walberto Rolón, secretario de Salud y Seguridad de la Utier, sostuvo que “esta es una lucha de pueblo, que no acabará hasta que saquemos a LUMA Energy y al gobernador”.

Control casi total

El martes, LUMA tomó el control de seis directorados de la AEE, incluyendo las áreas de servicio al cliente, la red de transmisión y distribución, así como las instalaciones físicas de la corporación pública, desde seis de los ocho pisos del edificio principal, en Santurce, hasta unas 26 localidades comerciales y más de un centenar de camiones y otros equipos. El único directorado fuera del control del consorcio es el de generación.

La transferencia se hizo en virtud de un contrato de alianza público-privada que tendrá una vigencia de 15 años y que contempla un pago fijo anual al consorcio que comenzará en $70 millones y aumentará escalonadamente hasta alcanzar $115 millones, así como un pago anual –a manera de incentivo– por mejorar la calidad del servicio a los abonados. Dicho pago anual podría rondar otros $20 millones. La AEE continúa siendo propietaria de toda la infraestructura y los edificios que ahora gestiona LUMA en su nombre.

Por operar bajo el Título III de la ley Promesa, en su primer año de operaciones, LUMA devengaría un pago anual cercano a $115 millones, luego que, el mes pasado, la jueza Laura Taylor Swain autorizó el contrato del consorcio como un gasto administrativo de la AEE.

Frente a este panorama, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil, indicó que ese cuerpo rector mantendrá su composición actual y cumplirá sus funciones delegadas en ley.

Agregó que, pese a la llegada de LUMA, la AEE “tiene la obligación de realizar funciones que no han sido delegadas al sector privado”, como actividades de informes de cumplimiento ambiental, cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, y administración y supervisión de fondos de pensiones, entre otras.

“Es importante reiterar que el hecho de que LUMA se encargue de las funciones de operación y mantenimiento no implica que la Junta de Gobierno de la AEE ni la corporación desaparecen”, expresó Kreil en un comunicado.

Protestas generalizadas

Las protestas contra LUMA iniciaron el martes antes que amaneciera, específicamente, frente al almacén de la central Palo Seco, entre Cataño y Toa Baja. Allí, decenas de ciudadanos se personaron, al igual que poco más de 20 policías, que fueron desplazados a los laterales permitiendo que el piquete se desarrollara en la entrada de la instalación.

A eso de las 7:30 a.m., hubo un momento de alta tensión cuando el jefe de seguridad cambió el candado en el portón de entrada. Los manifestantes se indignaron y surgió un breve altercado. En medio de la situación, oficiales de la Unidad Motorizada de la Policía fueron apostados frente al portón hasta que se disipó la tensión.

La Policía también emitió reportes de manifestaciones contra LUMA en Caguas, Aguadilla, San Sebastián, Salinas, Barranquitas y Ponce. Todas transcurrieron pacíficamente.

En Caguas, la protesta fue frente al antiguo Moisty Skate Park, en la avenida Garrido, y asistieron unas 25 personas. Mientras, en Aguadilla y San Sebastián, los piquetes fueron frente a estaciones eléctricas y acudieron de 20 a 25 personas; y en Isabela, frente a la antigua oficina comercial de la AEE y asistieron seis personas, según la Policía, que identificó a los asistentes como miembros de la Utier.

La manifestación en Salinas, en la que participaron unas 20 personas, fue frente a la central Aguirre, y la de Barranquitas fue “frente a los portones” de la AEE, en la carretera PR-156 del barrio Palo Hincado, y acudieron 18 personas, detalló la Policía.

En Ponce, unas 45 personas piquetearon frente a la Comandancia de Área, cuya entrada principal fue acordonada por varios agentes. Los manifestantes no solo expresaron su rechazo a la privatización del servicio eléctrico, sino también su solidaridad a los tres exempleados de la AEE que fueron arrestados.

