La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación federal llegó a un acuerdo con la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, para implementar medidas correctivas luego que la dependencia gubernamental identificara fallas en el manejo de dos querellas por agresión sexual y por discrimen presentadas por una estudiante desde el 2018.

No obstante, la firma del acuerdo no constituye una admisión de error o responsabilidad de parte de la institución académica, establece el documento firmado hoy, 17 de mayo.

“Esperamos colaborar con la Escuela de Medicina San Juan Bautista para abordar el acoso sexual y promover un entorno de aprendizaje seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes”, expresó la subsecretaria de Derechos Civiles de Educación federal, Catherine E. Lhamon, en declaraciones escritas.

Una investigación de la OCR determinó que la Escuela de Medicina San Juan Bautista no investigó adecuadamente la denuncia por agresión sexual que presentó una estudiante en 2018 contra otro alumno, lo que constituye una violación de la reglamentación federal de 1972 conocida como Título IX. La agresión, según un relato de los hechos divulgados por el Departamento de Educación federal en una comunicación escrita, ocurrió fuera de las instalaciones de la universidad y funcionarios de la institución se enteraron luego que la estudiante solicitara asistencia para garantizar el cumplimiento de una órden de protección que obtuvo contra el presunto agresor, que también era estudiante de la Escuela de Medicina.

Aunque la oficina federal no encontró fundamentos para algunas denuncias de la estudiante en torno a discrimen por nacionalidad, raza y género, como parte de la investigación sí identificó fallas en los procedimientos establecidos en la universidad para investigar las denuncias por discrimen y acoso sexual, de acuerdo a los hallazgos reportados en una misiva enviada a la presidenta de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, Yocasta Brugal Mena. La OCR apuntó que estos no están a tono con los cambios implementados el 14 de agosto de 2020.

“Durante una entrevista con la OCR en agosto de 2018, (Individuo no identificado) reconoció que la Escuela no investigó la alegación de agresión sexual de la querellante. Según (el individuo), la Escuela determinó que debía esperar hasta que la investigación estatal fuera completada”, lee la carta, en la que se establece que la denuncia aún no había sido investigada para el 29 de abril de 2019, fecha en la cual la administración de la Escuela de Medicina hizo el acercamiento para llegar a un acuerdo con la oficina federal.

Ante esto, la institución académica acordó presentar una oferta, en o antes del 15 de junio, a la estudiante para reembolsar el costo de matrícula de dos cursos para los que recibió calificaciones de “incompleto” mientras solicitaba acción conta su agresor y que tuvo que retomar posteriormente. Asimismo, deberá completa la investigación por la denuncia de agresión sexual y notificar el resultado de esta.

La Escuela de Medicina San Juan Bautista también tendrá que capacitar a empleados, particularmente los que trabajan con las disposiciones de Título IX, sobre cómo atender querellas de acoso sexual y discriminación por motivos de raza y origen nacional, a la vez que deberán evidenciar a la OCR que en los años académicos 2022 y 2023 han atendido “de manera rápida y equitativa” las denuncias de acoso sexual y discriminación.