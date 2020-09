La urgencia de tener acceso rápido a un producto de alta para las mascotas necesitadas de transfusiones, motivó al médico veterinario Luis T. Ramos Mieles a crear el primer –y, hasta ahora, único– banco de sangre para animales en Puerto Rico.

Ubicado en Hatillo, el Banco de Sangre San Francisco de Asís inició operaciones este año y ofrece servicio a varias clínicas a lo largo y ancho de la isla.

En entrevista con El Nuevo Día, su fundador y director resaltó que la ventaja principal de la instalación es la disponibilidad de sangre “en cuestión de horas”, cuando antes los veterinarios tenían que esperar entre uno y tres días para recibirla proveniente de Estados Unidos, casi siempre desde California.

“No podemos olvidar que la sangre es un producto vivo, que tiene un largo de duración en condiciones favorables. De ahí, es que surge la idea de crear el banco. Al no tener el suplido del material en Puerto Rico, cuando se presentaba un caso con necesidad de transfusión de sangre, no se obtenía de inmediato. Si la emergencia era un sábado, lo más temprano que se recibía la sangre era lunes en la tarde o martes en la mañana”, relató Ramos Mieles, quien tiene 16 años de experiencia.

“Tener un banco de sangre (para animales) en la isla facilita a los compañeros veterinarios y a nosotros, en el Hospital Veterinario San Francisco de Asís, que haya servicio de emergencia los siete días de la semana. La sangre está disponible con solo una llamada”, agregó.

¿Cómo funciona?

Ramos Mieles contó que los equipos para el banco de sangre se adquirieron a finales de 2019, se instalaron entre enero y febrero de este año y las pruebas comenzaron poco después.

A esta fecha, destacó, “ya estamos corriendo con suficientes muestras” para atender las necesidades de las clínicas veterinarias.

Por el momento, el banco maneja sangre de perros y caballos. La idea, sin embargo, es añadir más animales a la lista, como gatos. Ramos Mieles y su equipo tienen disponible sangre completa, células rojas concentradas y plasma.

El veterinario explicó que, bajo la “temperatura apropiada”, una pinta de sangre fresca dura hasta 45 días en nevera. El plasma, por su parte, “puede durar años” congelado.

Para “alimentar” el banco, cuentan con siete perros que fueron evaluados y debidamente clasificados según su tipo de sangre. Ramos Mieles los describió como “nuestros soldados de guerra”.

“Están en el hospital y siempre disponibles en caso de que haga falta media pinta o una pinta de sangre de inmediato. Entre los siete, hay grupos de sangre positivos y negativos, lo que los hace donantes universales y no universales. Son perros adultos y saludables, con un peso de 50 libras en adelante, y que pasaron por los laboratorios requeridos para donar sangre, similar a lo que hace una persona cuando va a precalificarse como donante”, dijo.

Añadió que empleados del Hospital Veterinario San Francisco de Asís han llevado sus mascotas al banco para que donen sangre. También, tienen un acuerdo con un santuario en Lares, cuyos animales “más saludables y ya precalificados por nosotros nos donan sangre” a cambio de servicios como vacunas, antiparasitarios y otros exámenes o tratamientos.

“Hacemos estos intercambios de servicios libre de costo. Es un programa que beneficia tanto a los dueños de mascotas como al santuario –porque reduce sus gastos operacionales– y a nosotros en el banco de sangre”, recalcó.

“No es un proceso electivo”

A fin de cuentas, enfatizó Ramos Mieles, el banco de sangre ayudará a salvar más vidas de animales, “porque la transfusión no es un proceso electivo”.

“Es una necesidad. Si necesito sangre, la necesito. Como la demanda sigue creciendo, seguimos coordinando alianzas con diferentes grupos para tener más donantes”, dijo el veterinario.

Explicó que las emergencias “más comunes” que requieren transfusiones son envenenamientos con rodenticidas (veneno para ratas) y mascotas con cánceres terminales. En el caso de los envenenamientos, los animales llegan a las clínicas veterinarias con hemorragias y anémicos. Mientras, a los que tienen cáncer, les hacen las transfusiones para iniciar tratamientos que suelen terminan en cirugías (remoción por tumores).

“Cualquier animal puede necesitar sangre, pero ahora estamos aquí para despachar el producto cuanto antes”, acotó Ramos Mieles.

Para más información –de los servicios o de cómo convertir a su mascota en donante–, llame al 787-879-5251, escriba a [email protected] o acceda a la cuenta del banco de sangre en Instagram (@bancosangresfda).