Precisamente, una de las presentes era la esposa de Cosme Reyes, Solmarie Torres, quien lloraba desconsolada al no entender por qué arrestaron al celador. “Ellos no vandalizaron, ellos no hicieron nada… querían darle el servicio a toda esa gente porque toda la administración (de la AEE) está dejando saber que ellos no están llegando, y eso es falso… él siempre ha ido a trabajar y le negaron la entrada, le negaron todo, pero llegaron a dar el servicio y no pudieron”, lamentó la mujer.

Durante todo el día, la Policía estuvo frente a las instalaciones del Hilton Ponce Golf & Casino Resort, donde LUMA realizó un adiestramiento para sus empleados. No hubo reportes de incidentes.

Solicitan nulidad

Por otro lado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció el martes la radicación de un recurso legal, específicamente una sentencia declaratoria, solicitando al Tribunal de Primera Instancia que declare nulo el contrato de LUMA debido a que no está inscrito, ya convertido en escritura pública, en el Registro de la Propiedad.

También, solicitó que se emita un interdicto preliminar y permanente para que “LUMA no pueda ejercer las facultades otorgadas en el contrato cuestionado y se reviertan todas las acciones y prestaciones… incluyendo el pago de $1,200 millones de fondos públicos a LUMA ordenado por la jueza Taylor Swain y la Junta de Supervisión Fiscal”.

Según Dalmau, el contrato –suscrito por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas– viola la Ley del Registro Inmobiliario y la propia Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público Privadas), que también dispone que estos acuerdos sean inscritos como escrituras públicas.

“Lo hicieron sin estar inscritos, pues el contrato es nulo. Lo hacen ahora para subsanarlo, pues todo lo que hicieron antes es nulo porque incumplieron con la ley. Si tienen que hacer un nuevo contrato, nos están dando la razón y, por el otro lado, todo lo que han hecho antes del día de hoy (ayer) es nulo. Las transferencias, los empleados, las acciones, la administración, el dinero, todo es anulable”, reiteró el líder senatorial, al sostener que esta aparente falla nunca fue identificada por el Comité Timón nombrado por Pierluisi para fiscalizar el contrato.

El Nuevo Día solicitó comentarios a LUMA, pero la portavoz del consorcio, Laura Rentas, indicó que no reaccionarían a procesos judiciales en curso.

Entretanto, la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) y la AEE consignaron el martes su oposición a un proyecto de ley que pretende autorizar que empleados de la corporación pública que no sean reclutados por LUMA se muevan en destaque a cualquier municipio que solicite sus servicios.

El destaque, dispone el Proyecto de la Cámara 742, sería acordado entre la nueva agencia a la que sería asignado el trabajador de la AEE y el gobierno municipal recipiente. Según la directora de la OATRH, Zahira Maldonado, la medida es innecesaria.

Mientras, el director ejecutivo de la AEE, Efrén Paredes, sostuvo que el proyecto –discutido en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes–, se queda corto, ya que solo impulsa un destaque, mientras que el estado de derecho actual les reconoce a los exempleados de la corporación pública una transferencia “permanente” a otra dependencia gubernamental.

Persisten situaciones

Mientras LUMA asumía el control, seguían sin atenderse varias situaciones que afectan el servicio de electricidad.

En San Sebastián, el alcalde Javier Jiménez Pérez denunció que, desde la pasada semana, informó a la AEE sobre la avería de un cable en una torre que ha provocado problemas de voltaje en el servicio a los clientes, así como interrupciones en el suministro de agua.

“Ese problema continúa, y empleados de la Autoridad, que ahora están en LUMA, ya tienen conocimiento”, relató el alcalde, al asegurar que la respuesta de la dirección de la AEE en la región de Mayagüez, al reportar inicialmente la avería, fue que no había empleados disponibles para atenderla.

Ricardo Cortes Chico, Joanisabel González, Alex Figueroa Cancel, Sandra Torres Guzmán, Javier Colón Dávila y David Cordero Mercado colaboraron en esta historia.