Al filo de la muerte, una llamada telefónica le devolvió el aire a Betzaida Gómez el 18 de noviembre de 2021. Había aparecido un donante de hígado para ella. Dos años antes, un diagnóstico de cirrosis hepática no alcohólica había encendido el reloj en su contra y un trasplante era lo único que podía detenerlo.

“A medida que iba avanzando la encefalopatía (pérdida de la función cerebral que ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre), las posibilidades de poder seguir con vida y con calidad de vida eran muy pocas si no aparecía un donante. Ya estaba bien deteriorada mi condición, tenía cambios físicos, emocionales, la encefalopatía me había afectado bastante en la toma de decisiones, el hablar, ya estaba bastante deteriorada”, relató la mujer, vecina de Humacao.

Sin embargo, “la madrugada del 19 de noviembre de 2021 ya estaba trasplantada”, narró Gómez, de 52 años. Otras decenas de miles de personas aguardan el momento en que puedan soltar esas mismas palabras, mientras las manecillas del reloj restan aire con cada segundo.

Hasta diciembre, hay más de 100,000 pacientes en Estados Unidos –incluyendo puertorriqueños que residen fuera de la isla y entre 300 y 400 personas que viven en Puerto Rico– que se encuentran en la lista de espera de un trasplante de órgano, según LifeLink de Puerto Rico, una organización de donación y recuperación de órganos y tejidos para trasplantes.

“Las estadísticas nos demuestran que todos los días se añaden pacientes a lista de espera”, subrayó Maresa Boneta, directora de Asuntos Públicos de LifeLink de Puerto Rico. Pero no avanza con la misma velocidad la lista de nuevos donantes.

En su esfuerzo por lograr que más personas se sumen al legado, la organización anunció el lanzamiento de “Infinity”, una campaña que destaca y honra a todos aquellos que han tomado la decisión de convertirse en donantes registrados.

“Con esta campaña, queremos que las personas que tal vez no hayan considerado la donación, o hayan pospuesto el proceso de registro, den ese paso ahora. Convertirse en un donante registrado es crear un gran legado de vida”, afirmó Guillermina Sánchez, directora ejecutiva de LifeLink de Puerto Rico. “Actualmente, poco más de la mitad de la población está registrada como donante. Solo se necesita un minuto para completar el proceso para dar vida a las personas que la necesitan desesperadamente”, expuso.

La campaña presenta historias reales de donantes y cada una cuenta lo que los inspiró a tomar la decisión, enfatizando en el efecto que esta acción tiene para salvar vidas. Sánchez explicó que se destacó el icono de “infinito” para comunicar que “tu historia continúa”. Y así lo vivió Gómez, tras recibir el hígado de otra persona que, con su donación, le salvó la vida.

“He podido compartir con mi familia, que pensé que nunca jamás los iba a ver, presenciar el nacimiento de sobrinos, he tenido la oportunidad de escribir dos libros. Es un regalo, no solo a la persona que recibe el órgano, sino a la familia, las amistades, la comunidad, ha sido una bendición muy grande para mí”, contó a este medio.

Gómez también conoce de primera mano la agonía que representa la espera de un trasplante de órgano para un familiar. Su papá, diagnosticado con la misma enfermedad que casi le arrebata la vida a ella, murió a los 57 años aguardando por un hígado que, en ese caso, no llegó.

“Donar órganos es el mejor regalo que podemos hacer, es regalar vida, es una hermosa manera de trascender y puedas extenderte en la vida de otra persona, generación tras generación, impactando positivamente como ha sido hoy mi caso, mi vida hoy es la que es gracias a ese donante y su familia”, sostuvo.

Una persona puede registrarse como donante en cualquier ubicación de CESCO, al renovar sus licencias de conducir, o en cualquier momento a través de DoneVidaPuertoRico.org. También está la posibilidad de registrarse utilizando la aplicación “CESCO Digital”, al ingresar los detalles de la licencia.

Registrarse como donante de órganos significa que, si se cumplen las múltiples condiciones y requisitos necesarios tras el fallecimiento (cuando es certificado como muerte cerebral), los órganos serán considerados como opción de trasplante para otra persona cuya vida depende de ello.

“Uno de los mitos más comunes sobre la donación es que cuando una persona llega al hospital lo dejan morir para sacarles los órganos y eso no es correcto. El paciente va a llegar al hospital y es la función del médico salvar su vida. Son dos procesos separados”, enfatizó Boneta.

Puerto Rico cuenta con un Centro de Trasplante en el Hospital Auxilio Mutuo, mientras que el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, en el Centro Médico de Río Piedras, cuenta con un programa de trasplante de corazón. No obstante, todavía no existen en la isla programas de trasplante de pulmón e intestinos, por lo que estos pacientes tienen que viajar fuera de la isla cuando aparece un donante para ellos en la lista de espera.

“No hay mejor legado que dar vida. No solo por la acción humanitaria de donar, sino también porque una parte de ti seguirá viviendo en otra persona. Por tal razón, la campaña incluye el mensaje de que cuando te conviertes en donante, tu historia continúa. Porque dejas un legado en esta vida y conviertes tu memoria en infinita”, manifestó Sánchez.