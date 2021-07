El gobernador Pedro Pierluisi le dio un espaldarazo público esta mañana al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en momento en que diversos grupos solicitan su renuncia.

Tan reciente como ayer, cientos de personas se manifestaron frente a la sede del DRNA para denunciar los presuntos malos manejos del funcionario en una diversidad de situaciones, como su presunta falta de acción en medio del desastre ambiental en que se ha convertido el condominio Sol y Playa en Rincón, el manejo de las cenizas producidas por la empresa AES en Guayama, la problemática de las inundaciones en Ocean Park y el sector Playita y la incapacidad de la dependencia de evitar que se acumulen millones de neumáticos.

“El Secretario de Recursos Naturales tiene una labor muy sensitiva y muy compleja, y no es justo juzgarlo por una situación en particular. Son un sinnúmero de situaciones que está enfrentando constantemente y hay que entender que tenemos también sectores encontrados y él tiene que encontrar el debido balance. El secretario ha sido muy cuidadoso de respetar los proceso que están pendientes, si son procesos investigativos, pues dejar que corran su curso y lleguen a feliz término y entonces él tendrá la última palabra”, señaló Pierluisi a periodistas en una actividad en Barrio Obrero.

Pierluisi hizo las expresiones con Machargo sentado al lado.

“Pero el secretario cuenta con mi confianza y, nuevamente, reitero que estas posiciones en el gobierno no son fáciles y no es cuestión de que aquí viene alguien y toma decisiones que son del desagrado de un sector de la población y ya entonces procede una renuncia, eso no puede ser porque así no funcionan las instituciones. No pueden funcionar las instituciones así. Cuando uno llegue a un caso extremo de alguien que no está cumpliendo con su deber, pues entonces en esas circunstancias puede proceder una renuncia, pero de igual manera aquí lo importante y eso lo que siempre insisto en que ocurra, y es que el gobierno no haga su trabajo, que ejecute, que no se interrumpan los servicios esenciales del Gobierno y hasta el momento ha sido así”, finalizó el gobernador.