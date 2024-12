“Es muy doloroso. No pensé que fuera a ver a mi hija en esta situación. Es algo que no se le desea a nadie. Hemos visto montones de noticias de cosas que pasan así en nuestro país… tristes. Pero vivirlo es otra cosa… demasiado de fuerte” , confesó.

“Como padre, me siento bien orgulloso de todo lo que ella hizo. Ella entró en la universidad con una emoción de lograr unas metas y completó su primera meta cuando hizo su bachillerato en sicología. Luego me dice: ‘Papi, quiero ser abogada… porque quiero ser la voz de las personas pa’ ayudarlas de las injusticias y cambiar cosas”, mencionó.

“A ella, le encantaba estar a la moda. Decía que era feliz y que ‘cada cual se viste comoquiera y hay que ser feliz en la vida’. Me encantaba la emoción con la que vivía día a día. Lo más que me gustaba es lo que ella decía cada vez: ‘Disfruté el día, disfruté de compartir tal cosa, gracias a Dios’. Y esa es la palabra que más me gustaba: ‘Gracias a Dios’. Yo decía que ella vino con una mentalidad bien distinta”, narró.

De otra parte, envió un mensaje a los hombres, a quienes advirtió: “Si una mujer te da la oportunidad de ser su novia, su pareja, su esposa, tú no eres dueño. Si no quieren seguir contigo, tú no tienes que coger y atraparla como si fuera permanente para ti. El mundo está lleno de personas, si no es para ti, búscate a otra persona”.